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Лучшие программы 24.04.2024 2 минуты

3 лучших программы для поиска и удаления майнеров

Как обнаружить и удалить скрытый майнер с компьютера?

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Скрытые майнеры, которыми заражен компьютер или ноутбук владельца, приводят к быстрому износу устройства. ПК или ноутбук в течение всего времени, когда он включен, работает практически на максимуме. Кроме износа, замедляются отклики компьютера на действия пользователя.

Обнаружить скрытого майнера можно либо вручную, либо с помощью стороннего программного обеспечения, которое часто называют антимайнером.

Как обнаружить майнер на ПК вручную?

Чтобы найти и удалить майнер вручную, нужно поступить так:

1. Нажать комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Esc, чтобы открыть диспетчер задач.

диспетчер задач

2. Выбрать в нем вкладку Процессы.

3. Нажать на раздел GPU.

GPU в диспетчере задач

4. Пролистать список вниз.

5. Мониторить этот список в состоянии покоя компьютера в течение 5-20 минут.

Если запускаются какие-то процессы, а пользователь в это время не пользуется компьютером, необходимо записать названия этих процессов. Затем нужно поступить следующим образом:

1. Войти в редактор реестра, нажав сочетание клавиш Win + R.

2. Вписать команду regedit

3. Нажать комбинацию клавиш Ctrl + F.

4. Прописать название процессов и удалить все, что появится в окне редактора реестра после ввода этих процессов.

Программы для автоматического удаления скрытых майнеров

Есть три программы, которые находят майнеры и удаляют их. Обычные антивирусы не справляются с майнерами. Первая утилита и самая мощная — это Malwarebytes Anti-Malware.

Malwarebytes Anti-Malware

Malwarebytes Anti-Malware — условно бесплатная антивирусная и антимайнерная программа. Бесплатного тарифного плана хватает, чтобы просканировать компьютер и отправить скрытые майнеры в карантин, а затем удалить их. Интерфейс утилиты выполнен на русском языке. Он прост и удобен в использовании.

Malwarebytes

За сканирование и нахождение скрытых майнеров отвечает мощный алгоритм Malwarebytes Chameleon. Программное обеспечение проверяет все файлы, находящиеся на жестких диска, процессы оперативно-запоминающего устройства.

Dr.Web CureIt!

Dr.Web CureIt! вычищает все инфицированные файлы, с которыми не справляется обычный антивирус. Особенность этой утилиты в том, что ее нельзя установить на компьютер навсегда. После запуска, программное обеспечение проводит диагностику ПК или ноутбука, затем лечит и его удаляется.

Dr.Web CureIt!

IObit Malware Fighter

IObit Malware Fighter — еще одна программа, которая защищает компьютер от майнеров. Программное обеспечение проводит экспресс-анализ в веб-навигаторе, перепроверяет подключаемые портативные устройства, отслеживает все механизмы и защищает компьютер от вирусов и скрытых майнеров.

Утилита также диагностирует скачиваемые файлы на наличие криптомайнеров внутри архивов. Программное обеспечение умеет блокировать рекламные окна.

IObit Malware Fighter Free

По отзывам пользователей и экспертов на сегодняшний день самым лучшим защитником от криптомайнеров является программа Malwarebytes.

Также для поиска и удалени майнеров можно использовать программу MinerSearch.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

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Обсуждение статьи

4 отзыва

дима

у меня вобше после открытия и запуска др веб кучу процесов поевляется в реэстро и все на 100 фегарит

дима

dr web cureit полная херня, да он находит майнер , но нихера с ним сделать нельзя, ни удалить , ни запихать в карантин -пишет ошибка лечения , В ПЕЧЬ!!!

Stepkulka

Думаю поможет, а вообще майнер думаю удален просто диспетчер бьет на секунду 100 проц

SoftSalad

Кстати, у нас есть отдельный материал про 100% загруженность диспетчера:
https://www.softsalad.ru/articles/instructions/disk-loaded-at-100-percent-in-windows-task-manager