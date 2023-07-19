Background Generator — программа для создания фона в смартфонах или на компьютерах. Программное обеспечение совместимо с 32 и 64 разрядными версиями Windows 7 и выше. Интерфейс на английском языке, перевода на русский нет. Программа распространяется бесплатно.
Возможности Background Generator
Программное обеспечение предлагает пользователю широкий ассортимент стилей и изображений для создания фона. Применение дополнительных эффектов позволит создать уникальные изображения.
После установки и открытия Background Generator будет предложено 7 шаблонов стилей для оформления фона:
- «Красочный»
- «Графика»
- «Галактика»
- «Меняющийся свет»
- «Поля»
- «Мечтательный»
- «Полосы»
Шаблоны находятся в строке сверху в правой части экрана. В левой части экрана располагается меню. В нем можно выставить размер будущей картинки, цвет, добавить или убрать текст. Здесь редактируют тексты, шаблоны которых можно выбрать в правой части окна программы снизу.
Можно добавить текстовые надписи на готовые шаблоны обоев. Доступен выбор размера изображения. Максимальный размер — 4K.
Background Generator — это отличный инструмент для людей, которым сложно подобрать фон для рабочих столов. В этом программном обеспечении они смогут сделать свои собственные фоны для мобильного устройства или компьютера.