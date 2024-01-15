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Лучшие программы 16.01.2024 5 минут

Лучшие программы для создания инфографики

Как сделать красивую и современную инфографику?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Инфографика играет важную роль. С помощью нее можно показать лучшие качества продукта или услуги, "компактно" донести до человека важную и актуальную информацию. Продавцы интернет-магазинов используют инфографику при оформлении карточек товаров, поэтому были отобраны лучшие программы для помощи продавцам и маркетологам в этом деле.

Сегодня сложно найти бесплатный и качественный сервис для редактирования и создания изображений, графиков и размещения другой информации. Если и есть, то их не поддерживают в актуальном состоянии с учетом современных технологий. Поэтому следующий рейтинг программ был создан на основе сочетания функционала и стоимости: от лучшего к худшему.

В первую очередь будут рассмотрены русскоязычные сервисы с удобным и простым интерфейсом и невысокой ценой. Следом пойдут англоязычные с поддержкой или отсутствием интерфейса на русском языке.

Холст

Платформа SMM Planner представляет онлайн редактор «Холст». С помощью него можно форматировать карточки товаров, применять фильтры, изменять размер картинок под разные площадки. У редактора есть много готовых шаблонов, которые можно использовать для составления собственных карточек товаров.

Холст

Пользователи, которые работали в Canva, заметят небольшое сходство с этим редактором. Сервис предлагает бесплатный тарифный план и платный с одноименным названием «Холст». На бесплатном тарифе есть возможность использовать каталог шаблонов, библиотеку шрифтов, готовые стили текста, стикеры и маски.

Плюсы:

  • простой и удобный русскоязычный интерфейс;
  • большое количество дизайнов;
  • постоянные обновления, добавления новых шаблонов.

Минусы:

  • отсутствие возможности загрузки карточки сразу на маркетплейс;
  • нет возможности добавления собственных фотографий.

SUPA

Supa — еще один онлайн-редактор, с помощью которого начинающий маркетолог или продавец в интернет-магазине сможет составить презентацию и сформировать карточку товара. На платформе можно найти тысячи шаблонов в разной стилистике оформления будущих изображений.

Русскоязычный интерфейс лаконичен и прост в использовании. К уже готовым карточкам товара и презентациям можно добавлять видео-обложки и анимацию. Есть возможность изменять фон картинки, редактировать цветовую гамму, подгонять под размеры платформы, где будет использоваться инфографика.

Supa

Пробного периода также нет, как и в прошлом редакторе инфографики. Однако есть три тарифа:

  • Бесплатный. Многие функции на этом тарифном плане отсутствуют. Он позволяет создать только простые изображения без анимации.
  • Премиум. За высокую цену будут доступны все функции и настройки а также и те, которые могут не потребоваться начинающему редактору карточек товаров.
  • Индивидуальный. Этот тарифный план позволяет платить только за те функции, которыми будет пользоваться маркетолог. Поэтому считается оптимальным и удобным тарифом, который выбирает практически 90 % продавцов интернет-магазина, использующих редактор Supa.

Плюсы:

  • возможность создания коротких видео-превью к товару;
  • поддержка почти всех известных маркетплейсов;
  • бесплатный доступ для компаний, занимающихся благотворительностью.

Минусы:

  • минимум шрифтов в библиотеке;
  • после оплаты тарифного плана не рассчитан на использование двумя и более сотрудниками.

WB Card

WB Card — русскоязычный сервис для создания инфографики. При использовании сервиса в бесплатном тарифном плане доступны только трансформации карточек под интернет-магазины Wildberries и Ozon. Порадует большое количество шаблонов. Все необходимые действия выполняются в браузере.

При переходе на платный тарифный план открывается множество различных настроек, удаление фона, библиотека шрифтов. Можно вносить текст в изображение. Также есть возможность редактировать размер изображения под различные торговые площадки.

WB Card

Плюсы:

  • удобный интерфейс;
  • визуальная привлекательность;
  • наличие большого количества шаблонов;
  • возможность удаления фона.

Минусы:

  • нет возможности загружать собственные фотографии в платном и бесплатном тарифном плане;
  • нет набора фонов в бесплатном тарифе.

WonderCard

WonderCard — платная платформа для создания инфографики для интернет-магазинов. В отличие от предыдущих редакторов, на бесплатном тарифе сервис имеет только один шаблон и ограниченный доступ к функционалу.

За покупку годового или месячного тарифного плана предоставляется доступ к тысяче различных шаблонов, удалению фона с фотокарточек, возможности загружать свои фотографии и создавать карточку товара с нуля. Все шаблоны разбиты по тематикам.

WonderCard

Плюсы:

  • широкий функционал: больше, чем у предыдущих редакторов;
  • нет лимитов по количеству созданных карточек;
  • есть пробный период равный 14 дням.

Минусы:

  • высокая стоимость тарифных планов: от 750 рублей в месяц;
  • обязательная регистрация на сайте.

Canva

Canva — англоязычный сервис для создания инфографики с локализацией на российский регион. Интерфейс редактор полностью переведен на русский язык.

Сервис за определенную плату предлагает как одиночное использования редактора, так и совместное. Над одним проектом могут трудится сотрудники компании или семья, имея общий доступ к проекту.

Большое и разнообразное по тематике количество шаблонов позволяет создавать не только карточки к товарам, но и комиксы, новостные журналы и многое другое. Маркетологи могут составлять здесь свои диаграммы и вести готовых результатов продвижения онлайн-магазинов или информационных сайтов.

Canva

Плюсы:

  • разнообразие шаблонов;
  • наличие русскоязычного интерфейса;
  • доступ к сервису с любых гаджетов;
  • возможность совместного доступа к работе над проектом.

Минусы:

  • ограничения использования шрифтов;
  • требовательность к современному «железу».

SellerCard

SellerCard является универсальным инструментом для редактирования и создания инфографики. Сервис дает доступ к готовым макетам и шаблонам, декорациям и коллекциям иконок. Все это после оплаты по тарифу. В бесплатном доступе функционал ограничен.

Чтобы пользователь смог полностью ознакомиться с функционалом сервиса, разработчики редактора создали пробный период, который активируется после регистрации на сайте.

SellerCard

Плюсы:

  • низкая стоимость тарифных планов;
  • наличие пробного периода;
  • большие возможности и широкий функционал.

Минусы:

  • нет бесплатного тарифного плана;
  • в тарифе «Тест драйв» нет возможности загрузки собственных фотографий.

Любой из перечисленных выше редакторов поможет создать качественную инфографику товара и разместить ее на маркетплейсе. У каждого сервиса есть тестовый период или бесплатный доступ, что дает возможность оценить его возможности перед покупкой полной версии.

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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