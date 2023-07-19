WinDynamicDesktop — программа для установки живых обоев на рабочий стол Windows 10 и 11 (32 и 64 бит), автоматически сменяющихся в зависимости от текущего времени суток. Это полностью бесплатная утилита с открытым исходным кодом. Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа WinDynamicDesktop?

Приложение WinDynamicDesktop предназначено для установки на компьютер под управлением Windows 10 или 11 живых обоев динамического типа, т.е. автоматически сменяющихся обоев. Вообще, данная программа является копией функции «Динамический рабочий стол» из macOS 10.14 (Mojave), которая меняет фоновую заставку рабочего стола в зависимости от текущего времени суток.

Доступные по умолчанию обои в программе WinDynamicDesktop представляют собой одну и ту же фотографию или картинку-абстракцию, объединенные в набор (темы). Фотографии имеют разный уровень яркости, а абстракции — разные цветовые решения. В светлое время суток используются светлые, а в темное — темные изображения. Причем программа может имитировать, как рассвет, так и закат, используя промежуточные уровни яркости или средние цвета.

Для настройки расписания приложению WinDynamicDesktop требуется «знать», когда наступает время рассвета и время заката в месте проживания/работы пользователя. Для этого можно просто указать город или активировать функцию геолокации Windows — в любом случае WinDynamicDesktop будет определять время рассвета и заката через интернет. Но если пользователь не хочет раскрывать свое местоположение, время можно будет указать вручную.

Функции программы WinDynamicDesktop

Помимо основной функции — автоматическое переключение обоев — программа WinDynamicDesktop также предоставляет возможность их скачивания. В окне выбора тем представлено 15 их вариантов. Пользователь может скачать их все, а при необходимости — активировать функцию автоматической смены тем при каждой загрузке системы. Таким образом, на рабочем столе будут сменяться не только обои, но и сами темы.

Если доступных тем недостаточно, их всегда можно импортировать в программу, причем это можно сделать несколькими способами:

Скачать темы с официального сайта программы (чтобы перейти на нужную страницу, кликните по ссылке «Больше тем онлайн» в окне выбора тем), где они хранятся в виде DDW-файла. По сути, DDW — это обычный архив, состоящий из изображений и файла параметров, который можно отредактировать в любом текстовом редакторе.

Добавить в ZIP-архив собственный набор изображений (и это могут быть совершенно разные картинки), а затем импортировать их в программу.

Создать тему в виде JSON-файла, в котором указываются пути к изображениям и время суток для автоматической их смены. Какие именно ключи и структуру должен иметь JSON-файл, а также инструкцию по созданию тем можно посмотреть на репозитории GitHub (инструкция на английском языке).

И последнее. Более опытные пользователи могут активировать в WinDynamicDesktop функцию выполнения скриптов PowerShell. Добавленные в программу или написанные самостоятельно PS-скрипты будут запускаться автоматически вместе со сменой обоев. Что именно они будут делать, зависит от навыков пользователя в написании таких скриптов. Для тестирования этой возможности на другой странице того же репозитория GitHub (раздел «WDD-scripts») можно скачать несколько готовых скриптов. Вот пара примеров:

Change Display Brightness. Автоматически меняет яркость экрана в зависимости от времени суток.

Change Windows System Theme. Меняет системную тему оформления, что используется для оформления панели задач, меню «Пуск», окна «Параметры» и т.д.

Таким образом, WinDynamicDesktop — не просто программа для установки живых динамических обоев, но и инструмент для автоматического изменения системных настроек и/или запуска каких-либо других приложений в зависимости от текущего времени суток.