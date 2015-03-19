Программа "Будильник MaxLim" - это небольшая бесплатная напоминалка для компьютера с OS Windows. Функции Будильника для Windows:

автоматическое включение компьютера и выполнение других действий (перезагрузка, выключение) по расписанию или разово в определенное время;

создание напоминаний;

настройка даты и времени уведомлений о запланированных делах;

функция будильника - включение компьютера в определенное время и проигрыш мелодии будильника с постепенным увеличением громкости музыки.

Скачайте бесплатный Будильник на компьютер и воспользуйтесь простыми, но очень актуальными функциями программы.