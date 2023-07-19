Wallpaper Engine — программа для установки живых обоев (анимированных, интерактивных, трехмерных, видеообоев) на рабочий стол. В состав приложения также входит специальный графический редактор, позволяющий создавать собственные 2D/3D-обои.
Программа Wallpaper Engine — платная. Распространяется через игровой сервис Steam, где ее можно приобрести за 249 руб. (цена на момент написания обзора). Утилита Wallpaper Engine работает в системах Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа Wallpaper Engine?
Приложение Wallpaper Engine служит для быстрой установки на рабочий стол всех существующих на текущий момент типов обоев, а также для их самостоятельного создания в многофункциональном редакторе. Кроме того, любые импортированные в программу или созданные пользователем живые обои могут быть использованы в качестве скринсейвера (хранителя экрана).
Последняя на момент написания обзора версия приложения позволяет пользователю устанавливать на рабочий стол следующие типы обоев (не считая обычных статичных и анимированных GIF-изображений, которые могут быть установлены и без использования каких бы то ни было программ):
- Видеообои, в качестве которых могут использоваться любые видеофайлы всех распространенных форматов, включая MP4, WebM, AVI, M4V, MOV и WMV. Такие обои "воспроизводятся" программой циклично. В сети также можно найти большое количество готовых к установке в качестве обоев, т.н. Loop или Looping видеороликов. Это зацикленные видео продолжительностью в несколько секунд с героями из игр, фильмов, мультфильмов, абстрактной графикой, автомобилями и т.д.
- Трехмерные (3D) обои, которые, в свою очередь, могут являться анимацией или быть интерактивными (например, пользователь может вращать 3D-объекты при помощи мыши).
- Интерактивные или обои-приложения, в состав которых входит исполнимый EXE-файл, т.е. программа, способная выполнять различные задачи (например, отображать на рабочем столе гаджеты с погодой, реагировать на какие-либо события вроде перемещения курсора мыши и т.д.).
- HTML-обои. Здесь могут использоваться, как HTML-файлы, имеющиеся в распоряжении пользователя, так и URL-ссылки на любые веб-страницы. При этом рабочий стол как бы "превращается" в браузер, и пользователь может пользоваться некоторыми веб-элементами используемой в качестве обоев веб-страницы (как если бы браузер был запущен в полноэкранном режиме).
Из всех типов упомянутых обоев наиболее привлекательными являются анимированные и интерактивные 3D-обои. Собственно, их установка — основная причина использования программы Wallpaper Engine. Но где их взять? Тут 3 варианта:
- Скачать из Мастерской Wallpaper Engine на сайте Steam, для чего на компьютере должен быть установлен клиент Steam (в Мастерскую можно зайти из самой программы).
- Найти в интернете на тематических сайтах (а таких довольно много) и затем импортировать их во встроенную библиотеку обоев Wallpaper Engine.
- Или создать самому, используя встроенный редактор обоев.
Функции редактора обоев Wallpaper Engine
Встроенный редактор обоев Wallpaper Engine имеет довольно широкий функционал. Вот лишь некоторые его возможности:
- Поддержка различных типов 3D-файлов (моделей), которые можно импортировать в редактор и использовать в создании трехмерных обоев. В настоящий момент поддерживаются 3D-модели форматов FBX, OBJ, BLEND, 3DS, DAE, LXO и X.
- Внедрение в 3D-сцену собственного источника освещения (или несколько).
- Возможность создания анимаций с использованием ключевых кадров (2D и 3D режимы).
- Наличие множества готовых спецэффектов для анимированных 2D-обоев.
- Импорт аудиофайлов для создания обоев со звуковым сопровождением.
- Экспорт живых обоев в виде анимированных GIF-изображений и видео.
- Создание обоев с различными соотношениями сторон и другие возможности.
Отдельно отметим способность Wallpaper Engine управлять светодиодными подсветками устройств Razer Chroma RGB и Corsair iCUE. Пользователь может использовать данный функционал с целью согласования настройки светодиодного освещения компьютерного LED-оборудования с живыми обоями. На какие события и как будет реагировать подсветка – зависит только от фантазии пользователя.