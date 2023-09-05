SoftSalad СОФТСАЛАТ
Инструкции 06.10.2021 5 минут

Как на Windows 11 сделать маленькую "Панель задач"?

Инструкция по уменьшению размера "Панели задач" на Windows 11.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Операционная система Windows 11 не имеет (по крайней мере, на момент написания статьи) столько настроек «Панели задач», сколько хотелось бы многим пользователям. Если не считать возможность перемещения значков из трея в скрытую раскрываемую область (что, впрочем, можно было делать и предыдущих версиях ОС), то фактически остается только один настраиваемый параметр — выравнивание меню «Пуск» по центру или слева экрана.

В этом легко убедиться, открыв «Параметры» (Win + I) системы, перейдя в ней во вкладку «Персонализация», а затем — в раздел «Панель задач»: в блоке «Поведение панели задач» можно будет выставить выравнивание панели слева или справа.

Окно «Параметры»1

Возможно, со временем разработчики добавят новые настраиваемые параметры, но пока даже нельзя изменить размер «Панели задач». Если раньше при клике правой кнопкой мыши по этой панели отображалось контекстное меню с несколькими быстрыми настройками, то сейчас в нем всего один пункт — «Параметры панели задач», кликнув по которому, мы попадем в упомянутый выше раздел «Параметров» системы.

Но если все же есть нужда в изменении размера «Панели задач» (не только в уменьшении, но и в увеличении), то выход есть. И даже два — хоть и оба, по сути, идентичные. Первый предполагает внесение правок в системный реестр. Второй — использование утилиты Winaero Tweaker, которая делает то же самое, но в автоматическом режиме.

Изменение размера «Панели задач» Windows 11 через реестр

Мы приведем инструкцию не только по внесению правок в реестр, но и созданию простых исполнимых BAT-файлов для командной строки, которые позволят изменять размер «Панели задач» в один клик мышью, что в дальнейшем это позволит быстро изменять размер панели без необходимости внесения правок в реестр вручную (об этом в самом конце).

Чтобы изменить размер «Панели задач» Windows 11 через реестр в ручном режиме, выполните следующее:

  • Откройте меню «Пуск» и впишите в поисковую строку запрос «reg».
  • Снизу отобразится значок «Редактор реестра», а чуть правее — кнопки для его запуска. Выберите «Запуск от имени администратора».

Меню «Пуск»

  • Откроется приложение «Редактор реестра». Перейдите по нижеуказанному пути, используя древо разделов слева, или просто скопируйте в его адресную строку (если она не отображается, откройте меню «Вид» и поставьте флажок напротив «Адресная строка») путь, после чего нажмите «Enter»:

Компьютер\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced

Редактор реестра

  • Далее кликните правой кнопкой мыши по разделу «Advanced» в левой части окна, выберите в контекстном меню «Создать», затем — «Параметр DWORD (32 бита)».

Создание параметра DWORD

  • В правой части окна редактора реестра появится новый элемент — «Новый параметр #1». Его нужно переименовать в — «TaskbarSi».

Параметр TaskbarSi

  • Кликните два раза мышкой по созданному параметру. Откроется небольшое окно:

Редактирование параметра TaskbarSi

  • В поле «Значение» нужно будет ввести одно из трех следующих чисел, определяющих размер «Панели задач»:
    • 0 — маленький размер
    • 1 — средний размер (по умолчанию)
    • 2 — большой размер

Редактирование параметра TaskbarSi

  • Ввиду того, что нам нужно увеличить размер «Панели задач», вписываем в поле «Значение» число 2 и нажимаем «ОК».
  • Для наглядности приведем скриншоты «Панели задач» всех трех размеров:

Сравнение размеров Панели задач

Чтобы изменения вступили в силу, компьютер перезагружать не обязательно. Достаточно перезапустить «Проводник»:

  • Откройте «Диспетчер задач» при помощи клавиш «Ctrl + Alt + Esc» или из меню «Пуск», воспользовавшись поиском.
  • Во вкладке «Процессы» найдите «Проводник», выделите его и нажмите кнопку «Перезапустить» в левом нижнем углу:

Перезапуск Проводника через Диспетчер задач

Изменение размера «Панели задач» Windows 11 при помощи Winaero Tweaker

Программа Winaero Tweaker на момент написания статьи была одной из немногих, что позволяла вносить изменения в графический интерфейс Windows 11. В число ее функциональных возможностей входит и изменение размера «Панели задач». С ее помощью эту панель также можно сделать маленькой, большой или стандартного размера. Утилита Winaero Tweaker имеет англоязычный интерфейс, но пользоваться ею просто:

Программа Winaero Tweaker

  • В правой части окна будут доступны 4 параметра. Устанавливаем флажок напротив «Large», как показано на скриншоте выше.
  • По другим параметрам: «System default» и «Normal» — стандартный размер, «Small» — маленький размер.
  • Чтобы изменения вступили в силу, перезапускаем «Проводник» из «Диспетчера задач», как показано на последнем изображении предыдущего раздела статьи.

Изменение размера «Панели задач» Windows 11 при помощи BAT-файлов

BAT-файл — это исполнимый пакетный файл для запуска команд командной строки. С его помощью можно вносить изменения в системный реестр, а также принудительно завершать работу процессов и запускать их. Собственно, нам это и нужно — создать в реестре параметр «TaskbarSi» с требуемым значением, а затем перезапустить «Проводник», чтобы изменения вступили в силу.

Все достаточно просто:

  • Создайте в любой папке на компьютере три простых текстовых документа и назовите их в соответствии с размерами «Панели задач», например — «Большой.txt», «Мелкий.txt» и «Стандарт.txt» (если расширение «.TXT» не отображается — не страшно).

TXT-файлы

  • Откройте файл «Большой.txt». Скопируйте в него следующие три строки:

reg add "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced" /v TaskbarSi /t REG_DWORD /d 2 /f

taskkill /F /IM explorer.exe

start explorer.exe

Запись команды в файл

  • Первая команда создает/перезаписывает параметр «TaskbarSi». Число 2 после «/d» определяет значение этого параметра, равно как и размер «Панели задач». Две последующие команды перезапускают «Проводник».
  • Скопируйте эти же три строки в остальные два файла — «Мелкий.txt» и «Стандарт.txt». Замените только число «2» на «0» и «1», соответственно.
  • Можете закрывать все текстовые документы.
  • Далее нужно изменить у них расширение с «.txt» на «.bat». Если на вашем компьютере выключено отображение расширений у файлов, откройте его «Свойства» и выполните замену в открывшемся окне, как показано здесь:

Изменение расширений у файлов

  • Проделайте то же самое со всеми тремя текстовыми документами:

BAT-файлы

На этом все. Запускайте нужный BAT-файл, когда требуется изменить размер «Панели задач» или вернуть его к стандартному значению.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

Winaero Tweaker
Winaero Tweaker

Версия 1.55

Программа для оформления графического интерфейса Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)

Читайте также

Дополнительные параметры питания в Windows 11
Дополнительные параметры питания в Windows 11

Инструкция по настройке параметров питания в Windows 11.

Панель задач не скрывается — почему и что делать?
Панель задач не скрывается — почему и что делать?

Простые советы, которые помогут решить проблемы с панелью задач на Windows.

Как убрать поисковую строку Windows 11 c панели задач?
Как убрать поисковую строку Windows 11 c панели задач?

Несколько способов настроить или полностью убрать строку поиска с панели задач Windows 11.

Обсуждение статьи

1 отзыв

Александр

В Winaero Tweaker такого пункта нет, всё что в реестре ничего не меняет. Win 11.x64.