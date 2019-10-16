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Программы с обоями для рабочего стола Windows

Wallpaper Engine, RainWallpaper, DeskScapes И другие программы с обоями для Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Многим пользователям Windows недостаточно возможносте системных инструментов по управлению обоями. Если как-то хочется разнообразить оформление рабочего стола, можно воспользоваться одной из специализированных программ. Рассмотрим платные и бесплатные утилиты, созданные для решения подобных задач.

Если Вы не хотите устанавливать программы, можно скачать обои на сайте WOWpaper. Они вcе полностью бесплатные и в высоком разрешении.

Wallpaper Engine

Платная программа

Wallpaper Engine является одной из самых мощных и популярных программ по управлению обоями рабочего стола в операционных системах Windows 7/8.1/10 (32 и 64 бит). Она платная, но стоит всего 99 рублей (цена на момент написания обзора). Распространяется программа через известный игровой онлайн-сервис Steam.

Wallpaper Engine

Установка живых обоев Wallpaper Engine

Программа Wallpaper Engine открывает поистине безграничные возможности в вопросе оформления рабочего стола. При помощи этой утилиты рабочий стол можно замостить не просто обычными или анимированными изображениями, но и трехмерными (3D) обоями. Как это возможно? Очень просто — Wallpaper Engine перекрывает стандартный рабочий стол собственным рабочим столом (при этом все пользовательские иконки остаются нетронутыми), а уже потом оформляет его в соответствии с предпочтением пользователя.

Так, в качестве обоев Wallpaper Engine может использовать:

  • Различные типы статичных и анимированных изображений (но это нам не интересно).
  • Видеофайлы формата MP4, AVI, WEBM, WMV, MKV, MV4 и MOV. Да, вы не ошиблись, если подумали, прямо на рабочем столе под всеми иконками будет воспроизводиться видео. Более того, видео будет проигрываться со звуком (хотя, это кажется лишним, но кому-нибудь все же может пригодиться).
  • Обои-сцены. Это и есть живые обои, состоящие в простейшем случае из двух файлов — управляющего JavaScript-скрипта (JSON) и воспроизводимого им (скриптом) графического объекта. В качестве последнего могут применяться, как обычные изображения, так и 3D-графика (в т.ч. и интерактивная — реагирующая, к примеру, на воспроизводимый компьютером звук). Пользователю незачем разбираться во всех тонкостях живых обоев. Все, что требуется — отдать программе команду на их установку.

Живые обои в Wallpaper Engine

  • Исполнимые EXE-файлы. Здесь речь идет о возможности установки в качестве обоев заставок для экрана, т.е. скринсейверов (screensaver). Если у вас в наличии имеются скринсейвер, который вы бы хотели видеть не только при длительном простое компьютера, но и на рабочем столе, Wallpaper Engine сможет реализовать эту идею.
  • Паки (комплекты) обоев. Это файлы (архивы) формата PKG, которые могут содержать множество обоев для рабочего стола, в т.ч. и живых.
  • И последнее — HTML-файлы. Это и вовсе уникальная особенность Wallpaper Engine. В качестве обоев в программу можно добавить ссылку на любую веб-страницу. В этом случае рабочий стол будет служить полноценным браузером (да, вы не ослышались), и при этом на нем останутся все иконки.

Веб-обои в Wallpaper Engine

Также отметим наличие в программе Wallpaper Engine настроек производительности для 3D-обоев.

Настройки программы Wallpaper Engine

Создание собственных обоев в Wallpaper Engine

Более опытные пользователи Wallpaper Engine могут создавать свои собственные обои с любым содержимым, поддерживающим программой (в т.ч. 3D и видео-обои). Для этого в приложении предусмотрен отдельный модуль со всеми необходимыми инструментами редактирования используемой в обоях графики. Но процесс создания обоев мы не будем рассматривать, т.к. это совершенно другая тема.

