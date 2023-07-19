Animated Wallpaper Maker — программа для создания живых анимированных обоев для рабочего стола. Это условно-бесплатное приложение с пробным периодом использования у бесплатной версии.

Программа предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Animated Wallpaper Maker?

Программа Animated Wallpaper Maker предназначена для создания анимированных (живых) обоев для рабочего стола Windows на основе обычных статичных изображений. Пользователям доступно два способа анимирования статичных картинок — наложение анимированных эффектов и/или добавление анимированных объектов (кисти, текст, фигуры и т.д.). Кроме того, Animated Wallpaper Maker позволяет создавать живые обои в виде слайд-шоу, т.е. с чередующимися изображениями, к которым, в свою очередь, могут быть применены, как эффекты анимации, так и анимированные объекты.

Функции программы Animated Wallpaper Maker

Программа Animated Wallpaper Maker предоставляет следующий функционал для создания живых обоев:

Наложение эффектов анимации, приводящих «в движение» статичные изображений (например, эффект Underwater создает ощущение, что картинка находится под водой). На момент написания обзора в программе было доступно 6 эффектов, каждый из которых имеет индивидуальные настройки.

Добавление анимированных объектов. Всего в программе Animated Wallpaper Maker предусмотрено 6 их категорий: Анимированные объекты (небольшие анимированные изображения вроде облаков, клубов дыма или языков пламени). Кисти (создают анимированный эффект в месте нанесения на изображение) Аэрографы/краскопульты/распылители (то же, что и кисти, только рисуют по-другому). Анимированный текст (несколько шрифтов с анимацией, а также отдельный инструмент для создания анимированного 2D и 3D-текста). Система частиц (несколько готовых анимированных объектов, состоящих из мелких частиц, а также инструмент для их создания). Анимированные кривые (произвольные линии с различными настраиваемыми эффектами).

Возможность добавления аудиофайлов для создания живых обоев со звуком.

Создание слайд-шоу. Программа Animated Wallpaper Maker позволяет добавлять в будущее слайд-шоу неограниченное число слайдов. Каждый слайд можно настроить по отдельности: увеличить/уменьшить масштаб, установить время отображения, применить эффект постепенного появления/исчезновения, применить эффект съемки камерой (перемещение камеры по указанному пути, плавное увеличение/уменьшение и другие возможности).

Отдельно отметим наличие в программе конструктора анимаций (модуль Animation Constructor), при помощи которого пользователи могут создавать собственные эффекты и анимированные объекты, а затем применять их в живых обоях.