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Программы для настройки и украшения рабочего стола Windows 10

Обзор программ для кастомизации рабочего стола в Windows 10.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Стандартные инструменты оформления рабочего стола в операционных системах Windows 10 предполагают лишь смену обоев и цвета визуальных компонентов «Проводника» — меню «Пуск», панели задач, области уведомлений, открываемых окон с папками и настройками ОС. Можно, конечно, еще сменить фоновое изображение экрана блокировки и активировать одну из стандартных экранных заставок вроде «Мыльных пузырей», но на этом все.

Чтобы как-то визуально разнообразить рабочий стол — наиболее часто попадающийся на глаза во время работы за компьютером — были созданы специализированные утилиты. Вкратце рассмотрим ряд программ для Windows, позволяющих сделать это.

Winaero Tweaker

Бесплатная программа

Если целью использования программы для оформления визуальных компонентов Windows является не только украшение рабочего стола, но и вообще всего, что отображается на экране, программа Winaero Tweaker предоставит такую возможность. Эта бесплатная утилита способна на многое. С ее помощью можно, например:

  • Тонко настроить внешний вид меню «Пуск» и панели задач.
  • Внести существенные изменения в визуальную составляющую «Проводника» (вплоть до шрифтов в названиях окон).
  • Изменить внешний вид меню переключения окон, вызываемого нажатием клавиш «Alt + Tab».
  • Настроить иконки на рабочем столе, вплоть до изменения расстояния между ними, и многое другое.

Winaero Tweaker

При помощи Winaero Tweaker можно даже изменить некоторые системные настройки технического характера (как, например, снизить или увеличить скорость анимации окон или изменить количество пунктов в контекстном меню рабочего стола). Словом, данная утилита — настоящий швейцарский нож в делах оформления и настройки визуальных параметров Windows.

CustomizerGod

Бесплатная программа

Программа CustomizerGod станет хорошей находкой для тех пользователей, кому хочется заменить унылые стандартные иконки Windows своими собственными изображениями. Причем речь не только про иконки на рабочем столе, в «Проводнике» и «Панели управления». Утилита CustomizerGod также предоставляет возможность замены значков:

  • Адресной строки «Проводника» (значки перехода «Назад/Вперед/Вверх» и обновления содержимого папки).
  • Уровня заряда аккумулятора и состояния зарядки (актуально для владельцев ноутбуков).
  • Индикатора подключения к сети, включая значки уровня сигнала с беспроводной сетью Wi-Fi.
  • Индикатора состояния и громкости звука.

CustomizerGod

Ultimate Windows Tweaker

Бесплатная программа

Программа Ultimate Windows Tweaker предназначена, скорее, для перенастройки ряда системных параметров/служб/приложений, но в ней присутствуют и интересующие нас функции, например:

  • Возможность удаления из трея ненужных иконок или даже вообще всей области уведомлений.
  • Изменение размера значков и отступов между ними на панели задач.
  • Активация темной темы оформления в окнах вроде «Параметры Windows».
  • Активация функции слайд-шоу на экране блокировки.
  • Возможность отображения иконок на рабочем столе в виде плиток-кнопок (почти как на смартфоне).

Ultimate Windows Tweaker

Rainmeter

Бесплатная программа

Rainmeter — программа для создания собственного рабочего стола поверх или вместо имеющегося. Приложение позволяет выводить на экран пользовательские виджеты самого различного предназначения — от запуска любых установленных программ и перехода к различным настройкам Windows до вывода RSS-каналов, отображения погоды или даже значений температуры нагрева процессора. И все это в очень красивом виде:

Rainmeter

Дизайн для рабочего стола можно создать самостоятельно, но проще скачать готовые варианты, доступные в интернете в большом количестве.

7+ Taskbar Tweaker

Бесплатная программа

7+ Taskbar Tweaker — программа, созданная исключительно для настройки панели задач. Некоторые вносимые утилитой изменения никак нельзя реализовать стандартными средствами Windows — ни через реестр, ни через какие-либо настройки. Но для их работы требуется, чтобы программа 7+ Taskbar Tweaker была запущена (потому не будет лишним добавить ее в список автозагрузок — она потребляет микроскопический уровень ресурсов ПК).

Среди таких нестандартных функций настройки панели задач отметим, к примеру:

  • Изменение стандартного контекстного меню при кликах по значкам.
  • Добавление действий при клике по значку средней кнопкой мыши.
  • Добавление действий при двойном клике по пустой области панели задач или при клике средней кнопки мыши.
  • Различные варианты группировки и комбинирования кнопок (значков окон приложений).

7+ Taskbar Tweaker

Launchy

Бесплатная программа

Хотя программа Launchy не имеет никаких функций для настройки и оформления рабочего стола, она сама по себе является украшением для него. Это довольно полезная утилита — гаджет, предназначенный для быстрого запуска любых установленных на компьютере приложений (включая встроенные в Windows), открытия окон с системными настройками (любой элемент из «Панели управления») или даже перехода по вводимым пользователем веб-адресам.

