NiceTaskbar — простой инструмент для кастомизации панели задач на Windows 10 или 11. Программа предлагает понятный интерфейс, где пользователь в несколько кликов может изменить панель, например, сделать ее прозрачной или размытой.

Программа NiceTaskbar полностью бесплатная и работает на Windows 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс русифицирован.

Зачем нужна программа NiceTaskbar?

Встроенные возможности Windows 10 и 11 по кастомизации ограничены. По умолчанию в операционной системе есть заливка панели цветом, подстраиваемая под светлую или темную тему. Она отображается во всех внутренних меню. В Windows 10 есть только сплошная заливка, в 11-ой версии — с небольшой прозрачностью.

Программа NiceTaskbar значительно расширяет эти возможности. Программа предлагает небольшой набор инструментов для изменения панели задач, который может создать эффект прозрачности или размытости.

Все основные настройки доступны в едином общем окне. Для доступа достаточно запустить программу. На экране откроется меню со всеми доступными параметрами. Например, чтобы выбрать центрирование значков нужно перевести тумблер «Центр» в активное положение. Он должен загореться синим цветом.

Другая возможность — применить разные эффекты к панели задач. Все доступные режимы находятся в правой части окна, в разделе «Эффект». Пользователь может выбрать несколько вариантов:

Непрозрачный

Прозрачный

Размытый

Белый — исходный вариант нативной панели

Испытай удачу — система автоматически выбирает случайный вариант

Под этой панелью расположен ползунок с активной настройкой прозрачности. Также есть палитра, из которой можно выбрать конкретный цвет. По сути, эта функция дублирует настройки, которые доступны в основной системе.

На этом спектр задач приложения заканчивается. В нем нет замысловатых настроек или большой адаптивности. NiceTaskbar отличается максимально простым интерфейсом и минимальным потреблением ресурсов компьютера. Если нужно больше функций, то придется найти другое приложение для оптимизации панели задач.