Модуль создания обоев в Wallpaper Engine

RainWallpaper

Платная программа

По функциональным возможностям программа RainWallpaper близка к Wallpaper Engine, даже можно сказать, что эти утилиты составляют друг другу конкуренцию. К сожалению, она тоже платная, но продается также по символической цене — 102 рубля (на момент написания обзора). RainWallpaper распространяется через Steam, интерфейс переведен на русский язык лишь частично и с большим числом грамматических ошибок (лучше оставить на английском как есть), подходит для 32/64-битных операционных систем Windows 7/8/8.1/10.

RainWallpaper

Поддерживаемые типы обоев в RainWallpaper

Функционал RainWallpaper уступает таковому у Wallpaper Engine. Программа также устанавливает на рабочий стол обычные, анимированные и видеообои, способна "превращать" в заставку любую веб-страницу. Приложение способно отображать и трехмерные обои, однако на данный момент их создано не такое большое количество, как для Wallpaper Engine.

С помощью программы на рабочий стол можно вывести эквалайзер, реагирующий на звук:

Интерактивные обои RainWallpaper

Но больше всего в RainWallpaper интересны обои, показывающие время, дату и даже погоду. К примеру, в первоначальную коллекцию программы входят обои «Sand Clock Weather», отображающие погоду в любом выбранном городе:

Вывод погоды на рабочий стол через программу RainWallpaper

Сами же обои можно скачать, не покидая программы (нужно кликнуть по кнопке «Download Wallpaper» в основном окне приложения).

Скачивание обоев в RainWallpaper

Создание обоев в RainWallpaper

Также стоит отдать должное редактору обоев RainWallpaper. Судя по внешнему виду интерфейса, он более развитый, чем у Wallpaper Engine.

Редактор собственных обоев в RainWallpaper

DeskScapes

Условно-бесплатная программа

Программу DeskScapes можно использовать бесплатно в течение 30 дней. Для снятия этого ограничения придется заплатить 342,99 руб. Существует также Pro-версия приложения с расширенным (но вряд ли обязательным для большинства пользователей) функционалом и дополнительно устанавливающимся софтом (5 программ для оформления Windows). Ее цена на момент написания обзора составляла 3 430,99 руб.

DeskScapes

Утилита DeskScapes работает исключительно в 64-рязрядных версиях операционных систем Windows 7/8/10, русский язык не поддерживается.

Доступные виды обоев в DeskScapes

По большому счету DeskScapes позволяет устанавливать две разновидности обоев — статичные (т.е. обычные изображения) и анимированные (в основном это видеообои, но можно найти и интерактивные настраиваемые обои). Все доступные обои в программе, судя по их внешнему виду и плавности анимации, созданы профессиональными художниками — уже только за это не жалко заплатить 342 рубля.

Как и в предыдущих случаях, обои в DeskScapes можно скачивать прямо из программы. Стоит отметить, что их здесь довольно большое количество — наверное, около 10 тысяч. Все они разбиты на две категории — анимированные и статичные, а те, в свою очередь — на тематические подкатегории (абстракции, праздники, животные и т.п.).

Скачивание обоев в DeskScapes

Отдельно отметим возможность установки любых обоев (как анимированных, так и статичных) в качестве скринсейвера.

Применение эффектов и настройки

К любым скачанным в программе DeskScapes обоям пользователь может применить один или несколько визуальных эффектов. Здесь их довольно много — несколько десятков.

Эффекты и настройки обоев в DeskScapes

Помимо возможности настройки качества обоев (выбор между производительностью и качеством), программа DeskScapes способна делать прозрачными иконки на рабочем столе при наведении на него курсора мыши (или, наоборот, при покидании курсора рабочего стола).

Создание обоев

В состав программы DeskScapes входит небольшая бесплатная утилита DreamMaker. На рабочий стол ее ярлык не выносится — придется зайти в папку установки DeskScapes, а уже оттуда запустить утилиту. При помощи DreamMaker можно создавать автоматически сменяемые статичные, анимированные, динамичные (требуются навыки программирования) и видеообои (поддерживаются видеофайлы формата AVI, MPEG, MPG и WMV).

