Как вернуть классическое контекстное меню в Windows 11?

Одна из Windows 11 отличительных особенностей Windows 11 — измененное контекстное меню, вызываемое при клике правой кнопкой мыши по файлам, папкам, рабочему столу и т.д. Оно стало, скажем так, универсальным. В обновленном контекстном меню присутствуют только стандартные пункты. Их нельзя оттуда убрать или добавить новые. Но возможность вызова классического контекстного меню все же осталась — нужно либо выбрать пункт «Показать дополнительные параметры», либо выделить объект и затем нажать комбинацию клавиш «Shift + F10»:

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Конечно, новое контекстное меню не понравилось многим пользователям Windows 11. И в первую очередь, это связано с необходимостью совершения дополнительных действий, чтобы воспользоваться пунктом меню, добавленным, например, какой-то установленной программой.

Чтобы вернуть классическое контекстное меню в Windows 11, можно воспользоваться несколькими способами:

Путем внесения некоторых изменений в реестр Windows вручную или автоматически путем запуска файла «.reg».

Через командную строку Windows путем запуска специальной команды.

Путем использования сторонних утилит.

Возврат классического контекстного меню через реестр Первым делом запустите программу «Редактор реестра», введя без кавычек команду «regedit» в окно «Выполнить» (для его вызова используйте комбинацию клавиш «Win + R»): Дальнейшие действия: В Редакторе реестра перейдите по нижеуказанному пути (можете скопировать и вставить его в адресную строку Редактора, нажав затем Enter): Компьютер\HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID В разделе « CLSID » могут присутствовать несколько подразделов (или не быть ни одного). Проверьте, существует ли подраздел {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2} . Если да, пропустите следующий шаг.

» могут присутствовать несколько подразделов (или не быть ни одного). Проверьте, существует ли подраздел . Если да, пропустите следующий шаг. При отсутствии указанного подраздела его нужно будет создать. Кликните правой кнопкой мыши по разделу «CLSID», выберите «Создать», затем «Раздел». Назовите только что созданный раздел как {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2} (фигурные скобки оставьте). Далее в созданном разделе нужно создать еще один подраздел с именем «InprocServer32». Перейдите в раздел «InprocServer32». В нем будет присутствовать создаваемый автоматически параметр с именем «(По умолчанию)». Кликните по нему по два раза мышкой, а затем сразу «ОК» в открывшемся окне (ничего в поле «Значение» вписывать не нужно). Редактор реестра можно закрыть. Теперь осталось перезапустить «Проводник», чтобы сделанные нами изменения вступили в силу. Для этого откройте «Диспетчер задач» (Ctrl + Shift + Esc), найдите во вкладке «Процессы» элемент «Проводник», выделите его и кликните по кнопке «Перезапустить» в правом нижнем углу окна: Дождитесь, пока «Проводник» не запустится вновь, а затем проверьте, как выглядит контекстное меню. Если все получилось, то оно примет классический вид. Если потребуется вернуть обновленное контекстное меню, просто удалите ранее созданный раздел {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2} вместе со всем содержимым.

Создание «.reg» файлов для активации/деактивации классического контекстного меню Данный способ удобен тем, что пользователь может в любой момент активировать или деактивировать классическое контекстное меню Windows 11. Заключается он в создании двух файлов «.reg» файлов, которые проделывают все, что написано выше, только в автоматическом режиме: Создайте в любом месте на компьютере два простых текстовых документа, например — «Включить.txt» и «Выключить.txt».

В текстовый документ «Включить.txt» скопируйте нижеследующие 3 строки и закройте «Блокнот», сохранив изменения: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32] @="" А во второй файл — «Выключить.txt» — скопируйте эти две строки: Windows Registry Editor Version 5.00 [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}] Далее нужно «превратить» текстовые документы в файлы «.reg», для чего достаточно сменить их расширение с «txt» на «reg» (если на компьютере отключено отображение расширений у файлов, сделайте это через окно «Свойства»). Теперь, чтобы активировать классическое контекстное меню, кликните два раза по файлу «Включить.reg», чтобы отключить — по файлу «Выключить.reg». При этом на экране каждый раз будет отображаться окно с предупреждением — нажимайте в нем «Да». И не забывайте перезапускать «Проводник» каждый раз после запуска файла «.reg».

Возврат классического контекстного меню из командной строки Данный способ по принципу действия аналогичен предыдущему, только реализуется он из терминала Windows. И здесь также можно создать два файла, которые будут включать и выключать классическое контекстное меню. Но, в отличие от использования «.reg» файлов, здесь можно автоматизировать перезапуск «Проводника», чтобы не делать этого вручную. Но сначала просто активируем классическое контекстное меню через командную строку: Запустите командную строку от имени администратора. Это можно сделать, например, через «Диспетчера устройств». Вызовите его (Ctrl + Shift + Esc), откройте меню «Файл» и выберите «Запустить новую задачу». В открывшееся окно впишите без кавычек «cmd», поставьте флажок напротив пункта «Создать задачу с правами администратора» и нажмите «ОК». Для активации классического меню скопируйте в окно командной строки нижеследующую команду, а после — нажмите Enter (если все прошло успешно, под командой появится соответствующая надпись): reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f Чтобы вернуть обновленное контекстное меню Windows 11, используйте следующую команду: reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f Перезапускаем «Проводник», чтобы изменения вступили в силу.

Создание «.bat» файлов для активации/деактивации классического контекстного меню Для выполнения любых команд командной строки Windows можно создать и затем запускать специальные исполнимые «.bat» файлы. Создадим два таких файла, которые будут не только активировать или деактивировать классическое контекстное меню, но и самостоятельно перезапускать «Проводник»: Создайте где-нибудь на компьютере два простых текстовых документа.

В один из них скопируйте команду для включения классического меню и перезапуска «Проводника»: reg.exe add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f taskkill /F /IM explorer.exe start explorer.exe Во второй — команду для деактивации классического меню и перезапуска «Проводника»: reg.exe delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f taskkill /F /IM explorer.exe start explorer.exe Как и в случае с файлами «.reg», смените расширение у текстовых документов с «.txt» на «.bat»: Теперь при двойном клике по созданным «.bat» файлам классическое меню будет активироваться или деактивироваться, останавливаться работа «Проводника» и осуществляться повторный его запуск.

Возврат классического контекстного меню при помощи сторонних утилит Любые доступные в интернете программы, позволяющие активировать или деактивировать классическое контекстное меню в Windows 11, работают по тому же принципу, что и при запуске «.reg» или «.bat» файлов. Приведем пример двух таких программ.

Windows 11 Classic Context Menu Это небольшая бесплатная утилита, созданная исключительно для активации или деактивации классического контекстного меню. В качестве бонусной функции доступен и перезапуск «Проводника». Пользоваться программой предельно просто — у нее всего три значимые кнопки: «Enable Win11 Classic Context Menu» — включение классического контекстного меню. «Enable Win11 Default Context Menu» — включение стандартного контекстного меню Windows 11. «Restart Explorer» — перезапуск проводника. Кликаем нужную кнопку и перезапускаем проводник — готово.