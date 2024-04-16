Бесплатные программы для поиска ключей установленных программ и Windows

Для переустановки операционной системы Windows или программного обеспечения, например, Microsoft Office, необходимо найти уникальный ключ. Он понадобится в будущем, когда старая программа будет удалена, а новая установлена. Программу регистрируют с помощью ключа. Лицензионная версия ОС и других программ открывает большое количество функций для работы.

Уникальные ключи обычно скрыты от глаз пользователя звездочками. Но есть специальные утилиты, которые открывают эти ключи и показывают пользователю цельную запись из буквенных символов и чисел. Эту запись можно скопировать и использовать после установки программы.

Мы собрали пятерку лучших бесплатных программ для определения лицензионных ключей.

Laser Soft Windows Key Finder Lasersoft Windows Key Finder — бесплатная утилита с открытым исходным кодом. Русский язык отсуствтует. Программное обеспечение не нужно устанавливать на компьютер или ноутбук. Программа обладает гибкими настройками, которые помогают находить ключ от операционной системы Windows в один клик. Операционные системы, с которыми совместим софт Lasersoft Windows Key Finder: Windows 10/8.1/8/7 / Vista / XP.

Windows Server 2016/2012 R2/2012/2008/2003.

Office 2016/2013/2010/2007/2003/2000. Инструкция по работе с утилитой: 1. Скачать программу и дважды нажать на неё левой кнопкой мыши. 2. Появится предупреждение безопасности. Его нужно проигнорировать, так как утилита чистая и без вирусов. Следом нажать на кнопку Запустить. 3. На экране появится окошко с нужной информацией для пользователя. В левой части экрана можно увидеть название операционной системы и версию. А в правой части будут расположены две кнопки. С помощью них, утилита предлагает распечатать полученный ключ на бумаге или же сохранить его на диске. При сохранении ключа рекомендуется выбирать логический диск «D» или любой другой отличный от системного «C». Если пользователь будет переустанавливать Windows, то вся информация на системном диске исчезнет, в том числе и ключ.

Free PC Audit Free PC Audit. Программное обеспечение распространяется бесплатно, русский язык отсутствует, но интерфейс простой. Программа показывает не только ключ Windows, но и дает всю информацию о ПО, установленном на ПК или ноутбуке, технические характеристики девайса. Инструкция по использованию Free PC Audit: 1. Скачать программу и дважды нажать на неё левой кнопкой мыши. 2. Дождаться, пока она выполнит сканирование устройства. 3. Чтобы найти ключ от Windows, нужно перейти во вкладку System и в списке найти пункт Windows Product Key. 4. В разделе Software можно посмотреть все ключи от программ, которые установлены на компьютере или ноутбуке. Программа показывает, какие процесс запущены на данный момент на компьютере во вкладке Processes, а в разделе Brief можно узнать информацию о компьютере: сколько в нем ОЗУ, на сколько логических дисков поделен, какой процессор установлен.

Magical Jelly Bean Keyfinder Magical Jelly Bean Keyfinder — еще одна утилита для поиска ключей, которая распространяется бесплатно. Программа не поддерживает поиск некоторых лицензионных ключей для софта, установленного на компьютер. Утилита совместима c Windows 7, 8.1, 10 и 11, но поддерживает русский язык. Инструкция по использованию: 1. Скачать Magical Jelly Bean Keyfinder и открыть двойным щелчком мыши исполняемый файл. 2. Программа на первой странице выдаст название операционной системы, версию, ключ и некоторую другую информацию. Утилита позволяет сохранить найденный ключ, либо распечатать его, если есть принтер. Также можно изменить имя владельца в этой утилите через раздел Tools и выбрать пункт Change Registration Information.

WinKeyFinder WinKeyFinder — еще одна бесплатная программа, которая позволяет узнать лицензионный ключ операционной системы Windows. Утилита распространяется на английском языке и совместима с операционными системами Windows XP, 7, 8.1, 10 и 11. Помимо того, что ПО помогает узнать лицензионный ключ ОС Windows, специальная вкладка MS Office расскажет о лицензионном ключе установленного ПО MS Office — версии с 2003 по 2021. Информацию можно сохранить на компьютере или распечатать. Инструкция по работе с WinKeyFinder: 1. Скачать утилиту и открыть ее двойным щелчком левой кнопки мыши. 2. Откроется окно, в котором отобразится вся информация об ОС и компьютере или ноутбуке.