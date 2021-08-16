Установка живых обоев на рабочий стол Windows 10

Многие пользователи предпочитают вместо статичного изображения использовать в качестве фоновой заставки рабочего стола живые обои. К таковым можно отнести три их разновидности:

Анимированные обои. Наверное, это самая ранняя версия живых обоев. В качестве заставки обычно используются GIF-изображения. Однако существуют программы, позволяющие в качестве обоев использовать проигрывающиеся на повторе видеофайлы или даже движущиеся 3D-модели. Динамичные обои. В классическом понимании такие заставки представляют собой автоматически сменяющиеся статичные изображения. На это способна сама операционная система Windows 10 (раздел «Персонализация» в «Параметрах Windows»). Однако специализирующие на динамичных обоях программы имеют более широкие возможности, например — смена обоев в зависимости от текущего времени суток или их автоматическое скачивание с интернета в соответствии с поисковым запросом пользователя. Интерактивные обои. Это самая современная вариация живых обоев. Такие фоновые заставки реагируют на движение курсора, клики мышью, нажатие клавиш и т.д. По сути, подобные живые обои являются самостоятельными программами, интерфейс которых замещает собой фоновую заставку рабочего стола.

Рассмотрим популярные программы для установки живых обоев каждой из перечисленных разновидностей.

WinDynamicDesktop Бесплатная программа WinDynamicDesktop — программа для установки на рабочий стол Windows 10 живых динамических обоев. Она доступна на Microsoft Store и репозитории GitHub, где она впервые и появилась. Знакомые с macOS 10.14 Mojave, наверняка, узнают это приложение, т.к. оно является копией функции динамического рабочего стола яблочных компьютеров. Основная функция данной программы — смена обоев в зависимости от времени суток (при необходимости можно активировать опцию определения времени суток по геолокации или введенному пользователем городу проживания). В стандартной комплектации WinDynamicDesktop содержит фотографии одного и того же места, сделанные в разное время суток. Несложно догадаться, что при наступлении определенного времени программа будет устанавливать соответствующее ему изображение. В наборе присутствуют и абстрактные изображения — по сути, цифровые рисунки. Всего WinDynamicDesktop предлагает 10 комплектов динамичных обоев. Однако пользователь может расширить их список, для чего в программу потребуется импортировать либо архивы с изображениями (DDW или ZIP), либо JSON-файл, в котором особым образом прописаны пути к хранящимся на компьютере графическим файлам (кнопка «Импортировать из файла» в левом нижнем углу окна программы).

DeskScapes Условно-бесплатная программа DeskScapes — более продвинутая программа не только для установки, но и создания живых обоев. Главный недостаток приложения — оно платное. Но его можно использовать бесплатно в течение 30 дней с момента установки. Впрочем, стоимость лицензионной версии невелика — всего 372 руб (на момент написания обзора). При помощи DeskScapes можно установить две разновидности обоев — статичные и анимированные. Но главное отличие этой программы от WinDynamicDesktop — возможность использования в качестве фоновой заставки рабочего стола видео различного формата, а также любые анимированные изображения. При необходимости можно даже создать плейлист, состоящий из разнотипных обоев. Как и в предыдущем случае, обои в DeskScapes можно скачивать прямо из программы. Их здесь довольно много. Для удобства доступные для скачивания обои разбиты на две большие категории — анимированные и статичные, а те дополнительно распределены по тематике. Отдельно отметим наличие в программе DeskScapes модуля DreamMaker, при помощи которого пользователь может создавать собственные обои — как статичные, так и анимированные с динамичными. Но для создания последних потребуются навыки в программировании, хоть и не глубокие.

