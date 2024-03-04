3 лучших программы для поиска и удаления майнеров

Скрытые майнеры, которыми заражен компьютер или ноутбук владельца, приводят к быстрому износу устройства. ПК или ноутбук в течение всего времени, когда он включен, работает практически на максимуме. Кроме износа, замедляются отклики компьютера на действия пользователя.

Обнаружить скрытого майнера можно либо вручную, либо с помощью стороннего программного обеспечения, которое часто называют антимайнером.

Как обнаружить майнер на ПК вручную? Чтобы найти и удалить майнер вручную, нужно поступить так: 1. Нажать комбинацию клавиш Ctrl + Shift + Esc, чтобы открыть диспетчер задач. 2. Выбрать в нем вкладку Процессы. 3. Нажать на раздел GPU. 4. Пролистать список вниз. 5. Мониторить этот список в состоянии покоя компьютера в течение 5-20 минут. Если запускаются какие-то процессы, а пользователь в это время не пользуется компьютером, необходимо записать названия этих процессов. Затем нужно поступить следующим образом: 1. Войти в редактор реестра, нажав сочетание клавиш Win + R. 2. Вписать команду regedit 3. Нажать комбинацию клавиш Ctrl + F. 4. Прописать название процессов и удалить все, что появится в окне редактора реестра после ввода этих процессов.

Программы для автоматического удаления скрытых майнеров Есть три программы, которые находят майнеры и удаляют их. Обычные антивирусы не справляются с майнерами. Первая утилита и самая мощная — это Malwarebytes Anti-Malware.

Malwarebytes Anti-Malware Malwarebytes Anti-Malware — условно бесплатная антивирусная и антимайнерная программа. Бесплатного тарифного плана хватает, чтобы просканировать компьютер и отправить скрытые майнеры в карантин, а затем удалить их. Интерфейс утилиты выполнен на русском языке. Он прост и удобен в использовании. За сканирование и нахождение скрытых майнеров отвечает мощный алгоритм Malwarebytes Chameleon. Программное обеспечение проверяет все файлы, находящиеся на жестких диска, процессы оперативно-запоминающего устройства.

Dr.Web CureIt! Dr.Web CureIt! вычищает все инфицированные файлы, с которыми не справляется обычный антивирус. Особенность этой утилиты в том, что ее нельзя установить на компьютер навсегда. После запуска, программное обеспечение проводит диагностику ПК или ноутбука, затем лечит и его удаляется.