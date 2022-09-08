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Лучшие расширения, позволяющих разнообразить внешний вид и функционал стартовой страницы браузера.
Минимальные и рекомендуемые системные требования для Windows 11.
Зачем нужны прокси-серверы, какими они бывают и как используются?
Windows 11 внес множество изменений: централизованное меню, интеграция с Teams, новые виджеты, поддержка Android-приложений и усилена безопасность.
Сколько процесс Video.UI.exe расходует ресурсов ПК и можно ли его отключить?
Обзор дополнительных параметров системы в Windows.
Почему не работают клавиши F1-F12 на клавиатуре и как устранить проблему?
Причины возникновения и способы устранения ошибка ERR UNKNOWN URL SCHEME.
Что такое S-режим в Windows и зачем он нужен?
Главное об антидетект браузерах — зачем они нужны, как выбрать, как проверить эффективность работы?
Наиболее распространенные неполадки блоков питания ПК и последствия их проявления.
Есть вероятность, что зарубежные браузеры перестанут открывать сайты в Рунете. Почему это может произойти, и как с этим бороться? Ответим на вопросы простым языком.
Чем отличаются друг от друга форматы изображений HEIC, JPEG и PNG? Как конвертировать из одного формата в другой?
Преимущества DriverHub Pro и бесплатная активации Pro-версии.
Обзор программ для управления материнскими платами различных производителей.