Утилита Launchy имеет множество настроек, определяющих ее поведение и визуальные параметры. На рабочий стол можно вывести, например, один из таких вариантов гаджета:

Launchy

Окно программы по умолчанию открывается при нажатии комбинации клавиш «Alt + Пробел», но это можно изменить, в т.ч. сделать так, чтобы оно всегда отображалось на рабочем столе.

Fences

Условно-бесплатная программа

Программа Fences позволяет организовать на компьютере некое подобие рабочего стола Android, особенность которого является возможность группировки значков приложений в небольших затененных окнах. Пользователь может создать неограниченное число таких групп с неограниченным числом иконок внутри них.

Fences

Конечно, Fences имеет множество технических и визуальных настроек, функций организации и сортировки добавленных иконок. Один минус — программа работает бесплатно только в течение 30 дней.

Folder Marker

Условно-бесплатная программа

Folder Marker — небольшая утилита, позволяющая изменять иконки у папок персонально либо добавлять к ним небольшой значок-пометку. Казалось бы — ничего не обычного, ведь это можно сделать и при помощи стандартных средств Windows. Но преимущества использования Folder Marker в том, что смена иконки осуществляется гораздо проще и быстрее:

  • Кликаем правой кнопкой по одной или группе выделенных папок.
  • Выбираем в контекстном меню пункт «Folder Marker», а уже в нем — новую иконку для папки (папок). Если доступных в программе иконок недостаточно, можно добавить свои, в выбрав в качестве источника ICO, ICL, EXE, DLL, CPL или BMP файл.

Folder Marker

Бесплатная версия программы Folder Marker имеет некоторые функциональные ограничения — например, в ней мало готовых для использования иконок, потому их придется добавлять самому.

Start10

Условно-бесплатная программа

Start10 — небольшая утилита, с помощью которой пользователи могут добавить в Windows 10, а затем и тонко настроить классическое меню «Пуск» (как на Windows 7, Vista, XP). Потому она, наверное, будет интересна пользователям, которые застали хотя бы времена Windows 7.

Start10

Программа Start10 дает возможность выбрать визуальный стиль меню «Пуск» среди нескольких шаблонов из встроенного каталога и/или один из нескольких вариантов значка «Пуска». Стили можно создавать и вручную, для чего предусмотрен встроенный редактор.

В самом меню присутствует привычная функция поиска приложений и файлов, иконки для быстрого запуска пользовательских и системных приложений, быстрого перехода к настройкам системы. Значки можно по-разному группировать и сортировать.

Еще одна интересная особенность программы Start10 — возможность работы совместно с уже имеющимся меню «Пуск». Для их открытия нужно просто использовать заданные в настройках комбинации клавиш.

John's Background Switcher

Бесплатная программа

Программа John's Background Switcher предназначена для автоматической смены обоев рабочего стола, но ее функциональные возможности гораздо шире, нежели у стандартной функции Windows аналогичного назначения. Все дело в способности данной утилиты скачивать изображения со страниц популярных фотохостингов и облачных хранилищ (это помимо того, что пользователь может использовать и собственные изображения). Причем программа скачивает не первые попавшиеся картинки (впрочем, она способна и на это), а только те, что соответствуют запросу пользователя.

John's Background Switcher

Всего программа John's Background Switcher работает с 12-ю типами источников изображений:

  • Изображения с компьютера (можно указать папку или составить список файлов).
  • 6 фотохостингов — Flickr, Pixabay, Vladstudio, SmugMug, Unsplash и Wallhaven. Для некоторых сервисов требуется авторизация, для других нужно указать API-ключ из личного кабинета конкретного онлайн-сервиса. Для каждого из этих сервисов предусмотрена функция скачивания обоев по ключевым словам (предварительно вводятся пользователем в настройках).
  • 3 облачных хранилища — Dropbox, OneDrive и Google Photos. В облаке придется авторизоваться. В качестве картинок используются пользовательские изображения, загруженные в хранилище.
  • 1 аудиохостинг last.fm. Это если требуется использовать в качестве обоев обложки альбомов музыкальных исполнителей либо фотографии/коллажи последних.
  • А также RSS-ленты.

Также отметим несколько важных особенностей John's Background Switcher:

  • Автоматическая смена обоев с указанной периодичностью (можно, к примеру, активировать опцию смены обоев только при включении ПК).
  • Возможность создания из разных изображений одного из нескольких вариантов коллажей (стопка фотографий, мозаика и т.п.).
  • Создание участка (прямоугольной области) на рабочем толе, который не будет замещен обоями (будет простой черный фон).

Программа John's Background Switcher

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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