Р7-Офис VS. LibreOffice — сравнение офисных пакетов

В последние годы поиск альтернативных продуктов для работы с офисными документами стал как никогда актуален. Сравниваем два популярных решения — офисные пакеты LibreOffice и «Р7-Офис».

"Р7-Офис" — российская офисная среда с расширенным функционалом для совместной работы и коммуникации. В ее состав входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, CRM, органайзер, платформа для создания корпоративной соцсети, видеоконференцсвязь и многое другое. «Р7-Офис» работает как десктопное приложение (офисные редакторы), а также доступно в облачном формате — практически на любой платформе, которая поддерживает современный браузер. Кроме того, есть возможность развернуть решение на своем собственном корпоративном сервере и выпущено мобильное приложение.

LibreOffice — офисный пакет с открытым исходным кодом, ставший известным благодаря мультиплатформенности (Windows, Linux, MacOS, BSD, Haiku). Решение было, наверное, первой реальной альтернативой офисному ПО от Microsoft. Сегодня LibreOffice — это множество приложений, но самыми востребованными являются редактор текстов Writer, табличный редактор Calc и редактор презентаций Impress. Также в пакете есть редактор формул Math, редактор векторной графики Draw и средство работы с базами данных (есть и встроенная HSQLDB).

Сравнение интерфейсов LibreOffice и «Р7-Офис» С точки зрения интерфейса LibreOffice предлагает больше гибкости — здесь доступен и классический вариант с менюшками, и более современный, со вкладками. Причем тот или иной вариант можно применить как ко всем редакторам пакета сразу, так и к отдельному. Доступны также более специфические варианты, например, «Однострочная панель» (удобно для маленьких экранов), «Боковая панель» (просто открывает боковую панель с «Инспектором стилей» или «Контекстная однострочная»: здесь функциональные кнопки, расположенные в одну строку, меняются в зависимости от того, что вы делаете. Если просто набираете текст — вы видите настройки шрифта, цветов текста и подложки, выравнивания и т. д. А если решите вставить комментарий, и система решит, что вы занимались редактированием текста, и отобразит соответствующие кнопки для внесения правок. Помимо различных вариантов раскладок интерфейса, можно также вынести наиболее часто используемые кнопки на главную панель. В основном «вкладочном» варианте у LibreOffice 8 вкладок: «Файл» (варианты сохранения, экспорта, печати);

«Главное» (операции со шрифтами и форматом текста, стили, центрирование); «Вставка» (вставка таблиц, диаграмм, картинок, гиперссылок, объектов OLE); «Разметка» (поля, колонки и прочие функции, отвечающие за верстку);

«Ссылки» (оглавление, библиография);

«Проверка» (изменения в документе, работа с комментариями);

«Вид» (режимы отображения файла);

«Сервис» (макросы, рассылка писем). Такая структура меню сохраняется во всех редакторах «Либры», включая редактор слайдов. С тем лишь исключением, что в табличном редакторе Calc вместо «Ссылок» идут «Данные». «Р7-Офис» не так гибок в настройках интерфейса, здесь основной и единственный — вкладочный вариант. Но скроен он хорошо, выглядит аккуратно, и главное, интуитивно понятен. Основных вкладок в текстовом редакторе 10:

«Файл» (сохранение, печать, защита);

«Главная» (базовые опции форматирования, стили и др.);

«Вставка» (диаграмм, таблиц, объектов SmartArt и TextArt и др.);

«Рисование» (новая фишка «Р7-Офиса»);

«Макет» (настройка полей, ориентации и размера страницы, количество колонок и др.);

«Ссылки» (оглавление, сноски, колонтитулы и т.д.);

«Совместная работа» (работа с изменениями, комментариями, режимы совместного редактирования и др.);

«Защита» (здесь шифрование и подпись ЭЦП);

«Вид» (здесь можно, например, скрыть панель инструментов и др.);

«Плагины» (расширения дополнительные функции). В табличном редакторе есть также вкладки «Формула», «Данные» и «Сводная таблица», а в редакторе презентаций -— «Переходы» и «Анимация». И в «Либре», и в «Р7-Офисе» есть возможность дополнить интерфейс удобной многофункциональной боковой панелью. Но в «Либре» она по умолчанию скрыта, а в «Р7» — включена.

Сравнение основного функционала офисных пакетов LibreOffice не поддерживает возможности совместной работы с документами (есть, правда, Collabora, но функционал там сильно урезан), а у «Р7-Офиса» они имеются, включая совместное редактирование, комментирование и даже встроенный прямо в редактор чат для команды, совместно работающей над документом. Оба решения обладают достаточными возможностями для работы с офисными документами практически любой сложности. Возможности форматирования текстовых документов что у «Р7», что у «Либры» широки: оперировать стилями, добавить диаграмму, или TextArt, или колонтитулы — нет проблем, настроить кернинг (сделать текст более плотным, например, или напротив, увеличить расстояние между символами) — тоже запросто. В обоих редакторах поддерживается работа с OLE-объектами. Но есть всё же есть отдельные различия. Например, если вы ведете юридически значимый документооборот, то удобнее будет «Р7-Офис». LibreOffice хоть и умеет работать с ЭЦП, но отечественные стандарты в этой области не поддерживает, и с «КриптоПро» подружить его не получится. А «Р7-Офис» (десктоп) с тем же «КриптоПро» вполне совместим. Также у «Р7-Офис» есть возможности добавления объектов SmartArt — это многие десятки разнообразных схем. В деловых документах такой набор готовых форм явно лишним не будет. Табличные редакторы в обоих пакетах обладают прекрасным функционалом. Сводные таблицы, различные типы условного форматирования, диаграммы и многое другое — вопросов к функционалу нет ни в одном, ни в другом случае. Редакторы презентаций в составе «Р7-Офис» и LibreOffice тоже вполне функциональны и дадут вам возможность без проблем подготовить презентацию. Может быть, в ней будет меньше красивостей, чем в случае с PowerPoint, но это будет вполне современная презентация с анимацией и эффектами перехода.

Испытание практикой: ожидание — реальность У LibreOffice есть «особенности» при работе с большими файлами. При попытке открыть файл от 2000 страниц LibreOffice начинает жутко «тормозить». На мощном ПК с восьмиядерным процессором и 16 Гб оперативной памяти файл по прошествии многих минут все-таки открылся, и с ним даже можно было нормально работать. А вот на офисном ноутбуке, который заметно послабее, «победного конца» дождаться так и не удалось. Для сравнения, «Р7-Офис» справился с этим документом даже на ноутбуке без всяких подвисаний: полная загрузка заняла больше минуты, но с документом можно было начинать работать сразу же, как только на экране была отрисована первая страница.

Тест на совместимость Важно, как то или иное решение открывает документы, которые были созданы в других офисных программах. Мы решили проверить, как оба решения открывают сложные документы на практике. Для начала попробуем с текстовым файлом. Как справился с задачей «Р7-Офис»: Замечаний нет, фaйл отобразился корректно. Как открыл тот же документ LibreOffice: Как видим, размеры текста уже на первой странице изменились, из-за чего вся вёрстка «поплыла». Неправильно отображаются также сложно отформатированные таблицы, и отчасти — TextArt и автофигуры. Также диаграмма «поверхностного» или «ландшафтного» типа оказалась LibreOffice не по силам.