Background Generator — программа для создания фона в смартфонах или на компьютерах. Программное обеспечение совместимо с 32 и 64 разрядными версиями Windows 7 и выше. Интерфейс на английском языке, перевода на русский нет. Программа распространяется бесплатно.

Возможности Background Generator

Программное обеспечение предлагает пользователю широкий ассортимент стилей и изображений для создания фона. Применение дополнительных эффектов позволит создать уникальные изображения.

После установки и открытия Background Generator будет предложено 7 шаблонов стилей для оформления фона:

«Красочный»

«Графика»

«Галактика»

«Меняющийся свет»

«Поля»

«Мечтательный»

«Полосы»

Шаблоны находятся в строке сверху в правой части экрана. В левой части экрана располагается меню. В нем можно выставить размер будущей картинки, цвет, добавить или убрать текст. Здесь редактируют тексты, шаблоны которых можно выбрать в правой части окна программы снизу.

Можно добавить текстовые надписи на готовые шаблоны обоев. Доступен выбор размера изображения. Максимальный размер — 4K.

Background Generator — это отличный инструмент для людей, которым сложно подобрать фон для рабочих столов. В этом программном обеспечении они смогут сделать свои собственные фоны для мобильного устройства или компьютера.