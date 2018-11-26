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Stardock Start11

Stardock Start11

Программа для смены стиля оформления меню "Пуск" и Панели задач в Windows 11

2,6 (7)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.43
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История изменений

Версия 1.43

Полезные статьи

Как на Windows 11 сделать меню "Пуск" как в Windows 10?
Как на Windows 11 сделать меню "Пуск" как в Windows 10?

Оценки программы

2,6

7 оценок Оценок пока нет

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