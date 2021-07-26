Программы для настройки и украшения рабочего стола Windows 10

Стандартные инструменты оформления рабочего стола в операционных системах Windows 10 предполагают лишь смену обоев и цвета визуальных компонентов «Проводника» — меню «Пуск», панели задач, области уведомлений, открываемых окон с папками и настройками ОС. Можно, конечно, еще сменить фоновое изображение экрана блокировки и активировать одну из стандартных экранных заставок вроде «Мыльных пузырей», но на этом все.

Чтобы как-то визуально разнообразить рабочий стол — наиболее часто попадающийся на глаза во время работы за компьютером — были созданы специализированные утилиты. Вкратце рассмотрим ряд программ для Windows, позволяющих сделать это.

Winaero Tweaker Бесплатная программа Если целью использования программы для оформления визуальных компонентов Windows является не только украшение рабочего стола, но и вообще всего, что отображается на экране, программа Winaero Tweaker предоставит такую возможность. Эта бесплатная утилита способна на многое. С ее помощью можно, например: Тонко настроить внешний вид меню «Пуск» и панели задач.

Внести существенные изменения в визуальную составляющую «Проводника» (вплоть до шрифтов в названиях окон).

Изменить внешний вид меню переключения окон, вызываемого нажатием клавиш «Alt + Tab».

Настроить иконки на рабочем столе, вплоть до изменения расстояния между ними, и многое другое. При помощи Winaero Tweaker можно даже изменить некоторые системные настройки технического характера (как, например, снизить или увеличить скорость анимации окон или изменить количество пунктов в контекстном меню рабочего стола). Словом, данная утилита — настоящий швейцарский нож в делах оформления и настройки визуальных параметров Windows.

CustomizerGod Бесплатная программа Программа CustomizerGod станет хорошей находкой для тех пользователей, кому хочется заменить унылые стандартные иконки Windows своими собственными изображениями. Причем речь не только про иконки на рабочем столе, в «Проводнике» и «Панели управления». Утилита CustomizerGod также предоставляет возможность замены значков: Адресной строки «Проводника» (значки перехода «Назад/Вперед/Вверх» и обновления содержимого папки).

Уровня заряда аккумулятора и состояния зарядки (актуально для владельцев ноутбуков).

Индикатора подключения к сети, включая значки уровня сигнала с беспроводной сетью Wi-Fi.

Индикатора состояния и громкости звука.

Ultimate Windows Tweaker Бесплатная программа Программа Ultimate Windows Tweaker предназначена, скорее, для перенастройки ряда системных параметров/служб/приложений, но в ней присутствуют и интересующие нас функции, например: Возможность удаления из трея ненужных иконок или даже вообще всей области уведомлений.

Изменение размера значков и отступов между ними на панели задач.

Активация темной темы оформления в окнах вроде «Параметры Windows».

Активация функции слайд-шоу на экране блокировки.

Возможность отображения иконок на рабочем столе в виде плиток-кнопок (почти как на смартфоне).

Rainmeter Бесплатная программа Rainmeter — программа для создания собственного рабочего стола поверх или вместо имеющегося. Приложение позволяет выводить на экран пользовательские виджеты самого различного предназначения — от запуска любых установленных программ и перехода к различным настройкам Windows до вывода RSS-каналов, отображения погоды или даже значений температуры нагрева процессора. И все это в очень красивом виде: Дизайн для рабочего стола можно создать самостоятельно, но проще скачать готовые варианты, доступные в интернете в большом количестве.

7+ Taskbar Tweaker Бесплатная программа 7+ Taskbar Tweaker — программа, созданная исключительно для настройки панели задач. Некоторые вносимые утилитой изменения никак нельзя реализовать стандартными средствами Windows — ни через реестр, ни через какие-либо настройки. Но для их работы требуется, чтобы программа 7+ Taskbar Tweaker была запущена (потому не будет лишним добавить ее в список автозагрузок — она потребляет микроскопический уровень ресурсов ПК). Среди таких нестандартных функций настройки панели задач отметим, к примеру: Изменение стандартного контекстного меню при кликах по значкам.

Добавление действий при клике по значку средней кнопкой мыши.

Добавление действий при двойном клике по пустой области панели задач или при клике средней кнопки мыши.

Различные варианты группировки и комбинирования кнопок (значков окон приложений).

Launchy Бесплатная программа Хотя программа Launchy не имеет никаких функций для настройки и оформления рабочего стола, она сама по себе является украшением для него. Это довольно полезная утилита — гаджет, предназначенный для быстрого запуска любых установленных на компьютере приложений (включая встроенные в Windows), открытия окон с системными настройками (любой элемент из «Панели управления») или даже перехода по вводимым пользователем веб-адресам. Утилита Launchy имеет множество настроек, определяющих ее поведение и визуальные параметры. На рабочий стол можно вывести, например, один из таких вариантов гаджета: Окно программы по умолчанию открывается при нажатии комбинации клавиш «Alt + Пробел», но это можно изменить, в т.ч. сделать так, чтобы оно всегда отображалось на рабочем столе.

Fences Условно-бесплатная программа Программа Fences позволяет организовать на компьютере некое подобие рабочего стола Android, особенность которого является возможность группировки значков приложений в небольших затененных окнах. Пользователь может создать неограниченное число таких групп с неограниченным числом иконок внутри них. Конечно, Fences имеет множество технических и визуальных настроек, функций организации и сортировки добавленных иконок. Один минус — программа работает бесплатно только в течение 30 дней.

Folder Marker Условно-бесплатная программа Folder Marker — небольшая утилита, позволяющая изменять иконки у папок персонально либо добавлять к ним небольшой значок-пометку. Казалось бы — ничего не обычного, ведь это можно сделать и при помощи стандартных средств Windows. Но преимущества использования Folder Marker в том, что смена иконки осуществляется гораздо проще и быстрее: Кликаем правой кнопкой по одной или группе выделенных папок.

Выбираем в контекстном меню пункт «Folder Marker», а уже в нем — новую иконку для папки (папок). Если доступных в программе иконок недостаточно, можно добавить свои, в выбрав в качестве источника ICO, ICL, EXE, DLL, CPL или BMP файл. Бесплатная версия программы Folder Marker имеет некоторые функциональные ограничения — например, в ней мало готовых для использования иконок, потому их придется добавлять самому.

Start10 Условно-бесплатная программа Start10 — небольшая утилита, с помощью которой пользователи могут добавить в Windows 10, а затем и тонко настроить классическое меню «Пуск» (как на Windows 7, Vista, XP). Потому она, наверное, будет интересна пользователям, которые застали хотя бы времена Windows 7. Программа Start10 дает возможность выбрать визуальный стиль меню «Пуск» среди нескольких шаблонов из встроенного каталога и/или один из нескольких вариантов значка «Пуска». Стили можно создавать и вручную, для чего предусмотрен встроенный редактор. В самом меню присутствует привычная функция поиска приложений и файлов, иконки для быстрого запуска пользовательских и системных приложений, быстрого перехода к настройкам системы. Значки можно по-разному группировать и сортировать. Еще одна интересная особенность программы Start10 — возможность работы совместно с уже имеющимся меню «Пуск». Для их открытия нужно просто использовать заданные в настройках комбинации клавиш.