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WinDynamicDesktop

WinDynamicDesktop

Программа для установки живых обоев на рабочий стол

3,2 (25)
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Актуальная версия 5.7.0
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История изменений

Версия 5.7.0

  • Добавлены темы Tahoe Abstract и Golden Gate Abstract.
  • Приложение переведено на .NET 10: темный режим теперь работает во всем интерфейсе.
  • Предпросмотр тем стал легче и быстрее за счет нового механизма отрисовки.
  • Добавлен литовский перевод.
  • Снижено влияние программы на время запуска Windows.
  • Исправлены ошибки при применении темы обоев «None».
  • Исправлено обновление обоев после выхода компьютера из спящего режима.
  • Исправлены сбои, которые могли возникать после выхода из сна или при смене обоев ночью в регионах без темного времени суток.

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Установка живых обоев на рабочий стол Windows 10

Оценки программы

3,2

25 оценок Оценок пока нет

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