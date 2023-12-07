Мультимедиа файлы, как правило, одновременно содержат текстовую, графическую, аудио и видео информацию, поэтому для разных мультимедиа файлов нужны разные программы и кодеки. В разделе "Аудио и Мультимедиа" есть лицензионные мультимедийные кодеки и инструменты, позволяющие вопроизвести аудио и видео контент не только популярных форматов, таких как MP3, WMA, CD, DVD, MPEG4, но и редких, специализированных, например, ASF, DTS, SWA, TTA.

Всевозможные плееры, проигрыватели, программы для записи звука и голоса, прожига CD/DVD, мультимедиа-редакторы, медиаплееры, программы для создания, обработки, микширования музыки, мультимедийных презентаций, мощные инструменты для обработки видео, которые помогут в домашних условиях создать свой собственный "Аватар".