SoftSalad СОФТСАЛАТ

Мультимедиа

Мультимедиа файлы, как правило, одновременно содержат текстовую, графическую, аудио и видео информацию, поэтому для разных мультимедиа файлов нужны разные программы и кодеки. В разделе "Аудио и Мультимедиа" есть лицензионные мультимедийные кодеки и инструменты, позволяющие вопроизвести аудио и видео контент не только популярных форматов, таких как MP3, WMA, CD, DVD, MPEG4, но и редких, специализированных, например, ASF, DTS, SWA, TTA.

Всевозможные плееры, проигрыватели, программы для записи звука и голоса, прожига CD/DVD, мультимедиа-редакторы, медиаплееры, программы для создания, обработки, микширования музыки, мультимедийных презентаций, мощные инструменты для обработки видео, которые помогут в домашних условиях создать свой собственный "Аватар".

Найдено 636 программ

WOWpaper
WOWpaper 1.3.6

Программа для установки 4K-обоев рабочего стола

Рейтинг 3,7 из 5 3,7
VLC Media Player
VLC Media Player 3.0.24

Видеоплеер со встроенными кодеками

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
FastStone Image Viewer
FastStone Image Viewer 8.5

Просмотр и редактирования фотографий

Рейтинг 3,3 из 5 3,3
ScreenShooter
ScreenShooter 2.7.4.1859

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 3,4 из 5 3,4
OttPlayer
OttPlayer 3.5.9.0

Плеер для для просмотра IPTV

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
CopyTrans HEIC
CopyTrans HEIC 1.065

Программа-плагин для открытия изображений формата HEIC на Windows-ПК

Рейтинг 2,6 из 5 2,6
Guitar Rig
Guitar Rig 7.0.1

Программа для эмуляции электрогитарных примочек обработки аудиосигнала

Рейтинг 2,7 из 5 2,7
Rekordbox
Rekordbox 7.2.19

Программа для DJ-исполнителей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3
Tonfotos
Tonfotos 1.16.5

Программа для просмотра и группировки фотографий с функцией распознавания лиц

Рейтинг 2,6 из 5 2,6
Figma
Figma 126.10.10

Программа для создания дизайн-проектов.

Рейтинг 2,3 из 5 2,3
foobar2000
foobar2000 2.26.1

Программа (аудиоплеер) для прослушивания аудио

Рейтинг 4,8 из 5 4,8
GDevelop
GDevelop 5.6.284

Программа для создания игр без знания языков программирования

Оценок пока нет
Canva
Canva 1.126.1

Программа для создания разнообразного визуального контента

Оценок пока нет
Epic Pen
Epic Pen 3.12.226.0

Утилита для рисования на экране

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
WinSnap
WinSnap 6.3.4

Программа для создания скриншотов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5