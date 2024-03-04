3 лучших программы для поиска и удаления майнеров

Скрытые майнеры, которыми заражен компьютер или ноутбук владельца, приводят к быстрому износу устройства. ПК или ноутбук в течение всего времени, когда он включен, работает практически на максимуме. Кроме износа, замедляются отклики компьютера на действия пользователя.
Обнаружить скрытого майнера можно либо вручную, либо с помощью стороннего программного обеспечения, которое часто называют антимайнером.
Как обнаружить майнер на ПК вручную?
Чтобы найти и удалить майнер вручную, нужно поступить так:
1. Нажать комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Esc, чтобы открыть диспетчер задач.
2. Выбрать в нем вкладку Процессы.
3. Нажать на раздел GPU.
4. Пролистать список вниз.
5. Мониторить этот список в состоянии покоя компьютера в течение 5-20 минут.
Если запускаются какие-то процессы, а пользователь в это время не пользуется компьютером, необходимо записать названия этих процессов. Затем нужно поступить следующим образом:
1. Войти в редактор реестра, нажав сочетание клавиш Win + R.
2. Вписать команду regedit
3. Нажать комбинацию клавиш Ctrl + F.
4. Прописать название процессов и удалить все, что появится в окне редактора реестра после ввода этих процессов.
Программы для автоматического удаления скрытых майнеров
Есть три программы, которые находят майнеры и удаляют их. Обычные антивирусы не справляются с майнерами. Первая утилита и самая мощная — это Malwarebytes Anti-Malware.
Malwarebytes Anti-Malware
Malwarebytes Anti-Malware — условно бесплатная антивирусная и антимайнерная программа. Бесплатного тарифного плана хватает, чтобы просканировать компьютер и отправить скрытые майнеры в карантин, а затем удалить их. Интерфейс утилиты выполнен на русском языке. Он прост и удобен в использовании.
За сканирование и нахождение скрытых майнеров отвечает мощный алгоритм Malwarebytes Chameleon. Программное обеспечение проверяет все файлы, находящиеся на жестких диска, процессы оперативно-запоминающего устройства.
Dr.Web CureIt!
Dr.Web CureIt! вычищает все инфицированные файлы, с которыми не справляется обычный антивирус. Особенность этой утилиты в том, что ее нельзя установить на компьютер навсегда. После запуска, программное обеспечение проводит диагностику ПК или ноутбука, затем лечит и его удаляется.
IObit Malware Fighter
IObit Malware Fighter — еще одна программа, которая защищает компьютер от майнеров. Программное обеспечение проводит экспресс-анализ в веб-навигаторе, перепроверяет подключаемые портативные устройства, отслеживает все механизмы и защищает компьютер от вирусов и скрытых майнеров.
Утилита также диагностирует скачиваемые файлы на наличие криптомайнеров внутри архивов. Программное обеспечение умеет блокировать рекламные окна.
По отзывам пользователей и экспертов на сегодняшний день самым лучшим защитником от криптомайнеров является программа Malwarebytes.
Также для поиска и удалени майнеров можно использовать программу MinerSearch.