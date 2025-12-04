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Инструкции

Полезные инструкции и статьи для популярных программ на Windows. Рекомендации и советы по настройке программ и компьютера.

Найдено 489 статей

Как сделать растяг экрана на Windows?
Как сделать растяг экрана на Windows?

Разные способы растяга экрана в операционной системе Windows.

Как оптимизировать Windows 11: работающие способы
Как оптимизировать Windows 11: работающие способы

Оптимизация операционной системы Windows 11

Как отличить оригинальную сборку Windows 11 от модифицированной?
Как отличить оригинальную сборку Windows 11 от модифицированной?

Отличия и способы их обнаружения между оригинальной сборкой Windows 11 и модифицированной.

Как отключить сбор данных и телеметрию в Windows 11?
Как отключить сбор данных и телеметрию в Windows 11?

Отключения сбора различных персональных данных о пользователе в операционной системе Windows 11.

Как обойти создание учетной записи Microsoft во время установки Windows 11?
Как обойти создание учетной записи Microsoft во время установки Windows 11?

Обход обязательного создания учетной записи Microsoft: рассказываем об актуальных на сегодняшний день способах.

Как установить Windows 11?
Как установить Windows 11?

Как установить Windows 11 на компьютер, что для этого нужно и какие ошибки могут возникнуть?

Антимайнер: 7 программ для защиты от майнеров
Антимайнер: 7 программ для защиты от майнеров

Что такое майнер, как он влияет на работу компьютера и как от него защититься?

Как сохранить сайт в PDF?
Как сохранить сайт в PDF?

Как сохранить любой сайт в формат PDF онлайн и бесплатно?

Почему важно обновлять программы до последних версий?
Почему важно обновлять программы до последних версий?

Почему обновления программных обеспечений так важны для безопасности и стабильности работы?

Как поменять обои без активации Windows?
Как поменять обои без активации Windows?

Как поменять обои в ОС Windows, если система не активирована? Какие есть способы и что лучше выбрать?

Как объединить несколько PDF-файлов в один?
Как объединить несколько PDF-файлов в один?

Как объединить несколько PDF-файлов в один? Какие для этого есть способы и что лучше выбрать?

Как сохранить документ Word в формате PDF?
Как сохранить документ Word в формате PDF?

Как сохранить Word файл в формате PDF? Какие для этого есть способы и какой из них удобнее?

Как установить и настроить Chatbox AI?
Как установить и настроить Chatbox AI?

Что такое Chatbox AI, зачем используется, какие имеет преимущества и недостатки?

Установка и настройка SwarmUI
Установка и настройка SwarmUI

Что такое SwarmUI, зачем используется, какие имеет преимущества и недостатки?

Как установить и настроить EasyDiffusion?
Как установить и настроить EasyDiffusion?

Что такое EasyDiffusion, зачем используется, какие имеет преимущества и недостатки?