Программы и способы калибровки геймпада в Windows

Иногда нужно откалибровать геймпад на ПК. Рекомендуется установить оптимальную скорость вращения стиков и включить или отключить (по усмотрению пользователя) обратную отдачу.
Существует три вида средств для калибровки джойстиков:
- Системный. Когда пользователь пользуется встроенной системной утилитой для калибровки джойстика.
- Программный. Когда пользователь использует стороннее программное обеспечение для настройки джойстиков.
- Через Steam.
Настройка через системные утилиты
В операционную систему Windows уже встроено программное обеспечение, способное изменить некоторые параметры девайса во время теста. Однако это ПО не сможет откалибровать джойстик и настроить чувствительность стиков.
Инструкция по использованию внутреннего программного обеспечения для калибровки:
1. Открыть Параметры.
2. Войти в раздел Устройства.
3. Кликнуть по пункту Bluetooth и другие устройства.
4. Найти Устройства и принтеры и войти в эту вкладку.
5. Нажать правой кнопкой мыши по значку девайса и выбрать Параметры игровых устройств управления.
6. В открывшемся окне нажать кнопку Параметры. Следом нажать Свойства.
7. В правой части окна нажать на клавишу Восстановить, следом Откалибровать. Первая кнопка сбросит существующие параметры, вторая откалибрует джойстик.
Рекомендуется проследовать по подсказкам калибровщика во время процедуры. После завершения калибровки нужно нажать на кнопку Готово и выбрать Проверка. Через нее можно проверить чувствительность, точность девайса.
Внимание! Внутренняя программа Windows калибрует джойстики любого производителя.
Настройка через стороннее программное обеспечение
Есть 4 программы, которые позволяют настраивать джойстики от разных фирм:
Некоторые из утилит могут платными. Например, Xpadder стоит 10 долларов. У рассматриваемой ниже X360CE нет поддержки русского языка.
Принцип настройки примерно одинаковый у всего стороннего обеспечения для калибровки джойстика. Поэтому нужно скачать любую программу из перечисленных выше. Мы рекомендуем X360CE. На ней и будет рассмотрена дальнейшая инструкция по калибровке девайса.
Устанавливать программу не нужно, потому что она распространяется уже в готовом портативном варианте.
1. Сразу откройте скачанный файл и выберите вкладку Controller 1.
2. Выберите Add и отметьте галочкой подключенное устройство.
3. Нажмите кнопку Add Selected.
4. Нажмите кнопку DX Tweak. С помощью можно настроить чувствительность стиков.
5. В открывшемся окне с помощью кнопки Next выберите тот девайс, который синхронизирован с компьютером сейчас.
6. В правой части открытого окна есть кнопки для калибровки и вкладки с соответствующими названиями. Например, для калибровки оси X нужно выбрать одноименную вкладку, для калибровки оси Y — Ось Y.
7. После завершения калибровки рекомендуется нажать Apply.
Теперь можно включать игру и играть в нее. Либо попробовать откалибровать джойстик в программе Steam.
Настройка через Steam
Steam позволяет настроить геймпад так же, как и любая другая программа, описанная выше.
Инструкция по настройке девайса в Steam:
1. Открыть программу Steam и войти в нее под своим логином и паролем.
2. Нажать на кнопку Steam в левом верхнем углу экрана и выбрать Настройки.
3. В открывшемся списке нажать по кнопке Контроллер.
4. Нажать на кнопку Основные настройки контроллера.
5. Перейти в Настройки для ПК.
6. Выбрать свой девайс в пункте Обнаруженные геймпады. Нажать на кнопку Откалибровать.
Теперь останется следовать рекомендациям, которые будет давать система для правильной настройки и калибровки джойстика.