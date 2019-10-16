Программы с обоями для рабочего стола Windows

Многим пользователям Windows недостаточно возможносте системных инструментов по управлению обоями. Если как-то хочется разнообразить оформление рабочего стола, можно воспользоваться одной из специализированных программ. Рассмотрим платные и бесплатные утилиты, созданные для решения подобных задач.

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Wallpaper Engine Платная программа Wallpaper Engine является одной из самых мощных и популярных программ по управлению обоями рабочего стола в операционных системах Windows 7/8.1/10 (32 и 64 бит). Она платная, но стоит всего 99 рублей (цена на момент написания обзора). Распространяется программа через известный игровой онлайн-сервис Steam.

Установка живых обоев Wallpaper Engine Программа Wallpaper Engine открывает поистине безграничные возможности в вопросе оформления рабочего стола. При помощи этой утилиты рабочий стол можно замостить не просто обычными или анимированными изображениями, но и трехмерными (3D) обоями. Как это возможно? Очень просто — Wallpaper Engine перекрывает стандартный рабочий стол собственным рабочим столом (при этом все пользовательские иконки остаются нетронутыми), а уже потом оформляет его в соответствии с предпочтением пользователя. Так, в качестве обоев Wallpaper Engine может использовать: Различные типы статичных и анимированных изображений (но это нам не интересно).

Видеофайлы формата MP4, AVI, WEBM, WMV, MKV, MV4 и MOV. Да, вы не ошиблись, если подумали, прямо на рабочем столе под всеми иконками будет воспроизводиться видео. Более того, видео будет проигрываться со звуком (хотя, это кажется лишним, но кому-нибудь все же может пригодиться).

Обои-сцены. Это и есть живые обои, состоящие в простейшем случае из двух файлов — управляющего JavaScript-скрипта (JSON) и воспроизводимого им (скриптом) графического объекта. В качестве последнего могут применяться, как обычные изображения, так и 3D-графика (в т.ч. и интерактивная — реагирующая, к примеру, на воспроизводимый компьютером звук). Пользователю незачем разбираться во всех тонкостях живых обоев. Все, что требуется — отдать программе команду на их установку. Исполнимые EXE-файлы. Здесь речь идет о возможности установки в качестве обоев заставок для экрана, т.е. скринсейверов (screensaver). Если у вас в наличии имеются скринсейвер, который вы бы хотели видеть не только при длительном простое компьютера, но и на рабочем столе, Wallpaper Engine сможет реализовать эту идею.

Паки (комплекты) обоев. Это файлы (архивы) формата PKG, которые могут содержать множество обоев для рабочего стола, в т.ч. и живых.

И последнее — HTML-файлы. Это и вовсе уникальная особенность Wallpaper Engine. В качестве обоев в программу можно добавить ссылку на любую веб-страницу. В этом случае рабочий стол будет служить полноценным браузером (да, вы не ослышались), и при этом на нем останутся все иконки. Также отметим наличие в программе Wallpaper Engine настроек производительности для 3D-обоев.

Создание собственных обоев в Wallpaper Engine Более опытные пользователи Wallpaper Engine могут создавать свои собственные обои с любым содержимым, поддерживающим программой (в т.ч. 3D и видео-обои). Для этого в приложении предусмотрен отдельный модуль со всеми необходимыми инструментами редактирования используемой в обоях графики. Но процесс создания обоев мы не будем рассматривать, т.к. это совершенно другая тема.

RainWallpaper Платная программа По функциональным возможностям программа RainWallpaper близка к Wallpaper Engine, даже можно сказать, что эти утилиты составляют друг другу конкуренцию. К сожалению, она тоже платная, но продается также по символической цене — 102 рубля (на момент написания обзора). RainWallpaper распространяется через Steam, интерфейс переведен на русский язык лишь частично и с большим числом грамматических ошибок (лучше оставить на английском как есть), подходит для 32/64-битных операционных систем Windows 7/8/8.1/10.