RainWallpaper Платная программа RainWallpaper — программа, распространяющая через известный игровой сервис Steam и предназначенная, как для установки готовых, так и создания собственных живых обоев. Приложение платно, но ее стоимость на момент написания обзора составляла символические 102 рубля. Программа RainWallpaper работает со всеми разновидностями живых обоев. В качестве заставки для рабочего стола можно использовать не только изображения и видео, но и веб-страницы (по сути, HTML-файлы) и даже анимированные 3D-модели. Более того, RainWallpaper поддерживает создание интерактивных обоев. В стандартной комплектации присутствует интересная заставка — визуализатор аудио, которую можно отнести, как к анимированным, так и интерактивным обоям. В качестве фонового изображения здесь используется разноцветный линейный визуализатор, реагирующий на издаваемый компьютером звук. Также программа RainWallpaper позволяет вывести на рабочий стол интерактивный или просто информационный гаджет. К примеру, доступный в стандартной комплектации гаджет «Sand Clock Weather» отображает погоду в выбранном пользователем городе. И последнее — создание живых обоев. В RainWallpaper для этого предусмотрена довольно мощная среда разработки заставок для рабочего стола, при помощи которой можно создавать или редактировать имеющие обои всех разновидностей, включая интерактивные.

Wallpaper Engine Платная программа Wallpaper Engine — еще одна программа для установки живых обоев, которая распространяется через игровой сервис Steam, и имеет символическую стоимость — 149 рублей. Программу Wallpaper Engine можно смело называть профессиональным средством для создания анимированных и интерактивных обоев на основе изображений, видео, 3D-моделей, HTM-файлов (включая возможность указания ссылки на веб-сайт) и JSON-скриптов, которые будут управлять мультимедийным контентом. Вообще, Wallpaper Engine не просто сменяет стандартные обои, а создает собственный виртуальный рабочий стол поверх уже имеющегося. Вместе с тем все пользовательские иконки и гаджеты остаются нетронутыми. В приложении реализована довольно мощная среда разработки фоновых заставок для рабочего стола. Всего в редакторе можно создать 4 вида живых обоев: Scene Wallpaper — анимированные живые обои. Video Wallpaper — обои на основе видеофайлов. Web Wallpaper — обои на основе HTML-контента. Application Wallpaper — интерактивные обои. В Wallpaper Engine также можно импортировать готовые живые обои, скачанные с официальной страницы «Мастерской Steam», посвященной данной программе, или из любого другого источника в интернете.

Live Wallpaper HUB Бесплатная программа Live Wallpaper HUB — довольно простая в использовании программа для установки как статичных, так и живых анимированных обоев. В самом приложении отсутствуют готовые фоновые заставки — пользователю предстоит добавлять их самостоятельно. Но это несложно — достаточно просто выбрать мультимедийный файл, что будет использоваться в качестве заставки. Всего Live Wallpaper HUB позволяет установить один из 4-х видов обоев: Статичные обои на основе одного изображения. Статичные обои на основе группы изображений, сменяющих друг друга в соответствии с пользовательскими настройками. Видеообои на основе MP4, MPG, MPEG или AVI файла с возможностью включения/выключения функции зацикливания (повтора) видео. А также HTMLили веб-обои на основе указанной пользователем ссылки на любую веб-страницу с возможностью активации функции обновления обоев каждые несколько секунд, минут, часов. Помимо самих обоев программа Live Wallpaper HUB позволяет выводить на рабочий стол небольшой блок текстовой информации с основными техническими параметрами компьютера.

Chameleon 2.0 Бесплатная программа Chameleon 2.0 можно назвать аналогом рассмотренной в самом начале программы WinDynamicDesktop, т.к. она также работает исключительно с динамичными обоями. Но есть между ними одно большое различие — в Chameleon 2.0 нет функции скачивания готовых живых обоев. Пользователю предстоит создавать их самостоятельно, но это не так сложно, как может показаться. Первое, что потребуется — выбрать режим смены изображений. Программа Chameleon 2.0 способна менять обои не только в соответствии с текущим временем суток, но и по другим критериям — уровню заряда аккумулятора (функция для ноутбуков), погодным условиям (дождь, снег и т.д.), скорости ветра, температуре воздуха, влажности воздуха и тепловому индексу. К сожалению, программа пока не умеет автоматически считывать данные о погоде ни с каких онлайн-источников, кроме тех, что работают в США и Канаде. Но здесь предусмотрена возможность добавления XML-кода для других стран (заинтересованные пользователи, наверняка, во всем разберутся). Но с автоматической сменой обоев по времени суток и уровню заряда батареи ноутбука никаких сложностей не возникнет. Для времени суток пользователю предстоит подготовить 24 изображения (можно и меньше) и затем указать программе (индивидуально для каждого часа) их расположение на компьютере.