Создание видео-обоев в DeskScapes

Splashy

Бесплатная программа

Если вам требуется программа, которая устанавливала бы на рабочий стол простые обои без анимации и прочих излишеств, присмотритесь к Splashy. Это полностью бесплатное приложение для операционных систем Windows. Перевода интерфейса на русский язык здесь не предусмотрено, однако он и не требуется, т.к. программа Splashy максимально проста в использовании.

Как пользоваться Splashy

Утилита Splashy — это всего-навсего одно единственное окно, фон которого повторяет то, чем в данный момент замощен рабочий стол.

Splashy

В правом нижнем углу имеется небольшая кнопка (на скриншоте выше показана стрелкой), кликнув по которой можно быстро поменять обои.

Имеются у программы Splashy и небольшое количество настроек, для перехода в которые нужно нажать на эту кнопку:

Программа Splashy

Что здесь можно настроить:

Настройки Splashy

  • «Change Wallpaper Every»: установка периодичности автоматической смены обоев от 1 минуты до 24 часов.
  • «From Category»: выбор тематики обоев (если установить «Random», то она будет выбираться случайным образом).
  • «Autostart On Login»: добавление/исключение программы в/из списка автозагрузки (оставьте включенным, если требуется автоматическая смена обоев после очередного включения/перезагрузки компьютера).

И последнее. Если вы ищете сайт, где можно было бы скачать высококачественные бесплатные обои для рабочего стола, кликните по изображению фотокамеры в правом верхнем углу окна Splashy.

Обои Splashy

DesktopMania

Бесплатная программа

Еще одна простая программа для смены обоев рабочего стола в Windows с полной поддержкой русского языка. По большому счету, программа DesktopMania имеет всего одну единственную функцию — установка статичных изображений в качестве обоев рабочего стола. Но стоит отметить, что их здесь очень и очень много. Но приложение DesktopMania не хранит обои на компьютере, для чего потребовалось бы большое количество дискового пространства, а просто скачивает их с сайта DesktopMania.ru в тот момент, когда пользователь решит изменить изображение на своем рабочем столе. Чтобы примерно оценить количество доступных обоев, раскройте список доступных категорий (те, в свою очередь, разделены еще и на подкатегории):

Программа для смены обоев DesktopMania

Заметьте, что в программе имеются поля для ввода логина и пароля от учетной записи DesktopMania.ru. Зарегистрировавшись, пользователь сможет создать в личном кабинете сайта свою собственную коллекцию обоев, добавляя понравившееся изображения в список «Избранных».

Настройка DesktopMania

Также программа DesktopMania может устанавливать обои из числа тех, что хранятся на компьютере. Для этого нужно выбрать соответствующий режим работы, затем указать папку, где лежат изображения.

DesktopMania: загрузка обоев с компьютера

При необходимости в DesktopMania можно включить функцию автоматической смены обоев:

Автоматическая смена обоев в DesktopMania

John’s Background Switcher (JBS)

Из-за очень малого размера может показаться, что программа John’s Background Switcher только и умеет, что менять обои на рабочем столе, повторяя уже существующую стандартную функцию в Windows. Но, во-первых, данная утилита способна скачивать изображения из самых различных онлайн-источников, а, во-вторых, по-разному компоновать несколько их единиц для создания привлекательных обоев. Рассмотрим все по порядку.

