Настоящая Политика конфиденциальности регулирует вопросы использования настоящего сайта SoftSalad.ru (далее — «Сайт») и распространяется на все представленные на Сайте материалы и программное обеспечение (далее — «Продукты»).

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