SoftSalad СОФТСАЛАТ

Полезные советы

Полезные советы для владельцев Windows-компьютеров и ноутбуков. Инструкции, советы и рекомендации по оптимизации и правильной настройке компьютеров.

Найдено 62 статьи

Топ-15 расширений для оформления стартовой страницы браузера
Топ-15 расширений для оформления стартовой страницы браузера

Лучшие расширения, позволяющих разнообразить внешний вид и функционал стартовой страницы браузера.

Как Windows 11 нагружает процессор, ОЗУ и ПК в целом?
Как Windows 11 нагружает процессор, ОЗУ и ПК в целом?

Минимальные и рекомендуемые системные требования для Windows 11.

Что такое прокси-серверы, какими они бывают и зачем нужны?
Что такое прокси-серверы, какими они бывают и зачем нужны?

Зачем нужны прокси-серверы, какими они бывают и как используются?

Что нового в Windows 11?
Что нового в Windows 11?

Windows 11 внес множество изменений: централизованное меню, интеграция с Teams, новые виджеты, поддержка Android-приложений и усилена безопасность.

Процесс Video.UI.exe в Windows 10/11 — что это и зачем нужно?
Процесс Video.UI.exe в Windows 10/11 — что это и зачем нужно?

Сколько процесс Video.UI.exe расходует ресурсов ПК и можно ли его отключить?

Дополнительные параметры системы в Windows
Дополнительные параметры системы в Windows

Обзор дополнительных параметров системы в Windows.

Не работают клавиши F1-F12 на клавиатуре — что делать?
Не работают клавиши F1-F12 на клавиатуре — что делать?

Почему не работают клавиши F1-F12 на клавиатуре и как устранить проблему?

Ошибка ERR UNKNOWN URL SCHEME — как исправить?
Ошибка ERR UNKNOWN URL SCHEME — как исправить?

Причины возникновения и способы устранения ошибка ERR UNKNOWN URL SCHEME.

S-режим в Windows — что это и зачем нужно?
S-режим в Windows — что это и зачем нужно?

Что такое S-режим в Windows и зачем он нужен?

Антидетект браузеры — что это такое и зачем они нужны?
Антидетект браузеры — что это такое и зачем они нужны?

Главное об антидетект браузерах — зачем они нужны, как выбрать, как проверить эффективность работы?

Ошибки блока питания на ПК и способы их устранения
Ошибки блока питания на ПК и способы их устранения

Наиболее распространенные неполадки блоков питания ПК и последствия их проявления.

Браузеры могут перестать открывать сайты .ru и .рф — почему и что делать?
Браузеры могут перестать открывать сайты .ru и .рф — почему и что делать?

Есть вероятность, что зарубежные браузеры перестанут открывать сайты в Рунете. Почему это может произойти, и как с этим бороться? Ответим на вопросы простым языком.

Форматы изображений HEIC, JPEG и PNG: чем отличаются и как конвертировать?
Форматы изображений HEIC, JPEG и PNG: чем отличаются и как конвертировать?

Чем отличаются друг от друга форматы изображений HEIC, JPEG и PNG? Как конвертировать из одного формата в другой?

Как бесплатно получить лицензионный ключ DriverHub Pro? Официальный способ
Как бесплатно получить лицензионный ключ DriverHub Pro? Официальный способ

Преимущества DriverHub Pro и бесплатная активации Pro-версии.

Программы для материнских плат: управление и настройка
Программы для материнских плат: управление и настройка

Обзор программ для управления материнскими платами различных производителей.