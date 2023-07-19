Иногда пользователю хочется что-то изменить на компьютере. Самый простой способ — поменять обои и тему операционной системы благодаря специальным программам.
Иногда пользователю хочется что-то изменить на компьютере. Самый простой способ — поменять обои и тему операционной системы благодаря специальным программам.
Иногда пользователю хочется что-то изменить на компьютере. Самый простой способ — поменять обои и тему операционной системы благодаря специальным программам.
Найдено 49 программ
Программа для создания и установки живых обоев на рабочий стол
Программа для автоматической смены обоев на рабочем столе
Программа для группировки значков на рабочем столе в затененные области
Программа для установки живых обоев и гаджетов на рабочий стол Windows
Программа для установки гаджетов на рабочий стол
Программа для установки классического меню "Пуск"
Программа для автоматической смены обоев
Программа для автоматической смены обоев на рабочем столе
Программа для установки меню «Пуск» от Windows 7 на Windows 11
Программа для установки живых обоев на рабочий стол Windows
Программа для установки живых обоев на рабочий стол
Программа для управления RGB-подсветкой
Программа для регулирования яркости и контрастности мониторов
Программа для смены стиля оформления меню "Пуск" в Windows 10
Программа для кастомизации панели задач в Windows