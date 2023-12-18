6 программ на замену Microsoft Word

Проблемы с доступом к программному обеспечению Microsoft Office в России начались ещё в 2022 году. Компания то уходила с российского рынка, то возвращалась. В августе 2023 года корпорация объявила о прекращении выдачи лицензии российским компаниям. Но и рядовым пользователям приобрести лицензию легальным способом практически невозможно. На этом фоне актуален вопрос о том, как найти альтернативы популярным продуктам. Предлагаем подборку программ, которыми можно заменить Word.
Google Docs
Google Docs входит в пакет офисных приложений Google Workspace и предназначен для работы с текстами. Одна из основных особенностей сервиса в том, что все пользовательские документы хранятся в облачном хранилище и получить к ним доступ можно с разных устройств. Сервис пока доступен для частных пользователей, а вот использование Google Docs в корпоративной версии на данный момент невозможно, поскольку с августа 2023 года Google начал блокировать свои сервисы для российских компаний.
Функционал сервиса позволяет:
- форматировать текст разными способами — добавлять заголовки, маркированные и нумерованные списки, разные шрифты, цвет и размер шрифта, вставлять изображения и таблицы;
- проверять грамматику и орфографию — в сервисе для этого есть встроенные инструменты;
- работать над документами совместно в режиме реального времени — можно предоставлять доступ по общей или индивидуальной ссылке;
- просматривать историю версий — при необходимости можно вернуться к предыдущему варианту документа;
- настраивать интеграции с другими сервисами.
Плюсы:
- Доступ к документам с любого устройства при наличии интернет-соединения
- Совместная работа над документами и редактирование в режиме реального времени
- Расширение функционала сервиса за счёт разных интеграций
Минусы:
- Отсутствие десктопной версии, что может не отвечать требованиям конфиденциальности
- Сложность использования сервиса в корпоративной версии
- Отсутствие оперативной техподдержки
«Р7-Офис»
Текстовый редактор «Р7-Офис» входит в состав одноимённого офисного пакета. При этом редактор поддерживает все известные форматы, в том числе и созданные в Word. Интерфейс текстового редактора интуитивно понятен: при наведении на любой элемент всплывают подсказки. Текстовый редактор можно использовать в веб-версии, а также в виде десктопного или мобильного приложения офисного пакета.
Функционал текстового редактора позволяет:
- использовать различные способы форматирования — доступны изменение заголовков, выбор и изменение шрифтов, различные способы выделения, вставка изображений, таблиц и различных элементов и прочее;
- работать над документами совместно в режиме реального времени — можно использовать как обычные комментарии с доступом по общей или индивидуальной ссылке, так и встроенный чат;
- включать полезные плагины — распознавание текста, фоторедактор, речь, «Главред»;
- настраивать защиту документа — можно защищать документ с помощью пароля;
- рисовать внутри документа — встроенные инструменты позволяют создавать рисунки от руки в любой части документа.
Плюсы:
- Есть все необходимые функции и поддерживаются все популярные форматы
- Можно совместно работать над разными типами документов в одном интерфейсе
- Есть доступная и оперативная техподдержка
Минусы:
- В облачной версии бесплатное дисковое пространство ограничено 5 ГБ на пользователя
- Бесплатно использовать редактор можно только в рамках 30-дневного тестового периода
Calligra Words
Текстовый редактор Calligra Words по умолчанию использует формат OpenDocument. Из особенностей можно отметить то, что редактор ориентирован на стили вместо конкретных атрибутов шрифта и врезки вместо страниц. Интерфейс Calligra Words отличается от Microsoft Office. Кроме того, редактор хоть и поддерживает чтение форматов .doc и .docx, но не поддерживает возможность сохранения ни в один из них.
