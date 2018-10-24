Необходимость в удалении программ возникает у пользователей ПК часто. Наличие большого количества приложений (в особенности тех, что не используются) может привести к уменьшению дискового пространства. По этой же причине может наблюдаться снижение производительности компьютера.

Удаление неиспользуемых программ можно выполнить несколькими способами — вручную, при помощи системного деинсталлятора либо сторонних утилит, специально предназначенных для выполнения подобных задач.

Полное и частичное удаление программ — в чем разница? Полное и частичное удаление программ нужно разграничивать. При частичном удалении программы на жестком диске компьютера остаются файлы, сгенерированные во время работы и/или внесенные удаляемым приложением системные настройки. Чаще всего нетронутыми остаются записи в системном реестре, которые автоматически превращаются в мусор, т.к. они больше не используются программой.

Полное (чистое) удаление програмы — процесс, подразумевающий не только удаление основных файлов и папок программы, но и всех следов ее работы, включая оставшиеся временные данные и записи в системном реестре. Если стоит вопрос об удалении программы, рекомендуется выбрать второй вариант — полную деинсталляцию. Такую операцию можно произвести как вручную, так и при помощи специализированных утилит. Рассмотрим оба способа.

Ручное удаление программ При ручном удалении сначала потребуется удалить приложение одним из стандартных способов. Сделать это можно как при помощи файла-деинсталлятора программы, так и с помощью системного деинсталлятора Windows. Здесь все достаточно просто. Нужно зайти в папку, куда установлена программа, а затем найти и запустить файл деинсталляции. Обычно он именуется как "Uninstall.exe" или "Uninst.exe", хотя возможны и другие варианты. Допустим, в папке установки приложения есть такой файл. Остается найти его и запустить: 1. Откройте системный диск (обычно "Локальный диск C:"), затем зайдите в "Program Files" и перейдите в папку, носящее имя программы. Возможно, эта папка будет иметь название, соответствующее названию компании-разработчика приложения. 2. В случае с 64-битными ОС Windows, на системном локальном диске также будет присутствовать папка "Program Files (x86)". Перейдите в нее, если в "Program Files" отсутствует папка удаляемого приложения. 3. Файл-деинсталлятор может располагаться прямо в корневой папке установки приложения либо в одной из вложенных папок. 4. Найдите нужный файл и запустите его, после этого на экране появится окно удаления программы – следуйте инструкциям. 5. В папку установки программы можно перейти и другим способом: Переключитесь на рабочий стол.

Кликните правой кнопкой мыши по ярлыку удаляемой программы, затем выберите пункт "Расположение файла". 6. В "Проводнике Windows" будет открыта папка установки программы. 7. Найдите и запустите файл-деинсталлятор. Если по каким-либо причинам файл-деинсталлятор обнаружить не получается, переходите к следующему разделу.

Удаление программ при помощи деинсталлятора Windows Здесь все немного проще: 1. Нажмите на клавиатуре клавиши "Win + R". 2. В открывшееся окошко "Выполнить" впишите команду "control" (без кавычек) и нажмите "ОК". 3. На экране появится окно "Панель управления". Найдите элемент "Программы" и откройте его. 4. Далее нажмите на элемент "Программы и компоненты". 5. На экране отобразится список со всеми установленными на компьютере программами. Найдите название удаляемого приложения, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите "Удалить". 6. Последнее действие приведет к запуску файла-деинсталлятора приложения, где бы он ни находился. Далее следуйте инструкциям на экране. Таким образом была произведена стандартная деинсталляция приложения. Теперь осталось очистить систему от следов его пребывания на компьютере.

Полное удаление программы вручную В первую очередь, перейдите в папку "Program Files" или "Program Files (x86)". Нередко при стандартном удалении в этих директориях остаются папки, принадлежавшие удаленному приложению. Если таковые есьб, просто удалите их обычным способом. Для выполнения этой и большинства последующих операций требуется учетная запись администратора Windows. Далее займемся удалением файлов и папок, сгенерированных программой, а заодно и ручной чисткой системного реестра, т.к. эти процессы в некотором роде взаимосвязаны. 1. Для начала нужно запустить редактор системного реестра. Нажмите "Win + R", а затем впишите в окно "Выполнить" команду "regedit". Кликните "ОК" для запуска редактора. 2. В редакторе реестра Windows хранятся различные параметры системы и любых приложений, которые хотя бы раз запускались на данном компьютере. Наша задача — найти и удалить записи, принадлежавшие удаленной программе. 3. Находясь в редакторе реестра, нажмите комбинацию клавиш "CTRL + F" либо в верхней части окна откройте вкладку "Правка", а затем выберите пункт "Найти". Откроется небольшое окошко "Поиск". 4. В поле "Найти" нужно вписать название удаленной программы, а затее нажать на кнопку "Найти далее". К примеру, будем искать записи, относящиеся к программе "Opera Neon". 5. Процесс поиска может занять некоторое время. Как только редактор обнаружит раздел, параметр или знание параметра, в котором присутствует запись "Opera Neon", автоматически выделится соответствующий элемент в древе реестра. В нашем случае программа обнаружила строковый параметр, в имени и/или значении которого присутствует искомая фраза "Opera Neon". 6. Нажмите на обнаруженный параметр правой кнопкой мыши, выберите пункт "Удалить" и нажмите "ОК" для подтверждения действия. 7. В большинстве случаев, одной и той же программе принадлежит несколько записей в реестре Windows. После того, как был удален параметр, нажмите на кнопку "F3". Редактор будет искать следующую запись, принадлежащую удаляемой программе. Удаляйте найденные записи до тех пор, пока не останется ни одной. Обратите внимание на левую часть окна редактора реестра. Здесь перечисленные его разделы. Довольно часто в одном разделе присутствует всего один параметр. В этом случае можно удалить весь этот раздел (если в нем находится параметр, принадлежащий удаляемой программы). В нашем случае реестр нашел строковый параметр, находящийся в разделе "965c7a6_0". Чтобы удалить раздел, кликните по нему правой кнопкой мыши и выберите пункт "Удалить". Очистите весь реестр от лишних записей, после чего удаление программы можно будет считать выполненным чисто.