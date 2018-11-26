Stardock Start11 — программа для изменения внешнего вида и функциональности меню «Пуск», Панели задач и других элементов графической оболочки Windows 10 и 11. Приложение распространяется по условно-бесплатной модели (пробный бесплатный период использования — 30 дней).

Программа Stardock Start11 предназначена только для операционных систем Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Stardock Start11?

Программа Stardock Start11 позволяет вручную настроить внешний вид и функциональность ключевых элементов графической оболочки Windows 10 и 11 — кнопка вызова меню «Пуск», само меню «Пуск, Панель задач и модуль поиска. Разработчиками заявлено, что одной из причин создания утилиты послужила утрата Windows 11 ставших для многих пользователей привычными функций и возможностей из Windows 10. Программа Stardock Start11 призвана вернуть их обратно в Windows 11. А пользователи Windows 10 смогут максимально приблизить внешний вид функциональность графической оболочки к таковой у Windows 11.

Функции программы Stardock Start11

Stardock Start11 является многофункциональной программой-твикером, т.е. в ней предусмотрено множество разнообразных опций и настроек. Все они распределены между 5-ю вкладками — «Меню Пуск», «Кнопка Пуск», «Панель задач», «Поиск» и «Управление».

Вкладка «Меню Пуск»

Здесь пользователю предлагается выбрать стиль оформления и произвести тонкую настройку меню «Пуск»:

4 основных стиля оформления — «Windows 7», «Modern», «Windows 10» и «Windows 11».

У стилей «Windows 7» и «Modern» предусмотрены по 4 дополнительных подстиля — «По умолчанию», «Компактный», «Сетка» и «Компактная сетка».

Независимо от выбранного стиля, пользователь может изменить цвет меню «Пуск», размер шрифта, уровень прозрачности, визуальные эффекты (например, можно активировать/деактивировать анимацию при открытии меню), а также установить собственное изображения в качестве фона.

Возможность установки количества и изменения размера значков недавних и закрепленных ярлыков приложений.

Возможность включения/выключения и настройки содержимого раздела с ярлыками быстрого доступа и списком «Всех программ».

Возможность изменения функциональности кнопки питания в меню «Пуск» (например, вместо выключения компьютера, она будет переводить его в режим сна).

Вкладка «Кнопка Пуск»

Отсюда осуществляется настройка внешнего вида кнопки меню «Пуск» путем выбора одного из предложенных вариантов либо загрузки собственного изображения.

Вкладка «Панель задач»

Программа Stardock Start11 имеет множество настроек для Панели задач Windows, в т.ч.:

Включение/выключение и настройка группировки кнопок на Панели задач.

Возможность активации/деактивации эффекта размытия и функции автоматической смены цвета Панели задач, а также настройки уровня ее прозрачности.

Изменение способа выравнивания кнопок на Панели задач — слева, по центру относительно области кнопок Панели задач либо относительно экрана.

Возможность изменения текстуры Панели задач (есть множество готовых вариантов, можно загрузить и собственное изображений, которое будет использоваться в качестве текстуры).

При использовании измененной текстуры также можно настроить цветовую схему для нее, установить уровень прозрачности и изменить способ выравнивания.

Изменение контекстного меню при клике правой кнопкой мыши по значку «Пуск» (два варианта — отображение стандартного либо собственного меню Stardock Start11).

Вкладка «Поиск»

В этой вкладке можно активировать опцию замены стандартного поиска Windows поиском Stardock Start11, у которого предусмотрены свои собственные опции:

Быстрая фильтрация типов искомых элементов.

Поиск в содержимом и именах файлах.

Поиск ярлыков на рабочем столе.

Отображение в результатах поиска открытых вкладок в браузере Edge (должен быть запущен).

Здесь же пользователь при желании может полностью очистить историю поиска.

Вкладка «Управление»

В этой вкладке можно:

Выбрать, какое меню (стандартное или измененное через Stardock Start11) будет отображаться при клике по кнопке «Пуск» и нажатии клавиши «Windows».

Активировать дополнительные опции отображения меню «Пуск» при клике по нему с удержанием клавиши «Ctrl» и при нажатии правой клавиши «Windows» на клавиатуре.

Выбрать, какое меню (стандартное или Stardock Start11) будет открываться при нажатии клавиши «Windows», когда запущено приложение в полноэкранном режиме (например, игра).

Активировать опцию переключения между рабочим столом и полноэкранным приложением (если таковое запущено) при нажатии клавиши «Windows».

На момент написания обзора стоимость лицензионной версии Stardock Start11 составляла 620 руб.