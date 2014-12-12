CursorFX – программа для тех, кто желает изменить внешний вид собственного курсора. С помощью визуального меню утилиты каждый пользователь может легко изменить уже существующие параметры курсора операционной системы или создать собственный на свой индивидуальный вкус.

Компания-разработчик представила две основные версии: первая имеет ряд ограниченных функций, которые касаются лишь внешнего вида обозначении; второй позволяет установить на курсор несколько дополнительных функций и эффектов, например, при работе с интернет-сервисами.