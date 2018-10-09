Winaero Tweaker — программа для изменения оформления графического интерфейса Windows, включения/отключения разнообразных системных функций, активных компонентов «Проводника», «Панели управления» и т.д. Утилита абсолютно бесплатна для использования, работает в 32/64 бит операционных системах Windows XP и выше (включая Win 11), перевод на русский язык отсутствует.

Как пользоваться Winaero Tweaker?

Если обобщенно, программа Winaero Tweaker имеет всего одну функцию — изменение системных настроек. И таких изменений утилита может выполнить десятки. Причем пользователю для этого не придется что-то кропотливо настраивать. Большинство системных настроек изменяются в Winaero Tweaker путем установки/снятия галочек, выбора нужной опций из выпадающих меню, регулировки ползунков и прочих несложных действий. При этом в программе предусмотрена возможность полного сброса внесенных изменений, поэтому, если пользователю что-то не понравится, все очень просто вернуть в исходное состояние.

Все вносимые утилитой Winaero Tweaker изменения в системные настройки удобно разбиты на категории. Вот некоторые:

Appearance (внешний вид)

Здесь пользователь может включить скрытую в Windows 10 тему оформления «Aero Lite», настроить внешний вид меню, вызываемого клавишами «Alt + Tab», поменять расцветку элементов окон или даже замедлить их анимацию (при сворачивании/разворачивании).

Advanced Appearance Settings (дополнительные настройки внешнего вида)

Если предыдущие настройки вносят глобальные изменения, то в этом разделе могут быть тонко настроены отдельные компоненты графической составляющей системы. Например: расстояние между иконками на рабочем столе и в «Проводнике», размер выпадающих контекстных меню, стиль системных шрифтов, толщина оконных рамок, полос прокрутки и многое другое.

Behavior (поведение)

Здесь имеется в виду поведение (или особенности выполнения) различных системных функций. К примеру, утилита Winaero Tweaker позволяет блокировать автоматическую установку системой приложений из «Магазина», а также отображение рекламы/объявлений в играх и программах, скачанных из «Microsoft Store».

В данном разделе можно отключить/изменить и ряд других системных функций, например:

Отключение автоматического сворачивания окон на заднем плане при резком перемещении ("потряхивании") окна, которое находится в фокусе, мышкой.

Отключение обновления полностью либо только драйверов (при обновлении будет обновляться все, кроме драйверов).

Отключение диалогового окна «Отправить отчет в Microsoft» при ошибках программ.

Изменение времени отображения всплывающих подсказок.

Включение отображения конкретной ошибки на синем экране смерти вместо грустного смайлика в Windows 10.

Отключение системного оповещения «У вас есть новые приложения, которые могут открывать файлы такого типа».

И все это — не полный список опций, доступных в разделе «Behavior».

Desktop and Taskbar (настройки рабочего стола и панели задач)

Здесь тоже можно найти много полезностей. К примеру, можно отключить веб-поиск и живые плитки в меню «Пуск», изменить внешний вид (размеры, положение и т.д.) значков панели задач, включить отображение секунд при наведении мыши на часы в трее, деактивировать «Центр уведомлений» и многое другое.

Context Menu (настройки выпадающего контекстного меню)

В этом разделе можно добавить множество новых элементов в контекстное меню, вызываемое при правом клике мыши по файлам/папкам и/или пустой области рабочего стола. Например, в него (меню) можно добавить такие элементы, как «Панель управления», «Ножницы», «Брандмауэр» и десятки других. Также можно отредактировать пункт «Создать» контекстного меню, добавив в него возможность создания файлов типа BAT, VBS, CMD, REG и PS1 (по умолчанию создание этих типов файлов невозможно из контекстного меню).

File Explorer (настройки «Проводника»)

При помощи Winaero Tweaker можно кардинально изменить внешних вид и функциональность стандартного файлового менеджера «Проводник». Программа позволяет изменить действие с файлами/папками при их перетаскивании мышью (вместо перемещения будет выполняться копирование, создание ярлыка и др.), настроить отображение имен локальных дисков, скрыть локальные диск, добавить новые/убрать элементы из таких разделов «Проводника», как «Этот компьютер», «Быстрый доступ» и «Библиотеки».

Windows Apps (настройка системных приложений)

Здесь можно отключить автообновление приложений, полученных из «Microsoft Store», деактивировать голосового помощника «Cortana», отключить сообщение «Вы хотите закрыть все вкладки?» в браузере Edge, сменить заданную по умолчанию папку загрузок, куда Edge скачивает файлы.