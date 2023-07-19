Wallpaper Engine 2.2.6

Программа для создания и установки живых обоев на рабочий стол

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 3 года назад

Bing Wallpaper 1.1.469.0

Программа для автоматической смены обоев на рабочем столе

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 вчера

Fences 6.5.8.1

Программа для группировки значков на рабочем столе в затененные области

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 3 дня назад

Rainmeter 4.5.28

Программа для установки живых обоев и гаджетов на рабочий стол Windows

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 4 дня назад

8GadgetPack 43.0

Программа для установки гаджетов на рабочий стол

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 1 месяц назад

Open Shell 4.4.198

Программа для установки классического меню "Пуск"

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 1 месяц назад

John's Background Switcher 6.1

Программа для автоматической смены обоев

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 1 месяц назад

BioniX Wallpaper 15.44

Программа для автоматической смены обоев на рабочем столе

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 1 месяц назад

StartAllBack 3.9.24

Программа для установки меню «Пуск» от Windows 7 на Windows 11

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 2 месяца назад

Lively Wallpaper 2.2.1.0

Программа для установки живых обоев на рабочий стол Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 3 месяца назад

WinDynamicDesktop 5.7.0

Программа для установки живых обоев на рабочий стол

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 3 месяца назад

Razer Chroma 4.0.63

Программа для управления RGB-подсветкой

Оценок пока нет — 8 месяцев назад

Gamma Panel 1.0.0.20

Программа для регулирования яркости и контрастности мониторов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 2 года назад

Start10 1.9.8.0

Программа для смены стиля оформления меню "Пуск" в Windows 10

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 2 года назад

TaskbarX 1.7.8.0

Программа для кастомизации панели задач в Windows