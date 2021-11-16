Как вернуть классическое контекстное меню в Windows 11?

Одна из Windows 11 отличительных особенностей Windows 11 — измененное контекстное меню, вызываемое при клике правой кнопкой мыши по файлам, папкам, рабочему столу и т.д. Оно стало, скажем так, универсальным. В обновленном контекстном меню присутствуют только стандартные пункты. Их нельзя оттуда убрать или добавить новые. Но возможность вызова классического контекстного меню все же осталась — нужно либо выбрать пункт «Показать дополнительные параметры», либо выделить объект и затем нажать комбинацию клавиш «Shift + F10»:
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Конечно, новое контекстное меню не понравилось многим пользователям Windows 11. И в первую очередь, это связано с необходимостью совершения дополнительных действий, чтобы воспользоваться пунктом меню, добавленным, например, какой-то установленной программой.
Чтобы вернуть классическое контекстное меню в Windows 11, можно воспользоваться несколькими способами:
- Путем внесения некоторых изменений в реестр Windows вручную или автоматически путем запуска файла «.reg».
- Через командную строку Windows путем запуска специальной команды.
- Путем использования сторонних утилит.
Возврат классического контекстного меню через реестр
Первым делом запустите программу «Редактор реестра», введя без кавычек команду «regedit» в окно «Выполнить» (для его вызова используйте комбинацию клавиш «Win + R»):
Дальнейшие действия:
- В Редакторе реестра перейдите по нижеуказанному пути (можете скопировать и вставить его в адресную строку Редактора, нажав затем Enter):
Компьютер\HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID
- В разделе «CLSID» могут присутствовать несколько подразделов (или не быть ни одного). Проверьте, существует ли подраздел {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}. Если да, пропустите следующий шаг.
- При отсутствии указанного подраздела его нужно будет создать. Кликните правой кнопкой мыши по разделу «CLSID», выберите «Создать», затем «Раздел». Назовите только что созданный раздел как {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2} (фигурные скобки оставьте).
- Далее в созданном разделе нужно создать еще один подраздел с именем «InprocServer32».
- Перейдите в раздел «InprocServer32». В нем будет присутствовать создаваемый автоматически параметр с именем «(По умолчанию)». Кликните по нему по два раза мышкой, а затем сразу «ОК» в открывшемся окне (ничего в поле «Значение» вписывать не нужно).
- Редактор реестра можно закрыть. Теперь осталось перезапустить «Проводник», чтобы сделанные нами изменения вступили в силу. Для этого откройте «Диспетчер задач» (Ctrl + Shift + Esc), найдите во вкладке «Процессы» элемент «Проводник», выделите его и кликните по кнопке «Перезапустить» в правом нижнем углу окна:
- Дождитесь, пока «Проводник» не запустится вновь, а затем проверьте, как выглядит контекстное меню. Если все получилось, то оно примет классический вид.
Если потребуется вернуть обновленное контекстное меню, просто удалите ранее созданный раздел {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2} вместе со всем содержимым.
Создание «.reg» файлов для активации/деактивации классического контекстного меню
Данный способ удобен тем, что пользователь может в любой момент активировать или деактивировать классическое контекстное меню Windows 11. Заключается он в создании двух файлов «.reg» файлов, которые проделывают все, что написано выше, только в автоматическом режиме:
- Создайте в любом месте на компьютере два простых текстовых документа, например — «Включить.txt» и «Выключить.txt».
- В текстовый документ «Включить.txt» скопируйте нижеследующие 3 строки и закройте «Блокнот», сохранив изменения:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32]
@=""
- А во второй файл — «Выключить.txt» — скопируйте эти две строки:
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}]
- Далее нужно «превратить» текстовые документы в файлы «.reg», для чего достаточно сменить их расширение с «txt» на «reg» (если на компьютере отключено отображение расширений у файлов, сделайте это через окно «Свойства»).
- Теперь, чтобы активировать классическое контекстное меню, кликните два раза по файлу «Включить.reg», чтобы отключить — по файлу «Выключить.reg». При этом на экране каждый раз будет отображаться окно с предупреждением — нажимайте в нем «Да».
- И не забывайте перезапускать «Проводник» каждый раз после запуска файла «.reg».
Возврат классического контекстного меню из командной строки
Данный способ по принципу действия аналогичен предыдущему, только реализуется он из терминала Windows. И здесь также можно создать два файла, которые будут включать и выключать классическое контекстное меню. Но, в отличие от использования «.reg» файлов, здесь можно автоматизировать перезапуск «Проводника», чтобы не делать этого вручную. Но сначала просто активируем классическое контекстное меню через командную строку:
- Запустите командную строку от имени администратора. Это можно сделать, например, через «Диспетчера устройств». Вызовите его (Ctrl + Shift + Esc), откройте меню «Файл» и выберите «Запустить новую задачу». В открывшееся окно впишите без кавычек «cmd», поставьте флажок напротив пункта «Создать задачу с правами администратора» и нажмите «ОК».
- Для активации классического меню скопируйте в окно командной строки нижеследующую команду, а после — нажмите Enter (если все прошло успешно, под командой появится соответствующая надпись):
reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f
- Чтобы вернуть обновленное контекстное меню Windows 11, используйте следующую команду:
reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f
Перезапускаем «Проводник», чтобы изменения вступили в силу.
Создание «.bat» файлов для активации/деактивации классического контекстного меню
Для выполнения любых команд командной строки Windows можно создать и затем запускать специальные исполнимые «.bat» файлы. Создадим два таких файла, которые будут не только активировать или деактивировать классическое контекстное меню, но и самостоятельно перезапускать «Проводник»:
- Создайте где-нибудь на компьютере два простых текстовых документа.
- В один из них скопируйте команду для включения классического меню и перезапуска «Проводника»:
reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f
taskkill /F /IM explorer.exe
start explorer.exe
- Во второй — команду для деактивации классического меню и перезапуска «Проводника»:
reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f
taskkill /F /IM explorer.exe
start explorer.exe
- Как и в случае с файлами «.reg», смените расширение у текстовых документов с «.txt» на «.bat»:
Теперь при двойном клике по созданным «.bat» файлам классическое меню будет активироваться или деактивироваться, останавливаться работа «Проводника» и осуществляться повторный его запуск.
Возврат классического контекстного меню при помощи сторонних утилит
Любые доступные в интернете программы, позволяющие активировать или деактивировать классическое контекстное меню в Windows 11, работают по тому же принципу, что и при запуске «.reg» или «.bat» файлов. Приведем пример двух таких программ.
Winaero Tweaker
А это уже более мощная мощная программа, являющаяся твикером для различных версий операционных систем Windows. Хоть твиков для 11-й Windows у нее пока мало, но нужный нам все же присутствует. Чтобы активировать классическое контекстное меню при помощи Winaero Tweaker:
- Запустите программу, откройте в ней раздел «Windows 11» и затем перейдите в подраздел «Classic Full Context Menus».
- Установите галочку напротив пункта «Enable classic full context menus», затем нажмите на отобразившуюся в левом нижнем углу кнопку «Restart Explorer» — это действие приведет к перезапуску «Проводника» и применению внесенных в реестр изменений.
На этом завершим нашу инструкцию.