Как на Windows 11 сделать маленькую "Панель задач"?

Операционная система Windows 11 не имеет (по крайней мере, на момент написания статьи) столько настроек «Панели задач», сколько хотелось бы многим пользователям. Если не считать возможность перемещения значков из трея в скрытую раскрываемую область (что, впрочем, можно было делать и предыдущих версиях ОС), то фактически остается только один настраиваемый параметр — выравнивание меню «Пуск» по центру или слева экрана.

В этом легко убедиться, открыв «Параметры» (Win + I) системы, перейдя в ней во вкладку «Персонализация», а затем — в раздел «Панель задач»: в блоке «Поведение панели задач» можно будет выставить выравнивание панели слева или справа.

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Возможно, со временем разработчики добавят новые настраиваемые параметры, но пока даже нельзя изменить размер «Панели задач». Если раньше при клике правой кнопкой мыши по этой панели отображалось контекстное меню с несколькими быстрыми настройками, то сейчас в нем всего один пункт — «Параметры панели задач», кликнув по которому, мы попадем в упомянутый выше раздел «Параметров» системы.

Но если все же есть нужда в изменении размера «Панели задач» (не только в уменьшении, но и в увеличении), то выход есть. И даже два — хоть и оба, по сути, идентичные. Первый предполагает внесение правок в системный реестр. Второй — использование утилиты Winaero Tweaker, которая делает то же самое, но в автоматическом режиме.

Изменение размера «Панели задач» Windows 11 через реестр Мы приведем инструкцию не только по внесению правок в реестр, но и созданию простых исполнимых BAT-файлов для командной строки, которые позволят изменять размер «Панели задач» в один клик мышью, что в дальнейшем это позволит быстро изменять размер панели без необходимости внесения правок в реестр вручную (об этом в самом конце). Чтобы изменить размер «Панели задач» Windows 11 через реестр в ручном режиме, выполните следующее: Откройте меню «Пуск» и впишите в поисковую строку запрос «reg».

Снизу отобразится значок «Редактор реестра», а чуть правее — кнопки для его запуска. Выберите «Запуск от имени администратора». Откроется приложение «Редактор реестра». Перейдите по нижеуказанному пути, используя древо разделов слева, или просто скопируйте в его адресную строку (если она не отображается, откройте меню «Вид» и поставьте флажок напротив «Адресная строка») путь, после чего нажмите «Enter»: Компьютер\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced Далее кликните правой кнопкой мыши по разделу «Advanced» в левой части окна, выберите в контекстном меню «Создать», затем — «Параметр DWORD (32 бита)». В правой части окна редактора реестра появится новый элемент — «Новый параметр #1». Его нужно переименовать в — «TaskbarSi». Кликните два раза мышкой по созданному параметру. Откроется небольшое окно: В поле «Значение» нужно будет ввести одно из трех следующих чисел, определяющих размер «Панели задач»: 0 — маленький размер 1 — средний размер (по умолчанию) 2 — большой размер

Ввиду того, что нам нужно увеличить размер «Панели задач», вписываем в поле «Значение» число 2 и нажимаем «ОК».

Для наглядности приведем скриншоты «Панели задач» всех трех размеров: Чтобы изменения вступили в силу, компьютер перезагружать не обязательно. Достаточно перезапустить «Проводник»: Откройте «Диспетчер задач» при помощи клавиш «Ctrl + Alt + Esc» или из меню «Пуск», воспользовавшись поиском.

Во вкладке «Процессы» найдите «Проводник», выделите его и нажмите кнопку «Перезапустить» в левом нижнем углу:

Изменение размера «Панели задач» Windows 11 при помощи Winaero Tweaker Программа Winaero Tweaker на момент написания статьи была одной из немногих, что позволяла вносить изменения в графический интерфейс Windows 11. В число ее функциональных возможностей входит и изменение размера «Панели задач». С ее помощью эту панель также можно сделать маленькой, большой или стандартного размера. Утилита Winaero Tweaker имеет англоязычный интерфейс, но пользоваться ею просто: Скачиваем программу и устанавливаем ее.

В разделе «Windows 11» открываем подраздел «Taskbar Size». В правой части окна будут доступны 4 параметра. Устанавливаем флажок напротив «Large», как показано на скриншоте выше.

По другим параметрам: «System default» и «Normal» — стандартный размер, «Small» — маленький размер.

Чтобы изменения вступили в силу, перезапускаем «Проводник» из «Диспетчера задач», как показано на последнем изображении предыдущего раздела статьи.