Classic Shell — небольшая утилита для изменения стандартного интерфейса Windows Vista и выше на интерфейс, приближенный к Windows XP. Программа не затрагивает системные настройки и файлы, работает как отдельное независимое приложение, которое может быть выключено в любой момент для отмены всех внесенных им изменений.

Функции Classic Shell

Утилита Classic Shell состоит из трех модулей:

Classic Start Menu

Данный компонент отвечает за изменение интерфейса меню «Пуск». На выбор доступны три стиля оформления меню: классический Windows XP, классический с двумя столбцами и Windows 7. Каждый из стилей имеет дополнительные настройки визуального оформления (обложки). Пользователь может настроить шрифт, изменить иконку и оформление отдельных элементов меню «Пуск», подобрать цвет заднего фона и т.д.

В дополнение утилита Classic Shell позволяет тонко настроить контекстное меню, вызываемое при нажатии на «Пуск» правой кнопкой мыши, клавиши «Windows». Также возможна перенастройка раскрывающихся элементов меню «Пуск»: Компьютер, Избранное, Недавние документы, Панель управления и другие.

Для более опытных пользователей в Classic Shell предусмотрены дополнительные настройки, позволяющие, например, добавить или удалить любые доступные элементы меню «Пуск», сменить оформление панели задач, настроить поле поиска и внести множество других изменений.

Classic Explorer

Модуль предназначен для изменения интерфейса «Проводника Windows». При настройках по умолчанию в окно «Проводника» помещаются дополнительные кнопки управления — Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить, Свойства, Параметры папок и другие. Пользователь может удалить ненужные кнопки или добавить несколько дополнительных по своему усмотрению. У самих кнопок также предусмотрены собственные настройки: размер, расположение текста и другие.

В дополнение Classic Explorer позволяет изменять оформления таких элементов окон «Проводника Windows» как панель навигации, строка состояния, панель файлов и строка заголовков.

Classic IE9

Компонент Classic IE9 позволяет сменить оформление строки состояния и строки заголовка в интернет-обозревателе Internet Explorer 9. Однако программа не работает с Microsoft Edge — браузером, установленным по умолчанию в операционных системах Windows 10.

Совместимость Classic Shell с Windows

Последняя версия утилиты Classic Shell работает в ОС Windows Vista, 7, 8/8.1, 10 и 11 разрядностью 32-бит (кроме Win 11) и 64 бит. Также поддерживаются системы Windows Server 2008 R2 и 2012/2012 R2 (x86 и x64). Интерфейс самой утилиты полностью переведен на русский язык.