Скачивание обоев из различных источников

Чтобы посмотреть список онлай-источников, с которыми работает программа John’s Background Switcher, раскроем список «Добавить» (кнопка в правом верхнем углу основного окна):

John’s Background Switcher

Скажем сразу, что безо всякой регистрации/авторизации программа JBS способна скачивать обои с таких онлайн-источников, как Flickr (кроме частных публикаций), Pixabay, Unsplash, Vladstudio, а также любые RSS-ленты (требуется указать ссылку). Все прочие показанные на скриншоте выше источники потребуют авторизации. И здесь есть несколько интересных моментов:

  • Авторизовавшись в SmugMug, вы сможете устанавливать в качестве обоев фотографии и изображения с потстов любого пользователя социальной сети.
  • Для получения доступа к частным публикациям на сервисе Flickr также требуется авторизация.
  • Если вы любитель музыки, авторизуйтесь в сервисе Last.fm, тогда программа John’s Background Switcher будет устанавливать на ваш рабочий стол обои с фотографиями исполнителей, обложки альбомов и т.д.
  • Также утилита JBS способна получать доступ к облачным хранилищам DropBox и OneDrive. Если вам хочется в качестве обоев видеть загруженные на эти сервисы фотографии со смартфона, войдите в свой аккаунт.

Программа John’s Background Switcher

Впрочем, чтобы устанавливать разнообразные обои, вполне достаточно и тех сервисов, с которыми программа может работать и без регистрации. Здесь также есть несколько интересных моментов:

  • Flickr. В качестве параметра для выборки изображений можно указать период из загрузки на сервис (вчера, сегодня, неделя или даже конкретный день). Выбрав, к примеру, «Сегодня», вы всегда будете иметь свежие обои на рабочем столе.

John’s Background Switcher: загрузка обоев с Flickr

  • Pixabay. Здесь доступен поиск обоев по ключевым словам. Т.е., вводите запрос, программа находит случайное изображение по нему и затем устанавливает его в качестве обоев.

John’s Background Switcher: загрузка обоев с Pixabay

  • Vladstudio. А здесь можно выбрать одну из доступных категорий обоев.

John’s Background Switcher: загрузка обоев с Vladstudio

И еще кое-что важное. В качестве источника для изображений можно выбрать несколько сервисов. Или несколько раз выбрать один и тот же сервис с указанием разных параметров для поиска изображений. К примеру, создайте набор из разных ключевых слов для сервиса Pixabay.

Поиск обоев в Flickr по ключевым словам в программе JBS

Автоматическая компоновка изображений

Раскроем список «Режим изображения» в нижней части окна программы:

Компоновка изображения для обоев в John’s Background Switcher

Помимо стандартных режимов замощения рабочего стола (центрирование, растяжение и т.д.), тут имеется несколько вариантов компоновки изображений: мозаика эскизов, монтаж 4-х изображений, коллаж, стопка поляроидов и стопка открыток. Для демонстрации результата работы этой функции выберем, например, режим «Создать стопку открыток». Вот, что получилось в итоге:

Обои на рабочем столе, созданные программой John’s Background Switcher

Т.е. программа скачала из указанного источника нужное ей количество изображений, создала на их основе компоновку в виде разбросанных по рабочему столу открыток.

Конечно, в приложении JBS также можно задействовать функцию автоматической смены обоев. Хоть каждые 10 секунд.

Настройка автосмены обоев в John’s Background Switcher

Настройки и дополнительные функции

В настройках программы JBS можно найти еще кое-что интересное:

  • Включить календарь поверх обоев в указанном месте рабочего стола.

Вывод календаря на рабочий стол в John’s Background Switcher

  • Настроить параметры режимов компоновки обоев.

Настройка компоновки изображений в John’s Background Switcher

  • Задать область рабочего стола, которая не будет замощена обоями.

Настройка области без обоев в John’s Background Switcher

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Wallpaper Engine
Wallpaper Engine

Версия 2.2.6

Программа для создания и установки живых обоев на рабочий стол

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Splashy
Splashy

Версия 2.0.1.0

Программа для установки обоев на рабочий стол

Оценок пока нет
RainWallpaper
RainWallpaper

Версия Ver 2.4.0.150

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Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (19)
DeskScapes
DeskScapes

Версия 9.5.3.0

Программа для установки анимированных обоев на рабочий стол

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (8)
Desktopmania
Desktopmania

Версия 2.01

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