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Лучшие программы 15.12.2023 3 минуты

Программы для массового переименования файлов

3 лучших программы для пакетного переименования файлов.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Массовое переименование файлов — важная задача в управлении данными, особенно при работе с большими объемами информации. Эффективные инструменты для переименования могут существенно упростить организацию файлов, подготовку данных к архивации или переносу. Программы для массового переименования файлов предлагают широкий спектр функций: от простого изменения названий до сложных операций с использованием шаблонов и фильтров.

Advanced Renamer

Advanced Renamer — мощный инструмент для массового переименования файлов, поддерживающий различные методы, включая использование регулярных выражений и автоматическую замену. Подходит для обработки больших коллекций файлов, включая фотографии, документы и музыкальные файлы.

Сильные стороны. Предлагает расширенные возможности фильтрации, что позволяет точно настроить критерии переименования. Поддержка регулярных выражений обеспечивает высокую гибкость в обработке названий. Пользователь может применять разнообразные методы переименования, включая добавление, удаление, замену частей имени файла и многое другое.

Слабые стороны. Интерфейс может показаться сложным для новичков из-за обилия функций и настроек. Требует времени на освоение всех возможностей программы.

Инструкция по использованию:

  1. Запустить Advanced Renamer.
  2. Добавить файлы или папки для переименования, нажав на ярлык папки в самом приложение.
  3. Выбрать метод переименования из списка на панели инструментов.
  4. Настроить параметры выбранного метода в соответствии с требованиями.
  5. Предварительно просмотреть изменения в названиях файлов в области предварительного просмотра.
  6. Нажать "Start Batch" для начала процесса переименования.

Advanced Renamer

Bulk Rename Utility

Bulk Rename Utility — комплексное решение для массового переименования файлов. Программа обладает широкими возможностями настройки и поддерживает множество различных методов переименования, включая изменение расширений, добавление номеров, удаление определенных символов и многое другое.

Сильные стороны. Главное преимущество — гибкость настроек, позволяющая пользователю точно адаптировать процесс переименования к своим потребностям. Батч-обработка файлов значительно ускоряет процесс переименования больших коллекций.

Слабые стороны. Интерфейс программы может показаться перегруженным и сложным для восприятия из-за большого количества функций и настроек.

Инструкция по использованию:

  1. Запустить Bulk Rename Utility.
  2. В левой части окна программы находится список с методами переименования. Для простого переименования нужно выбрать "New Name".
  3. В области настроек метода, которая появится справа, ввестижелаемый шаблон для новых имен файлов. Например, если нужно просто добавить префикс к текущему имени, следует ввести "Префикс_", где "Префикс_" — это текст, который нужно добавить.
  4. Выбрать параметры переименования в соответствующих секциях интерфейса.
  5. Применить настройки к выбранным файлам, нажав "Rename".

Bulk Rename Utility

Rename Master

Rename Master — это еще один мощный инструмент для массового переименования файлов. Программа предлагает разнообразные функции для переименования, включая добавление даты, новых строк, изменение регистра символов и другие.

Сильные стороны. Программа обладает интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, облегчая процесс переименования для пользователей любого уровня. Широкий спектр опций переименования позволяет адаптировать процесс под конкретные требования.

Слабые стороны. Отсутствуют некоторые продвинутые функции, доступные в других специализированных инструментах.

Инструкция по использованию:

  1. Открыть Rename Master.
  2. Добавить файлы для переименования через "Add Files" или перетаскиванием.
  3. Выбрать и настроить метод переименования в интерфейсе программы.
  4. Нажать "Rename Now" для применения изменений.

Rename Master

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Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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Обсуждение статьи

1 отзыв

Энвер

Ничего не понятно. Все на иностранном яз. Я старый человек . МРТ сделал в г. Дербенте. Что там я с диска не могу читать. С уважением