Поддерживаемые типы обоев в RainWallpaper Функционал RainWallpaper уступает таковому у Wallpaper Engine. Программа также устанавливает на рабочий стол обычные, анимированные и видеообои, способна "превращать" в заставку любую веб-страницу. Приложение способно отображать и трехмерные обои, однако на данный момент их создано не такое большое количество, как для Wallpaper Engine. С помощью программы на рабочий стол можно вывести эквалайзер, реагирующий на звук: Но больше всего в RainWallpaper интересны обои, показывающие время, дату и даже погоду. К примеру, в первоначальную коллекцию программы входят обои «Sand Clock Weather», отображающие погоду в любом выбранном городе: Сами же обои можно скачать, не покидая программы (нужно кликнуть по кнопке «Download Wallpaper» в основном окне приложения).

Создание обоев в RainWallpaper Также стоит отдать должное редактору обоев RainWallpaper. Судя по внешнему виду интерфейса, он более развитый, чем у Wallpaper Engine.

DeskScapes Условно-бесплатная программа Программу DeskScapes можно использовать бесплатно в течение 30 дней. Для снятия этого ограничения придется заплатить 342,99 руб. Существует также Pro-версия приложения с расширенным (но вряд ли обязательным для большинства пользователей) функционалом и дополнительно устанавливающимся софтом (5 программ для оформления Windows). Ее цена на момент написания обзора составляла 3 430,99 руб. Утилита DeskScapes работает исключительно в 64-рязрядных версиях операционных систем Windows 7/8/10, русский язык не поддерживается.

Доступные виды обоев в DeskScapes По большому счету DeskScapes позволяет устанавливать две разновидности обоев — статичные (т.е. обычные изображения) и анимированные (в основном это видеообои, но можно найти и интерактивные настраиваемые обои). Все доступные обои в программе, судя по их внешнему виду и плавности анимации, созданы профессиональными художниками — уже только за это не жалко заплатить 342 рубля. Как и в предыдущих случаях, обои в DeskScapes можно скачивать прямо из программы. Стоит отметить, что их здесь довольно большое количество — наверное, около 10 тысяч. Все они разбиты на две категории — анимированные и статичные, а те, в свою очередь — на тематические подкатегории (абстракции, праздники, животные и т.п.). Отдельно отметим возможность установки любых обоев (как анимированных, так и статичных) в качестве скринсейвера.

Применение эффектов и настройки К любым скачанным в программе DeskScapes обоям пользователь может применить один или несколько визуальных эффектов. Здесь их довольно много — несколько десятков. Помимо возможности настройки качества обоев (выбор между производительностью и качеством), программа DeskScapes способна делать прозрачными иконки на рабочем столе при наведении на него курсора мыши (или, наоборот, при покидании курсора рабочего стола).

Создание обоев В состав программы DeskScapes входит небольшая бесплатная утилита DreamMaker. На рабочий стол ее ярлык не выносится — придется зайти в папку установки DeskScapes, а уже оттуда запустить утилиту. При помощи DreamMaker можно создавать автоматически сменяемые статичные, анимированные, динамичные (требуются навыки программирования) и видеообои (поддерживаются видеофайлы формата AVI, MPEG, MPG и WMV).

Splashy Бесплатная программа Если вам требуется программа, которая устанавливала бы на рабочий стол простые обои без анимации и прочих излишеств, присмотритесь к Splashy . Это полностью бесплатное приложение для операционных систем Windows. Перевода интерфейса на русский язык здесь не предусмотрено, однако он и не требуется, т.к. программа Splashy максимально проста в использовании.

Как пользоваться Splashy Утилита Splashy — это всего-навсего одно единственное окно, фон которого повторяет то, чем в данный момент замощен рабочий стол. В правом нижнем углу имеется небольшая кнопка (на скриншоте выше показана стрелкой), кликнув по которой можно быстро поменять обои. Имеются у программы Splashy и небольшое количество настроек, для перехода в которые нужно нажать на эту кнопку: Что здесь можно настроить: «Change Wallpaper Every»: установка периодичности автоматической смены обоев от 1 минуты до 24 часов.

«From Category»: выбор тематики обоев (если установить «Random», то она будет выбираться случайным образом).

«Autostart On Login»: добавление/исключение программы в/из списка автозагрузки (оставьте включенным, если требуется автоматическая смена обоев после очередного включения/перезагрузки компьютера). И последнее. Если вы ищете сайт, где можно было бы скачать высококачественные бесплатные обои для рабочего стола, кликните по изображению фотокамеры в правом верхнем углу окна Splashy.

