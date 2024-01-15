Лучшие программы для создания инфографики

Инфографика играет важную роль. С помощью нее можно показать лучшие качества продукта или услуги, "компактно" донести до человека важную и актуальную информацию. Продавцы интернет-магазинов используют инфографику при оформлении карточек товаров, поэтому были отобраны лучшие программы для помощи продавцам и маркетологам в этом деле.
Сегодня сложно найти бесплатный и качественный сервис для редактирования и создания изображений, графиков и размещения другой информации. Если и есть, то их не поддерживают в актуальном состоянии с учетом современных технологий. Поэтому следующий рейтинг программ был создан на основе сочетания функционала и стоимости: от лучшего к худшему.
В первую очередь будут рассмотрены русскоязычные сервисы с удобным и простым интерфейсом и невысокой ценой. Следом пойдут англоязычные с поддержкой или отсутствием интерфейса на русском языке.
Холст
Платформа SMM Planner представляет онлайн редактор «Холст». С помощью него можно форматировать карточки товаров, применять фильтры, изменять размер картинок под разные площадки. У редактора есть много готовых шаблонов, которые можно использовать для составления собственных карточек товаров.
Пользователи, которые работали в Canva, заметят небольшое сходство с этим редактором. Сервис предлагает бесплатный тарифный план и платный с одноименным названием «Холст». На бесплатном тарифе есть возможность использовать каталог шаблонов, библиотеку шрифтов, готовые стили текста, стикеры и маски.
Плюсы:
- простой и удобный русскоязычный интерфейс;
- большое количество дизайнов;
- постоянные обновления, добавления новых шаблонов.
Минусы:
- отсутствие возможности загрузки карточки сразу на маркетплейс;
- нет возможности добавления собственных фотографий.
SUPA
Supa — еще один онлайн-редактор, с помощью которого начинающий маркетолог или продавец в интернет-магазине сможет составить презентацию и сформировать карточку товара. На платформе можно найти тысячи шаблонов в разной стилистике оформления будущих изображений.
Русскоязычный интерфейс лаконичен и прост в использовании. К уже готовым карточкам товара и презентациям можно добавлять видео-обложки и анимацию. Есть возможность изменять фон картинки, редактировать цветовую гамму, подгонять под размеры платформы, где будет использоваться инфографика.
Пробного периода также нет, как и в прошлом редакторе инфографики. Однако есть три тарифа:
- Бесплатный. Многие функции на этом тарифном плане отсутствуют. Он позволяет создать только простые изображения без анимации.
- Премиум. За высокую цену будут доступны все функции и настройки а также и те, которые могут не потребоваться начинающему редактору карточек товаров.
- Индивидуальный. Этот тарифный план позволяет платить только за те функции, которыми будет пользоваться маркетолог. Поэтому считается оптимальным и удобным тарифом, который выбирает практически 90 % продавцов интернет-магазина, использующих редактор Supa.
Плюсы:
- возможность создания коротких видео-превью к товару;
- поддержка почти всех известных маркетплейсов;
- бесплатный доступ для компаний, занимающихся благотворительностью.
Минусы:
- минимум шрифтов в библиотеке;
- после оплаты тарифного плана не рассчитан на использование двумя и более сотрудниками.
WB Card
WB Card — русскоязычный сервис для создания инфографики. При использовании сервиса в бесплатном тарифном плане доступны только трансформации карточек под интернет-магазины Wildberries и Ozon. Порадует большое количество шаблонов. Все необходимые действия выполняются в браузере.
При переходе на платный тарифный план открывается множество различных настроек, удаление фона, библиотека шрифтов. Можно вносить текст в изображение. Также есть возможность редактировать размер изображения под различные торговые площадки.
Плюсы:
- удобный интерфейс;
- визуальная привлекательность;
- наличие большого количества шаблонов;
- возможность удаления фона.
Минусы:
- нет возможности загружать собственные фотографии в платном и бесплатном тарифном плане;
- нет набора фонов в бесплатном тарифе.
WonderCard
WonderCard — платная платформа для создания инфографики для интернет-магазинов. В отличие от предыдущих редакторов, на бесплатном тарифе сервис имеет только один шаблон и ограниченный доступ к функционалу.
За покупку годового или месячного тарифного плана предоставляется доступ к тысяче различных шаблонов, удалению фона с фотокарточек, возможности загружать свои фотографии и создавать карточку товара с нуля. Все шаблоны разбиты по тематикам.
Плюсы:
- широкий функционал: больше, чем у предыдущих редакторов;
- нет лимитов по количеству созданных карточек;
- есть пробный период равный 14 дням.
Минусы:
- высокая стоимость тарифных планов: от 750 рублей в месяц;
- обязательная регистрация на сайте.
Canva
Canva — англоязычный сервис для создания инфографики с локализацией на российский регион. Интерфейс редактор полностью переведен на русский язык.
Сервис за определенную плату предлагает как одиночное использования редактора, так и совместное. Над одним проектом могут трудится сотрудники компании или семья, имея общий доступ к проекту.
Большое и разнообразное по тематике количество шаблонов позволяет создавать не только карточки к товарам, но и комиксы, новостные журналы и многое другое. Маркетологи могут составлять здесь свои диаграммы и вести готовых результатов продвижения онлайн-магазинов или информационных сайтов.
Плюсы:
- разнообразие шаблонов;
- наличие русскоязычного интерфейса;
- доступ к сервису с любых гаджетов;
- возможность совместного доступа к работе над проектом.
Минусы:
- ограничения использования шрифтов;
- требовательность к современному «железу».
SellerCard
SellerCard является универсальным инструментом для редактирования и создания инфографики. Сервис дает доступ к готовым макетам и шаблонам, декорациям и коллекциям иконок. Все это после оплаты по тарифу. В бесплатном доступе функционал ограничен.
Чтобы пользователь смог полностью ознакомиться с функционалом сервиса, разработчики редактора создали пробный период, который активируется после регистрации на сайте.
Плюсы:
- низкая стоимость тарифных планов;
- наличие пробного периода;
- большие возможности и широкий функционал.
Минусы:
- нет бесплатного тарифного плана;
- в тарифе «Тест драйв» нет возможности загрузки собственных фотографий.
Любой из перечисленных выше редакторов поможет создать качественную инфографику товара и разместить ее на маркетплейсе. У каждого сервиса есть тестовый период или бесплатный доступ, что дает возможность оценить его возможности перед покупкой полной версии.