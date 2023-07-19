Rainmeter — программа для установки живых обоев и/или гаджетов (виджетов) на рабочий стол Windows. Это бесплатное приложение для операционных систем Windows 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 бит). Интерфейс программы частично переведен на русский язык.

Зачем нужна программа Rainmeter?

Программа Rainmeter предназначена для создания на рабочем столе информационных или функциональных графических панелей — гаджетов, именуемых в приложении «скинами». Эти графические панели могут иметь любой размер — вплоть до полного замощения всего экрана. Данная особенность позволяет использовать Rainmeter и в качестве программы для установки не просто живых и динамичных (автоматически сменяющихся), но и интерактивных обоев.

Скины для Rainmeter можно скачать в большом количестве в интернете — достаточно вбить в любую поисковую систему соответствующий запрос. Более опытные пользователи с минимальными навыками в программировании могут создавать собственные или редактировать скачанные скины, для чего используется скриптовый язык программирования Lua.

В составе скина может быть много чего. Некоторые из них представляют собой простые узкоспециализированные инструменты, т.е. гаджеты рабочего стола, другие — целые миниатюрные приложения с собственным функционалом. Некоторые скины даже поставляются в больших «наборах» и включают в себя собственные инструменты для настройки их формы и внешнего вида. Каждый скин работает по-своему, в зависимости от задумки его автора.

Однако все скины состоят из одних и тех же составных компонентов, которые можно условно разбить на две категории:

Функциональные компоненты, собирающие информацию с компьютера, сайта, текстового файла или другого источника;

И графические компоненты, которые создают визуальные элементы на рабочем столе — окна, рамки, границы, фон, изображения, текст, диаграммы, кнопки.

Скины могут взаимодействовать с другими скинами и/или приложениями с помощью специальных команд, поведение которых может быть настроено путем манипуляции с параметрами и/или переменными. Все это стало возможным благодаря уникальному языку кода Rainmeter, который позволяет скину получать доступ к функциям и ресурсам, встроенным в приложение Rainmeter. Исходный код любого скина может быть изменен или полностью переписан, причем для этого можно использовать любой текстовый редактор, но лучше, конечно, делать это при помощи редакторов кода Lua.

Функции программы Rainmeter

Все, что делает Rainmeter — отображает на экране (не обязательно только на рабочем столе) импортированные в программу готовые или созданные самим пользователем скины. Самые простые из них являются информационными — они могут отображать любые сведения о компьютере (объем ОЗУ, загрузка процессора и т.п.) или, к примеру, информацию из RSS-каналов, сайтов метеослужб, новостных агрегаторов и т.д.

Более сложные — функциональные скины — могут, к примеру, хранить текстовые заметки и списки дел, запускать любые установленные приложения, управлять некоторыми медиаплеерами, выводить на рабочий стол визуализаторы аудиочастот и т.д. Наиболее продвинутые скины для Rainmeter способны полностью заменять собой рабочий стол, включая панель задач. А что конкретно такие скины будут выполнять и какие интерактивные компоненты (речь о выпадающих меню, кнопках и т.п.) содержать — зависит только от фантазии создателя.

Как пользоваться программой Rainmeter?

Использование программы Rainmeter в целях установки готовых скинов не вызовет никаких сложностей. Все, что требуется от пользователя — скачать скин на компьютер и запустить файл с расширением «.rmskin». После завершения установки на экране, как правило, появляется окно, из которого осуществляется применение и, возможно, первоначальная настройка скина. Пользователь также может запустить/остановить работу скина из соответствующей вкладки программы. Предусмотрена возможность запуска только определенных функциональных компонентов скина.

Выводимые Rainmeter на экран графические элементы будут активны только при запущенной программе (сворачивается в трей). Ввиду того, что некоторые скины (как правило, интерактивные живые обои) потребляют довольно значимый объем ресурсов компьютера, разработчиками Rainmeter предусмотрена функция автоматического их закрытия при запуске игр в полноэкранном режиме и/или указанных пользователем приложений (вкладка «Игровой режим»).