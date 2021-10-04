Как запретить группирование элементов панели задач в Windows 11?

С настройками по умолчанию в операционных системах Windows однотипные элементы (значки окон одних и тех же запущенных программ) в панели задач группируются. Для многих пользователей это очень неудобно. В Windows 11 это неудобство вышло на новый уровень, в т.ч. и потому, что у элементов пропали названия — отображаются только их значки. Кроме того, невозможно понять сразу, является ли этот значок группой или одиночным окном — для этого на него нужно навести мышку или кликнуть по нему. Словом, одни неудобства.

Но, к сожалению, в Windows 11 не предусмотрено настроек, которые могли бы запретить группировку элементов панели задач (по крайней мере, их не существовало на момент написания обзора). Более того, разработчики из Microsoft даже закрыли лазейки для изменения этой настройки через «Редактор реестра» и «Редактор локальной групповой политики», чтобы было возможно сделать в самой первой версии Windows 11. После выхода обновления оба эти способа перестали работать.

Но выход есть. Хотя некоторых пользователей он не порадует. Все дело в том, что вследствие выполненных операций перестанет открываться меню «Пуск», но его можно будет вернуть, а точнее — заменить при помощи программы Open Shell (правда, это будет классическое меню «Пуск» из Windows 7). Процедура обратима — установить стандартный «Пуск» Windows 11 можно будет в пару кликов, но при этом вернется и группировка элементов панели задач.

Активация классической панели задач при помощи Winaero Tweaker Первым шагом будет установка бесплатной программы Winaero Tweaker. Эта утилита является твикером, который позволяет изменять различные системные настройки Windows, связанные с графической оболочкой. С выходом Windows 11 в Winaero Tweaker появилось несколько функций для этой версии операционной системы, в т.ч. и возможность активации классической панели задач. Действия следующие: Откройте раздел «Windows 11», перейдите в подраздел «Classic Taskbar» и установите флажок напротив опции «Enable Classic Taskbar» (программу Winaero Tweaker пока не закрывайте): 1 Чтобы изменения вступили в силу, нужно ли перезагрузить компьютер, либо выйти и обратно войти в систему, либо перезапустить «Проводник». Воспользуемся самым быстрым способом с перезапуском «Проводника».

Откройте «Диспетчер задач» комбинацией клавиш «Ctrl + Shift + Esc» (или кликните по значку «Пуск» правой кнопкой мыши и затем выберите «Диспетчер задач»): Найдите в списке запущенных приложений «Диспетчера задач» значок «Проводник», выделите его и кликните по кнопке «Перезапустить» в правом нижнем углу: Секунд на 10-15 с панели задач пропадут все значки. Дождитесь, пока они появятся вновь. Также пропадут системные значки у трея — часы, громкость, сеть и т.д. Не страшно. Мы их включить. Ну и, как мы уже предупреждали выше, меню «Пуск» перестанет открываться. Чтобы активировать системные значки у трея, вновь откройте программу Winaero Tweaker. В том же разделе, где мы активировали опцию включения классической панели задач, кликните по ссылке «Enable system icons»: Откроется новое окно. Переведите переключатели в положение «Вкл» напротив нужных значков — они моментально отобразятся у системного трея: С отключением группировки элементов панели задач разобрались, теперь осталось вернуть меню «Пуск».