Лучшие программы для создания инфографики

Инфографика играет важную роль. С помощью нее можно показать лучшие качества продукта или услуги, "компактно" донести до человека важную и актуальную информацию. Продавцы интернет-магазинов используют инфографику при оформлении карточек товаров, поэтому были отобраны лучшие программы для помощи продавцам и маркетологам в этом деле.

Сегодня сложно найти бесплатный и качественный сервис для редактирования и создания изображений, графиков и размещения другой информации. Если и есть, то их не поддерживают в актуальном состоянии с учетом современных технологий. Поэтому следующий рейтинг программ был создан на основе сочетания функционала и стоимости: от лучшего к худшему.

В первую очередь будут рассмотрены русскоязычные сервисы с удобным и простым интерфейсом и невысокой ценой. Следом пойдут англоязычные с поддержкой или отсутствием интерфейса на русском языке.

Холст Платформа SMM Planner представляет онлайн редактор «Холст». С помощью него можно форматировать карточки товаров, применять фильтры, изменять размер картинок под разные площадки. У редактора есть много готовых шаблонов, которые можно использовать для составления собственных карточек товаров. Пользователи, которые работали в Canva, заметят небольшое сходство с этим редактором. Сервис предлагает бесплатный тарифный план и платный с одноименным названием «Холст». На бесплатном тарифе есть возможность использовать каталог шаблонов, библиотеку шрифтов, готовые стили текста, стикеры и маски. Плюсы: простой и удобный русскоязычный интерфейс;

большое количество дизайнов;

постоянные обновления, добавления новых шаблонов. Минусы: отсутствие возможности загрузки карточки сразу на маркетплейс;

нет возможности добавления собственных фотографий.

SUPA Supa — еще один онлайн-редактор, с помощью которого начинающий маркетолог или продавец в интернет-магазине сможет составить презентацию и сформировать карточку товара. На платформе можно найти тысячи шаблонов в разной стилистике оформления будущих изображений. Русскоязычный интерфейс лаконичен и прост в использовании. К уже готовым карточкам товара и презентациям можно добавлять видео-обложки и анимацию. Есть возможность изменять фон картинки, редактировать цветовую гамму, подгонять под размеры платформы, где будет использоваться инфографика. Пробного периода также нет, как и в прошлом редакторе инфографики. Однако есть три тарифа: Бесплатный. Многие функции на этом тарифном плане отсутствуют. Он позволяет создать только простые изображения без анимации.

Премиум. За высокую цену будут доступны все функции и настройки а также и те, которые могут не потребоваться начинающему редактору карточек товаров.

Индивидуальный. Этот тарифный план позволяет платить только за те функции, которыми будет пользоваться маркетолог. Поэтому считается оптимальным и удобным тарифом, который выбирает практически 90 % продавцов интернет-магазина, использующих редактор Supa. Плюсы: возможность создания коротких видео-превью к товару;

поддержка почти всех известных маркетплейсов;

бесплатный доступ для компаний, занимающихся благотворительностью. Минусы: минимум шрифтов в библиотеке;

после оплаты тарифного плана не рассчитан на использование двумя и более сотрудниками.

WB Card WB Card — русскоязычный сервис для создания инфографики. При использовании сервиса в бесплатном тарифном плане доступны только трансформации карточек под интернет-магазины Wildberries и Ozon. Порадует большое количество шаблонов. Все необходимые действия выполняются в браузере. При переходе на платный тарифный план открывается множество различных настроек, удаление фона, библиотека шрифтов. Можно вносить текст в изображение. Также есть возможность редактировать размер изображения под различные торговые площадки. Плюсы: удобный интерфейс;

визуальная привлекательность;

наличие большого количества шаблонов;

возможность удаления фона. Минусы: нет возможности загружать собственные фотографии в платном и бесплатном тарифном плане;

нет набора фонов в бесплатном тарифе.

WonderCard WonderCard — платная платформа для создания инфографики для интернет-магазинов. В отличие от предыдущих редакторов, на бесплатном тарифе сервис имеет только один шаблон и ограниченный доступ к функционалу. За покупку годового или месячного тарифного плана предоставляется доступ к тысяче различных шаблонов, удалению фона с фотокарточек, возможности загружать свои фотографии и создавать карточку товара с нуля. Все шаблоны разбиты по тематикам. Плюсы: широкий функционал: больше, чем у предыдущих редакторов;

нет лимитов по количеству созданных карточек;

есть пробный период равный 14 дням. Минусы: высокая стоимость тарифных планов: от 750 рублей в месяц;

обязательная регистрация на сайте.

Canva Canva — англоязычный сервис для создания инфографики с локализацией на российский регион. Интерфейс редактор полностью переведен на русский язык. Сервис за определенную плату предлагает как одиночное использования редактора, так и совместное. Над одним проектом могут трудится сотрудники компании или семья, имея общий доступ к проекту. Большое и разнообразное по тематике количество шаблонов позволяет создавать не только карточки к товарам, но и комиксы, новостные журналы и многое другое. Маркетологи могут составлять здесь свои диаграммы и вести готовых результатов продвижения онлайн-магазинов или информационных сайтов. Плюсы: разнообразие шаблонов;

наличие русскоязычного интерфейса;

доступ к сервису с любых гаджетов;

возможность совместного доступа к работе над проектом. Минусы: ограничения использования шрифтов;

требовательность к современному «железу».