SoftSalad СОФТСАЛАТ

Безопасность

Безопасность компьютера постоянно находится под угрозой. Каждый день на пользователя ПК обрушивается масса спама, шпионских программ, вирусов, баннерной рекламы и других вредоносных программ. В силах каждого пользователя защитить ПК от всех угроз.

В категории "Защита и Безопасность" представлено более 1000 программ, предназначенных для обеспечения безопасности компьютера. Это и антивирусная защита, и антиспам, и ставшие популярными менеджеры паролей, программы для контроля доступа, шифрование данных и многое другое.

Найдено 106 программ

MultiPassword — менеджер паролей
MultiPassword — менеджер паролей 1.30.0

Сервис для хранения паролей в зашифрованном виде

Рейтинг 4,5 из 5 4,5
Malwarebytes Anti-Malware
Malwarebytes Anti-Malware 5.7.3.171

Программа для удаления вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 2,4 из 5 2,4
Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt! 2026

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
AV Block Remover
AV Block Remover v.4

Утилита для выявления и удаления скрытых майнеров

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
MinerSearch
MinerSearch 1.4.9.6

Программа для поиска и удаления скрытых майнеров

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
Bitwarden Password Manager
Bitwarden Password Manager 2026.10.0

Программа для хранения паролей в зашифрованном виде

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
Fiddler
Fiddler 6.0.20262.10021

Программа для анализа сетевого трафика

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
UnHackMe
UnHackMe 18.80.2026.1013

Программа для поиска и уничтожения вирусов и вредоносного ПО

Рейтинг 3,9 из 5 3,9
Gpg4win
Gpg4win 5.1.1

Программа для безопасного шифрования файлов и электронной почты на Windows

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
IObit Malware Fighter
IObit Malware Fighter 13.5.0.1684

Удаление шпионских модулей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3
USB Raptor
USB Raptor 0.19.94

Программа для создания из USB-флешки электронного USB-ключа для блокировки компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0
Avira Free Security
Avira Free Security 1.0.55.984

Бесплатный антивирус для защиты компьютера

Рейтинг 4,7 из 5 4,7
ESET NOD32 Antivirus
ESET NOD32 Antivirus 19.2.10.0

Защита домашнего компьютера от вирусов

Рейтинг 3,7 из 5 3,7
Spybot — Search & Destroy
Spybot — Search & Destroy 2.9

Программа для удаления вредоносного ПО

Рейтинг 3,8 из 5 3,8
PRO32
PRO32 17.0.0.72

Комплект антивирусных программ

Рейтинг 2,8 из 5 2,8