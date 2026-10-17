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Топ программ

1
Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (55) 2
WOWpaper
WOWpaper Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (11) 3
ZipSoft
ZipSoft Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (39) 4
DriverHub
DriverHub Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (147) 5
OpenOffice
OpenOffice Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18) 6
UnzipTool
UnzipTool Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (11) 7
MultiPassword — менеджер паролей
MultiPassword — менеджер паролей Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (25) 8
VLC Media Player
VLC Media Player Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (19) 9
CPU-Z
CPU-Z Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18) 10
FastStone Image Viewer
FastStone Image Viewer Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
Весь топ программ

Последние версии программ

Свежие релизы популярных программ для Windows.

Все обновления
Vita3K
Vita3K

Версия 0.2.1.4190

Эмулятор игровой консоли PlayStation Vita для Windows

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (32)
Process Monitor
Process Monitor

Версия 4.12

Программа для мониторинга и управления процессами Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
PeaZip
PeaZip

Версия 11.4.0

Программа для распаковки и создания архивов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
x360ce
x360ce

Версия 4.26.38

Эмулятор геймпада и джойстика от Xbox 360

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (30)
RPCS3
RPCS3

Версия 0.0.43-20332

Программа для эмуляции PlayStation 3 и запуска PS3 игр на ПК

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (53)
Ollama
Ollama

Версия 0.40.6

Программа для развертывания нейросетевых моделей на локальных устройствах

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Chromium
Chromium

Версия 155.0.8059.85

Популярный движок для интернет-браузеров

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (23)

Каталог программ

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Мультимедиа
636 программ
Безопасность
106 программ
Офис
104 программы
Разработка ПО
107 программ
Хобби
5 программ
Знания
75 программ
Общение
69 программ
Система
839 программ
Интернет
225 программ

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