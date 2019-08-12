Системные программы помогут решить проблемы с операционной системой Windows. Программы для тонкой настройки, диагностики, мониторинга и восстановления системы, редакторы реестра, продвинутые файловые менеджеры, русификаторов и архиваторы.
Системные программы помогут решить проблемы с операционной системой Windows. Программы для тонкой настройки, диагностики, мониторинга и восстановления системы, редакторы реестра, продвинутые файловые менеджеры, русификаторов и архиваторы.
Системные программы помогут решить проблемы с операционной системой Windows. Программы для тонкой настройки, диагностики, мониторинга и восстановления системы, редакторы реестра, продвинутые файловые менеджеры, русификаторов и архиваторы.
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Программа для установки и обновления драйверов
Легкая и бесплатная программа для сжатия и извлечения файлов из архивов
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Программа для подключения к компьютеру мобильных устройств в качестве дополнительных мониторов
Программа для удаленного доступа и управления компьютером
Программа для оптимизации компьютера
Программа для восстановления разделов, файловых систем и данных
Программа для выполнения автоматических кликов мышью и нажатий клавиш клавиатуры
Программа для компьютерной диагностики автомобилей
Программа для сканирования документов при помощи сканеров и МФУ Canon
Программа для переназначения кнопок и эмуляции геймпадов от всех современных игровых консолей
Программа для создания и установки живых обоев на рабочий стол
Программа для создания и запуска макросов в Windows
Программа для управления устройствами от MSI и оптимизации работы Windows 10/11
Программа для восстановления и тестирования накопителей на ошибки