Функционал редактора позволяет:
- использовать фреймовое редактирование — совмещать поддержку структуры с редактированием отдельных текстовых выражений;
- встраивать документы — можно добавить в текущий документ сторонние документы без необходимости выхода из редактора;
- настраивать пользовательский интерфейс — можно менять представление панели с учётом приоритетности функций;
- менять форматирование — для этого доступны стандартные функции вроде изменения шрифтов, стилей, заголовков.
Плюсы:
- Можно открывать сторонние файлы и сохранять созданные документы
- Интерфейс интуитивно понятен, хотя доступен только на английском языке
Минусы:
- Создание многих популярных форматов не поддерживается
- Поддержка пользователей отсутствует
- Интерфейс сильно отличается от привычного Word, что может вызвать сложности при первоначальном использовании
LibreOffice
Офисный пакет LibreOffice включает в себя текстовый редактор Writer. Он достаточно прост в использовании и будет понятен любому, кто пользовался текстовыми редакторами. Функционал обеспечивает все необходимые базовые возможности. Офисный пакет можно скачать для ПК и мобильных устройств. Онлайн-версия недоступна.
Здесь можно:
- создавать текстовые документы в разных форматах — в числе поддерживаемых форматы ODF, DOC и HTML;
- структурировать документ по своему усмотрению — доступно добавление закладок и гиперссылок, добавление таблиц и графических объектов;
- форматировать текст — можно использовать разные стили, менять абзацы и добавлять символы, создавать списки, выбирать разметку страницы;
- редактировать документ — к тексту можно добавлять примечания и специальные отметки, чтобы делиться с коллегами;
- работать с графикой — в редакторе доступны различные графические элементы и функция рисования.
Плюсы:
- Поддерживаются документы, созданные в Word
- Интерфейс схож с популярными редакторами
Минусы:
- Отсутствует официальная поддержка
- Могут быть сложности с установкой, которая может потребовать помощи специалистов
WPS Writer
Бесплатный текстовый редактор WPS Writer — одно из приложений офисного пакета WPS Office. Редактор совместим с 15 форматами файлов, включая .doc, .docx, .docm, .dotm, .txt, .rtf и другими. WPS Writer доступен на разных платформах: ПК с Windows, Mac, Linux, Android, iPhone, iPad и в облаке.
Здесь доступно:
- создавать документы по шаблонам — доступно более 100 000 редактируемых шаблонов;
- форматировать текст — можно менять заголовки, цвета, шрифты, стили, варианты выделения;
- использовать искусственный интеллект — в рамках пакета WPS Office можно использовать инструмент WPS AI, который помогает в создании контента;
- работать с графикой — можно вставлять изображения, таблицы, фигуры, иконки, диаграммы и прочее;
- совместно работать над документами — можно отслеживать время редактирования, историю создания и правки авторов.
Плюсы:
- Поддерживает большинство популярных форматов
- WPS Writer — кроссплатформенное приложение с поддержкой автоматической синхронизации
Минусы:
- Отдельные функции доступны только в премиум-версии
- Некоторые подсказки отображаются на английском языке
FreeOffice
Офисный пакет FreeOffice включает в себя различные приложения для работы с документами, в том числе и текстовый редактор TextMaker. Офисный пакет доступен для десктопных и мобильных устройств — Windows, Mac, Linux, Android, iOS.
Функционал редактора позволяет:
- создавать различные типы документов — в редакторе доступны разные шаблоны документов;
- форматировать и редактировать текст — можно добавлять поля, расчёты в текстах и таблицах, менять границы и заливку, вставлять скрытый и защищённый текст;
- добавлять сложные таблицы — в любой части текстового документа можно вставить многостраничные таблицы;
- проверять орфографию — в редакторе доступна проверка орфографии на 85 языках;
- отслеживать изменения — можно следить за изменениями, принимая или отклоняя их.
Плюсы:
- Редактор оптимизируется для сенсорных устройств
- Полная поддержка Юникода
Минусы:
- Поддержка только в формате форума
- Некоторые форматы, например, DOCX, PPTX, XLSX недоступны при сохранении созданных документов