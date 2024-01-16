Рейтинги и подборки лучших программ для Windows для различных целей. Списки лучших программ, их преимущества, недостатки и особенности работы.
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Как обновить драйверы на ПК или ноутбуке и какие программы для этого подходят?
Подборка 8 бесплатных и условно-бесплатных программ для проведения тестирования видеокарты.
Хотите сделать проект дома своими руками? Собрали лучшие решения для создания проекта частного дома на компьютере самостоятельно.
Подборка лучших интегрированных сред разработки для разработчиков в различных сферах деятельности.
Подборка лучших приложений и онлайн-сервисов для улучшения качества изображений с помощью обученных моделей нейросети.
Подборка лучших бесплатных нейросетей и агрегаторов для генерации изображений и картинок.
Подборка лучших бесплатных программ для смены обоев рабочего стола Windows.
Какие программы шифрования данных доступны пользователю сегодня и как они работают?
Как кастомизировать стартовую страницу браузера с помощью расширения Tesla Start?
Подборка лучших программ-часов с разными функциями и особенностями.
5 лучших программ для просмотра лицензионных ключей.
Как обнаружить и удалить скрытый майнер с компьютера?
Большое сравнение офисных пакетов для Windows — LibreOffice и «Р7-Офис».
Как откалибровать геймпад на Windows через встроенные средства, программу X360CE и Steam?
Список лучших плееров для Windows, которые поддерживают воспроизведение видео в формате 4K.