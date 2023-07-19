SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Rainmeter

Rainmeter

Программа для установки живых обоев и гаджетов на рабочий стол Windows

2,0 (4)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 4.5.28
Скачать 3 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 4.5.28

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 4.5.26

Полезные статьи

Программы для настройки и украшения рабочего стола Windows 10
Программы для настройки и украшения рабочего стола Windows 10

Оценки программы

2,0

4 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Rainmeter