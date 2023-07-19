Wallpaper Engine — программа для установки живых обоев (анимированных, интерактивных, трехмерных, видеообоев) на рабочий стол. В состав приложения также входит специальный графический редактор, позволяющий создавать собственные 2D/3D-обои.

Программа Wallpaper Engine — платная. Распространяется через игровой сервис Steam, где ее можно приобрести за 249 руб. (цена на момент написания обзора). Утилита Wallpaper Engine работает в системах Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Wallpaper Engine?

Приложение Wallpaper Engine служит для быстрой установки на рабочий стол всех существующих на текущий момент типов обоев, а также для их самостоятельного создания в многофункциональном редакторе. Кроме того, любые импортированные в программу или созданные пользователем живые обои могут быть использованы в качестве скринсейвера (хранителя экрана).

Последняя на момент написания обзора версия приложения позволяет пользователю устанавливать на рабочий стол следующие типы обоев (не считая обычных статичных и анимированных GIF-изображений, которые могут быть установлены и без использования каких бы то ни было программ):

Видеообои, в качестве которых могут использоваться любые видеофайлы всех распространенных форматов, включая MP4, WebM, AVI, M4V, MOV и WMV. Такие обои "воспроизводятся" программой циклично. В сети также можно найти большое количество готовых к установке в качестве обоев, т.н. Loop или Looping видеороликов. Это зацикленные видео продолжительностью в несколько секунд с героями из игр, фильмов, мультфильмов, абстрактной графикой, автомобилями и т.д.

или видеороликов. Это зацикленные видео продолжительностью в несколько секунд с героями из игр, фильмов, мультфильмов, абстрактной графикой, автомобилями и т.д. Трехмерные (3D) обои, которые, в свою очередь, могут являться анимацией или быть интерактивными (например, пользователь может вращать 3D-объекты при помощи мыши).

Интерактивные или обои-приложения, в состав которых входит исполнимый EXE-файл, т.е. программа, способная выполнять различные задачи (например, отображать на рабочем столе гаджеты с погодой, реагировать на какие-либо события вроде перемещения курсора мыши и т.д.).

HTML-обои. Здесь могут использоваться, как HTML-файлы, имеющиеся в распоряжении пользователя, так и URL-ссылки на любые веб-страницы. При этом рабочий стол как бы "превращается" в браузер, и пользователь может пользоваться некоторыми веб-элементами используемой в качестве обоев веб-страницы (как если бы браузер был запущен в полноэкранном режиме).

Из всех типов упомянутых обоев наиболее привлекательными являются анимированные и интерактивные 3D-обои. Собственно, их установка — основная причина использования программы Wallpaper Engine. Но где их взять? Тут 3 варианта:

Скачать из Мастерской Wallpaper Engine на сайте Steam, для чего на компьютере должен быть установлен клиент Steam (в Мастерскую можно зайти из самой программы). Найти в интернете на тематических сайтах (а таких довольно много) и затем импортировать их во встроенную библиотеку обоев Wallpaper Engine. Или создать самому, используя встроенный редактор обоев.

Функции редактора обоев Wallpaper Engine

Встроенный редактор обоев Wallpaper Engine имеет довольно широкий функционал. Вот лишь некоторые его возможности:

Поддержка различных типов 3D-файлов (моделей), которые можно импортировать в редактор и использовать в создании трехмерных обоев. В настоящий момент поддерживаются 3D-модели форматов FBX, OBJ, BLEND, 3DS, DAE, LXO и X.

Внедрение в 3D-сцену собственного источника освещения (или несколько).

Возможность создания анимаций с использованием ключевых кадров (2D и 3D режимы).

Наличие множества готовых спецэффектов для анимированных 2D-обоев.

Импорт аудиофайлов для создания обоев со звуковым сопровождением.

Экспорт живых обоев в виде анимированных GIF-изображений и видео.

Создание обоев с различными соотношениями сторон и другие возможности.

Отдельно отметим способность Wallpaper Engine управлять светодиодными подсветками устройств Razer Chroma RGB и Corsair iCUE. Пользователь может использовать данный функционал с целью согласования настройки светодиодного освещения компьютерного LED-оборудования с живыми обоями. На какие события и как будет реагировать подсветка – зависит только от фантазии пользователя.