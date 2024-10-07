SoftSalad СОФТСАЛАТ

Интернет

В категории "Интернет" находятся программы, которые помогут пользователю в интернете: браузеры, torrent-клиенты и так далее.

Найдено 225 программ

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3
ZipSoft
ZipSoft 2.3.1

Утилита для установки популярных программ для Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6
Google Chrome
Google Chrome 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9
Opera
Opera 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
uTorrent Classic
uTorrent Classic 3.6

Программа для скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1
Диск-О:
Диск-О: 24.09.0159

Программа для объединения всех облачных сервисов на ПК

Рейтинг 3,8 из 5 3,8
BluetoothView
BluetoothView 1.70

Программа для работы с Bluetooth-устройствами и мониторинга за ними

Рейтинг 2,9 из 5 2,9
Google Chrome для бизнеса
Google Chrome для бизнеса 155.0.8059.85

Бесплатный браузер для бизнеса

Рейтинг 3,5 из 5 3,5
Brave
Brave 1.97.59

Бесплатный защищенный браузер со встроенным ИИ-ассистентом

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
Chromium
Chromium 155.0.8059.85

Популярный движок для интернет-браузеров

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
Blue Iris
Blue Iris 6.1.4.0

Программа для создания систем видеонаблюдения

Рейтинг 3,1 из 5 3,1
EA App
EA App 13.809.0.6322

Игровой клиент Electronic Arts

Рейтинг 3,4 из 5 3,4
Opera GX
Opera GX 137.0.6036.65

Версия браузера Opera для геймеров

Рейтинг 3,7 из 5 3,7
Opera One
Opera One 137.0.6036.63

Новый браузер с искусственным интеллектом Aria

Рейтинг 3,5 из 5 3,5
Яндекс.Диск
Яндекс.Диск 3.2.51.5210

Облачное хранилище файлов от Яндекса

Рейтинг 3,4 из 5 3,4