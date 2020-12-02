Программы и способы калибровки геймпада в Windows

Иногда нужно откалибровать геймпад на ПК. Рекомендуется установить оптимальную скорость вращения стиков и включить или отключить (по усмотрению пользователя) обратную отдачу.

Существует три вида средств для калибровки джойстиков:

Рекомендуется проследовать по подсказкам калибровщика во время процедуры. После завершения калибровки нужно нажать на кнопку Готово и выбрать Проверка . Через нее можно проверить чувствительность, точность девайса.

7. В правой части окна нажать на клавишу Восстановить , следом Откалибровать . Первая кнопка сбросит существующие параметры, вторая откалибрует джойстик.

5. Нажать правой кнопкой мыши по значку девайса и выбрать Параметры игровых устройств управления .

4. Найти Устройства и принтеры и войти в эту вкладку.

3. Кликнуть по пункту Bluetooth и другие устройства .

Инструкция по использованию внутреннего программного обеспечения для калибровки:

В операционную систему Windows уже встроено программное обеспечение, способное изменить некоторые параметры девайса во время теста. Однако это ПО не сможет откалибровать джойстик и настроить чувствительность стиков.

Настройка через стороннее программное обеспечение

Есть 4 программы, которые позволяют настраивать джойстики от разных фирм:

Некоторые из утилит могут платными. Например, Xpadder стоит 10 долларов. У рассматриваемой ниже X360CE нет поддержки русского языка.

Принцип настройки примерно одинаковый у всего стороннего обеспечения для калибровки джойстика. Поэтому нужно скачать любую программу из перечисленных выше. Мы рекомендуем X360CE. На ней и будет рассмотрена дальнейшая инструкция по калибровке девайса.

Устанавливать программу не нужно, потому что она распространяется уже в готовом портативном варианте.

1. Сразу откройте скачанный файл и выберите вкладку Controller 1.

2. Выберите Add и отметьте галочкой подключенное устройство.

3. Нажмите кнопку Add Selected.

4. Нажмите кнопку DX Tweak. С помощью можно настроить чувствительность стиков.

5. В открывшемся окне с помощью кнопки Next выберите тот девайс, который синхронизирован с компьютером сейчас.

6. В правой части открытого окна есть кнопки для калибровки и вкладки с соответствующими названиями. Например, для калибровки оси X нужно выбрать одноименную вкладку, для калибровки оси Y — Ось Y.

7. После завершения калибровки рекомендуется нажать Apply.

Теперь можно включать игру и играть в нее. Либо попробовать откалибровать джойстик в программе Steam.