DesktopMania Бесплатная программа Еще одна простая программа для смены обоев рабочего стола в Windows с полной поддержкой русского языка. По большому счету, программа DesktopMania имеет всего одну единственную функцию — установка статичных изображений в качестве обоев рабочего стола. Но стоит отметить, что их здесь очень и очень много. Но приложение DesktopMania не хранит обои на компьютере, для чего потребовалось бы большое количество дискового пространства, а просто скачивает их с сайта DesktopMania.ru в тот момент, когда пользователь решит изменить изображение на своем рабочем столе. Чтобы примерно оценить количество доступных обоев, раскройте список доступных категорий (те, в свою очередь, разделены еще и на подкатегории): Заметьте, что в программе имеются поля для ввода логина и пароля от учетной записи DesktopMania.ru. Зарегистрировавшись, пользователь сможет создать в личном кабинете сайта свою собственную коллекцию обоев, добавляя понравившееся изображения в список «Избранных». Также программа DesktopMania может устанавливать обои из числа тех, что хранятся на компьютере. Для этого нужно выбрать соответствующий режим работы, затем указать папку, где лежат изображения. При необходимости в DesktopMania можно включить функцию автоматической смены обоев:

John’s Background Switcher (JBS) Из-за очень малого размера может показаться, что программа John’s Background Switcher только и умеет, что менять обои на рабочем столе, повторяя уже существующую стандартную функцию в Windows. Но, во-первых, данная утилита способна скачивать изображения из самых различных онлайн-источников, а, во-вторых, по-разному компоновать несколько их единиц для создания привлекательных обоев. Рассмотрим все по порядку.

Скачивание обоев из различных источников Чтобы посмотреть список онлай-источников, с которыми работает программа John’s Background Switcher, раскроем список «Добавить» (кнопка в правом верхнем углу основного окна): Скажем сразу, что безо всякой регистрации/авторизации программа JBS способна скачивать обои с таких онлайн-источников, как Flickr (кроме частных публикаций), Pixabay, Unsplash, Vladstudio, а также любые RSS-ленты (требуется указать ссылку). Все прочие показанные на скриншоте выше источники потребуют авторизации. И здесь есть несколько интересных моментов: Авторизовавшись в SmugMug, вы сможете устанавливать в качестве обоев фотографии и изображения с потстов любого пользователя социальной сети.

Для получения доступа к частным публикациям на сервисе Flickr также требуется авторизация.

Если вы любитель музыки, авторизуйтесь в сервисе Last.fm, тогда программа John’s Background Switcher будет устанавливать на ваш рабочий стол обои с фотографиями исполнителей, обложки альбомов и т.д.

Также утилита JBS способна получать доступ к облачным хранилищам DropBox и OneDrive. Если вам хочется в качестве обоев видеть загруженные на эти сервисы фотографии со смартфона, войдите в свой аккаунт. Впрочем, чтобы устанавливать разнообразные обои, вполне достаточно и тех сервисов, с которыми программа может работать и без регистрации. Здесь также есть несколько интересных моментов: Flickr. В качестве параметра для выборки изображений можно указать период из загрузки на сервис (вчера, сегодня, неделя или даже конкретный день). Выбрав, к примеру, «Сегодня», вы всегда будете иметь свежие обои на рабочем столе. Pixabay. Здесь доступен поиск обоев по ключевым словам. Т.е., вводите запрос, программа находит случайное изображение по нему и затем устанавливает его в качестве обоев. Vladstudio. А здесь можно выбрать одну из доступных категорий обоев. И еще кое-что важное. В качестве источника для изображений можно выбрать несколько сервисов. Или несколько раз выбрать один и тот же сервис с указанием разных параметров для поиска изображений. К примеру, создайте набор из разных ключевых слов для сервиса Pixabay.

Автоматическая компоновка изображений Раскроем список «Режим изображения» в нижней части окна программы: Помимо стандартных режимов замощения рабочего стола (центрирование, растяжение и т.д.), тут имеется несколько вариантов компоновки изображений: мозаика эскизов, монтаж 4-х изображений, коллаж, стопка поляроидов и стопка открыток. Для демонстрации результата работы этой функции выберем, например, режим «Создать стопку открыток». Вот, что получилось в итоге: Т.е. программа скачала из указанного источника нужное ей количество изображений, создала на их основе компоновку в виде разбросанных по рабочему столу открыток. Конечно, в приложении JBS также можно задействовать функцию автоматической смены обоев. Хоть каждые 10 секунд.