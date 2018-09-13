SoftSalad.ru — большой каталог программ для Windows. Мы открыты к сотрудничеству с разработчиками качественного ПО и PR-агентствами.

Размещение программы в каталоге

Размещение программы в каталоге включает тестирование ПО, создание объемного описания (уникального) и скриншотов. При размещении программы на SoftSalad.ru также указывается ссылка на официальный сайт разработчика.

Размещение программы в разделе статей

На SoftSalad.ru есть раздел с полезными статьями, подборками программ и инструкциями. Мы готовы размещать нативную рекламу программы в тематических статьях и инструкциях.

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