SoftSalad СОФТСАЛАТ

Хобби

Программы для хобби включают категории "Здоровье и питание" и "Древо жизни и генеалогия". Раздел будет полезен тем, кто увлекается коллекционированием, пытается понять мир через множество справочников и хочет знать больше о своей семье и здоровье.

Найдено 5 программ

Древо Жизни
Древо Жизни 6.3.1

Построение генеалогических деревьев.

Рейтинг 3,7 из 5 3,7
Кулинарные рецепты
Кулинарные рецепты 2.780

Программа с рецептами

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
Gramps
Gramps 6.0.8

Программа для управления генеалогическими базами данных

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
Женский календарь
Женский календарь 1.5.5

Программа калькулятор месячных и дней овуляции

Рейтинг 3,7 из 5 3,7
Eyes Relaxing and Focusing 3.0

Тренажер для глаз, создан для защиты зрения.

Рейтинг 2,2 из 5 2,2