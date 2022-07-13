RainWallpaper — программа для создания и установки на рабочий стол статичных и анимированных (живых) обоев. Приложение предназначено для установки на компьютер под управлением Windows 7, 8/8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит).

Зачем нужна программа RainWallpaper?

Программа RainWallpaper предназначена для решения двух задач:

Установка на рабочий стол статичных и живых обоев, которые можно скачать на одном из множестве ресурсов в интернете, в т.ч. в мастерской Steam (Steam Workshop) или в онлайн-галерее DeviantArt. Создание собственных живых обоев для рабочего стола. В RainWallpaper присутствует довольно мощная среда разработки со множеством инструментов, позволяющих создавать не просто анимированные, но и интерактивные обои, реагирующие, к примеру, на перемещение курсора мыши.

Кроме того, RainWallpaper также используется для создания и установки небольших информационных гаджетов на рабочий стол (например, отображающих время или погоду).

Как пользоваться программой RainWallpaper?

Если программу RainWallpaper планируется использовать только для установки обоев, то последние нужно будет скачать. Как упоминалось выше, это можно сделать, в т.ч. и на страницах разработчика (RainySoft) сервисов Steam и DeviantArt. В программе предусмотрен встроенный браузер, запускающийся при нажатии кнопки «Download Walpapper» в левом верхнем углу основного окна.

Функции программы RainWallpaper

Основной функционал программы RainWallpaper находится во встроенном редакторе обоев — приложении «RainDesigner», который можно запустить нажатием по соответствующей кнопке в основном окне приложения.

RainWallpaper предлагает довольно широкие возможности по части создания обоев:

Возможность создания обоев из видеофайла (т.н. видеообои) или даже страницы сайта (достаточно указать ссылку на страницу в мастере создания обоев).

Редактор обоев поддерживает многослойность, благодаря чему удобно работать со множеством объектов одновременно.

Возможность использования в качестве составных частей обоев статичны и анимированных изображений, текста, 3D-объектов, различных геометрических фигур, диаграмм, полос загрузки и т.д.

Отдельно отметим возможность добавления на рабочий стол аудиовизуализатора, который реагирует на любой издающийся из компьютера звук, независимо от того, какое приложение является его источником.

Наличие мини-гаджетов, которые можно использовать отдельно либо в качестве составных частей обоев. Сюда относятся часы, гаджет погоды с настройками местоположения и возможностью добавления собственных иконок, автоматически сменяющихся в зависимости от погодных явлений. Также предусмотрены информационные гаджеты, отображающие текущие рабочие параметры компьютера (процессор, диск, память и т.д.).

Возможность привязки к отдельным объектам обоев одновременно нескольких действий, срабатывающих при загрузке обоев, клике мышью, наведении курсора и т.д. В качестве действий можно выбрать, к примеру, перемещение объекта или его разворот (перечень действий зависит от типа объекта).

Возможность связки объектов между собой, вследствие чего один из них сможет реагировать на события, связанные с другим. Также можно, к примеру, привязать управлять местоположением одного объекта при клике по другому.

Наличие различных визуальных эффектов (размытие, тени и т.д.), которые можно применить практически к любому добавленному объекту, и другие возможности.

Прямо из редактора RainDesigner созданные обои можно выгружать в мастерскую Steam. Любые скачанные обои также можно добавить в редактор для их последующего редактирования.