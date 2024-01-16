SoftSalad СОФТСАЛАТ

Лучшие программы

Рейтинги и подборки лучших программ для Windows для различных целей. Списки лучших программ, их преимущества, недостатки и особенности работы.

Найдено 263 статьи

Программы для установки и обновления драйверов на ПК
Программы для установки и обновления драйверов на ПК

Как обновить драйверы на ПК или ноутбуке и какие программы для этого подходят?

Топ-8 бенчмарков для видеокарты
Топ-8 бенчмарков для видеокарты

Подборка 8 бесплатных и условно-бесплатных программ для проведения тестирования видеокарты.

Лучшие бесплатные программы для создания проекта частного дома
Лучшие бесплатные программы для создания проекта частного дома

Хотите сделать проект дома своими руками? Собрали лучшие решения для создания проекта частного дома на компьютере самостоятельно.

Топ-10 лучших интегрированных сред разработки (IDE)
Топ-10 лучших интегрированных сред разработки (IDE)

Подборка лучших интегрированных сред разработки для разработчиков в различных сферах деятельности.

Лучшие программы и сайты для улучшения качества изображения с помощью ИИ
Лучшие программы и сайты для улучшения качества изображения с помощью ИИ

Подборка лучших приложений и онлайн-сервисов для улучшения качества изображений с помощью обученных моделей нейросети.

10 лучших бесплатных нейросетей для генерации изображений
10 лучших бесплатных нейросетей для генерации изображений

Подборка лучших бесплатных нейросетей и агрегаторов для генерации изображений и картинок.

Бесплатные программы с автоматической сменой обоев на Windows
Бесплатные программы с автоматической сменой обоев на Windows

Подборка лучших бесплатных программ для смены обоев рабочего стола Windows.

Программы для шифрования данных
Программы для шифрования данных

Какие программы шифрования данных доступны пользователю сегодня и как они работают?

Tesla Start — расширение для улучшения стартовой страницы браузера
Tesla Start — расширение для улучшения стартовой страницы браузера

Как кастомизировать стартовую страницу браузера с помощью расширения Tesla Start?

Программы-часы на рабочий стол для Windows
Программы-часы на рабочий стол для Windows

Подборка лучших программ-часов с разными функциями и особенностями.

Бесплатные программы для поиска ключей установленных программ и Windows
Бесплатные программы для поиска ключей установленных программ и Windows

5 лучших программ для просмотра лицензионных ключей.

3 лучших программы для поиска и удаления майнеров
3 лучших программы для поиска и удаления майнеров

Как обнаружить и удалить скрытый майнер с компьютера?

Р7-Офис VS. LibreOffice — сравнение офисных пакетов
Р7-Офис VS. LibreOffice — сравнение офисных пакетов

Большое сравнение офисных пакетов для Windows — LibreOffice и «Р7-Офис».

Программы и способы калибровки геймпада в Windows
Программы и способы калибровки геймпада в Windows

Как откалибровать геймпад на Windows через встроенные средства, программу X360CE и Steam?

Лучшие 4К-плееры для компьютера
Лучшие 4К-плееры для компьютера

Список лучших плееров для Windows, которые поддерживают воспроизведение видео в формате 4K.