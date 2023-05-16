Как изменить системный шрифт Windows 11?

Многие пользователи стремятся изменить оформление графической оболочки операционной системы под себя. Стандартные средства ОС не всегда предоставляют полный спектр возможностей по настройке внешнего вида. Для более точной конфигурации можно прибегать к изменению системных файлов вручную и использовать специальные сторонние программы. Рассмотрим, как изменить системный шрифт в Windows 11 таким путем.

Предосторожность Изменение шрифта — серьезная настройка операционной системы, способная серьезно повлиять на ее работу. Любые сбои в процессе применения таких параметров могут негативно отразиться на работоспособности ОС, в некоторых случаях приводя к ее полному выходу из строя. Чтобы обезопасить систему, стоит предварительно создать точку восстановления. Она позволит выполнить откат с отменой изменений в случае неполадок. Для создания точки откройте Панель управления и найдите в ее поиске пункт Создание точки восстановления. 1 В открывшемся окне нажмите на кнопку Создать, введите название новой точки и нажмите ОК. Если кнопка неактивна, то восстановление отключено. Чтобы включить его, нажмите Настроить, в появившемся окне выберите пункт Включить защиту системы, укажите максимальное значение места для точек восстановления, кликните Применить и ОК.

1 способ — внесение изменений в реестр Windows Популярный способ изменения шрифта в Windows — добавление правок в реестр с помощью .reg файла. Чтобы воспользоваться им, нужно определить, какие шрифты доступны в системе. Для этого запустите Параметры, откройте вкладку Персонализация и найдите нужный шрифт в соответствующем разделе. Другой способ — перейти в директорию C:\Windows\Fonts в Проводнике. Для создания .reg файла откройте Блокнот и введите в него нужные команды, отображенные на скриншоте ниже. В последней строке нужно указать название применяемого шрифта в кавычках. Сохраните файл, указав в графе Тип файла значение Все файлы и добавив к названию расширение .reg на конце. Откройте его и согласитесь на внесение правок в реестр, нажав Да в появившемся окне. Изменения вступят в силу после перезагрузки.

2 способ — с использованием твикера Winaero Tweaker Твикеры — это утилиты для настройки операционной системы, предоставляющие больше возможностей, чем встроенные средства. Программа Winaero Tweaker, помимо всего прочего, позволяет изменять шрифт системы. Чтобы воспользоваться этой опцией, проследуйте инструкции: Загрузите утилиту с нашего сайта, установите и запустите ее. Откройте вкладку Advanced Appearance Settings в левой колонке. Измените параметры шрифтов при помощи кнопки Change font. Примените внесенные настройки, кликнув на Apply changes. После изменения параметров нужно перезагрузить ОС для применения новых настроек.

3 способ — утилитой Advanced System Font Changer Эта бесплатная утилита позволяет легко и быстро изменить шрифт в Windows. Ее можно скачать с официального сайта. После загрузки и запуска можно изменить язык интерфейса в соответствующем меню. Программа предлагает подробный спектр параметров шрифтов для разных меню и окон. С ее помощью можно гибко настроить внешний вид операционной системы. Для сохранения внесенных изменений воспользуйтесь кнопкой Применить. Для полного вступления их в силу может потребоваться перезагрузка.