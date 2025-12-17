Полезные инструкции и статьи к программам на Windows. Советы и рекомендации по настройке компьютера и определенных программ.
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Разные способы растяга экрана в операционной системе Windows.
Оптимизация операционной системы Windows 11
Отличия и способы их обнаружения между оригинальной сборкой Windows 11 и модифицированной.
Отключения сбора различных персональных данных о пользователе в операционной системе Windows 11.
Обход обязательного создания учетной записи Microsoft: рассказываем об актуальных на сегодняшний день способах.
Как обновить драйверы на ПК или ноутбуке и какие программы для этого подходят?
Как установить Windows 11 на компьютер, что для этого нужно и какие ошибки могут возникнуть?
Что такое майнер, как он влияет на работу компьютера и как от него защититься?
Как сохранить любой сайт в формат PDF онлайн и бесплатно?
Почему обновления программных обеспечений так важны для безопасности и стабильности работы?
Как поменять обои в ОС Windows, если система не активирована? Какие есть способы и что лучше выбрать?
Как объединить несколько PDF-файлов в один? Какие для этого есть способы и что лучше выбрать?
Как сохранить Word файл в формате PDF? Какие для этого есть способы и какой из них удобнее?
Что такое Chatbox AI, зачем используется, какие имеет преимущества и недостатки?
Что такое SwarmUI, зачем используется, какие имеет преимущества и недостатки?