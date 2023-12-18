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Лучшие программы 18.12.2023 5 минут

6 программ на замену Microsoft Word

Лучшие аналоги ушедшего из России текстового редактора Microsoft Word.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Проблемы с доступом к программному обеспечению Microsoft Office в России начались ещё в 2022 году. Компания то уходила с российского рынка, то возвращалась. В августе 2023 года корпорация объявила о прекращении выдачи лицензии российским компаниям. Но и рядовым пользователям приобрести лицензию легальным способом практически невозможно. На этом фоне актуален вопрос о том, как найти альтернативы популярным продуктам. Предлагаем подборку программ, которыми можно заменить Word.

Google Docs

Google Docs

Google Docs входит в пакет офисных приложений Google Workspace и предназначен для работы с текстами. Одна из основных особенностей сервиса в том, что все пользовательские документы хранятся в облачном хранилище и получить к ним доступ можно с разных устройств. Сервис пока доступен для частных пользователей, а вот использование Google Docs в корпоративной версии на данный момент невозможно, поскольку с августа 2023 года Google начал блокировать свои сервисы для российских компаний.

Функционал сервиса позволяет:

  1. форматировать текст разными способами — добавлять заголовки, маркированные и нумерованные списки, разные шрифты, цвет и размер шрифта, вставлять изображения и таблицы;
  2. проверять грамматику и орфографию — в сервисе для этого есть встроенные инструменты;
  3. работать над документами совместно в режиме реального времени — можно предоставлять доступ по общей или индивидуальной ссылке;
  4. просматривать историю версий — при необходимости можно вернуться к предыдущему варианту документа;
  5. настраивать интеграции с другими сервисами.

Плюсы:

  • Доступ к документам с любого устройства при наличии интернет-соединения
  • Совместная работа над документами и редактирование в режиме реального времени
  • Расширение функционала сервиса за счёт разных интеграций

Минусы:

  • Отсутствие десктопной версии, что может не отвечать требованиям конфиденциальности
  • Сложность использования сервиса в корпоративной версии
  • Отсутствие оперативной техподдержки

«Р7-Офис»

«Р7-ОФИС»

Текстовый редактор «Р7-Офис» входит в состав одноимённого офисного пакета. При этом редактор поддерживает все известные форматы, в том числе и созданные в Word. Интерфейс текстового редактора интуитивно понятен: при наведении на любой элемент всплывают подсказки. Текстовый редактор можно использовать в веб-версии, а также в виде десктопного или мобильного приложения офисного пакета.

Функционал текстового редактора позволяет:

  • использовать различные способы форматирования — доступны изменение заголовков, выбор и изменение шрифтов, различные способы выделения, вставка изображений, таблиц и различных элементов и прочее;
  • работать над документами совместно в режиме реального времени — можно использовать как обычные комментарии с доступом по общей или индивидуальной ссылке, так и встроенный чат;
  • включать полезные плагины — распознавание текста, фоторедактор, речь, «Главред»;
  • настраивать защиту документа — можно защищать документ с помощью пароля;
  • рисовать внутри документа — встроенные инструменты позволяют создавать рисунки от руки в любой части документа.

Плюсы:

  • Есть все необходимые функции и поддерживаются все популярные форматы
  • Можно совместно работать над разными типами документов в одном интерфейсе
  • Есть доступная и оперативная техподдержка

Минусы:

  • В облачной версии бесплатное дисковое пространство ограничено 5 ГБ на пользователя
  • Бесплатно использовать редактор можно только в рамках 30-дневного тестового периода

Calligra Words

Calligra Words

Текстовый редактор Calligra Words по умолчанию использует формат OpenDocument. Из особенностей можно отметить то, что редактор ориентирован на стили вместо конкретных атрибутов шрифта и врезки вместо страниц. Интерфейс Calligra Words отличается от Microsoft Office. Кроме того, редактор хоть и поддерживает чтение форматов .doc и .docx, но не поддерживает возможность сохранения ни в один из них.

Функционал редактора позволяет:

  • использовать фреймовое редактирование — совмещать поддержку структуры с редактированием отдельных текстовых выражений;
  • встраивать документы — можно добавить в текущий документ сторонние документы без необходимости выхода из редактора;
  • настраивать пользовательский интерфейс — можно менять представление панели с учётом приоритетности функций;
  • менять форматирование — для этого доступны стандартные функции вроде изменения шрифтов, стилей, заголовков.

Плюсы:

  • Можно открывать сторонние файлы и сохранять созданные документы
  • Интерфейс интуитивно понятен, хотя доступен только на английском языке

Минусы:

  • Создание многих популярных форматов не поддерживается
  • Поддержка пользователей отсутствует
  • Интерфейс сильно отличается от привычного Word, что может вызвать сложности при первоначальном использовании

LibreOffice

LibreOffice

Офисный пакет LibreOffice включает в себя текстовый редактор Writer. Он достаточно прост в использовании и будет понятен любому, кто пользовался текстовыми редакторами. Функционал обеспечивает все необходимые базовые возможности. Офисный пакет можно скачать для ПК и мобильных устройств. Онлайн-версия недоступна.

Здесь можно:

  • создавать текстовые документы в разных форматах — в числе поддерживаемых форматы ODF, DOC и HTML;
  • структурировать документ по своему усмотрению — доступно добавление закладок и гиперссылок, добавление таблиц и графических объектов;
  • форматировать текст — можно использовать разные стили, менять абзацы и добавлять символы, создавать списки, выбирать разметку страницы;
  • редактировать документ — к тексту можно добавлять примечания и специальные отметки, чтобы делиться с коллегами;
  • работать с графикой — в редакторе доступны различные графические элементы и функция рисования.

Плюсы:

  • Поддерживаются документы, созданные в Word
  • Интерфейс схож с популярными редакторами

Минусы:

  • Отсутствует официальная поддержка
  • Могут быть сложности с установкой, которая может потребовать помощи специалистов

WPS Writer

WPS Writer

Бесплатный текстовый редактор WPS Writer — одно из приложений офисного пакета WPS Office. Редактор совместим с 15 форматами файлов, включая .doc, .docx, .docm, .dotm, .txt, .rtf и другими. WPS Writer доступен на разных платформах: ПК с Windows, Mac, Linux, Android, iPhone, iPad и в облаке.

Здесь доступно:

  • создавать документы по шаблонам — доступно более 100 000 редактируемых шаблонов;
  • форматировать текст — можно менять заголовки, цвета, шрифты, стили, варианты выделения;
  • использовать искусственный интеллект — в рамках пакета WPS Office можно использовать инструмент WPS AI, который помогает в создании контента;
  • работать с графикой — можно вставлять изображения, таблицы, фигуры, иконки, диаграммы и прочее;
  • совместно работать над документами — можно отслеживать время редактирования, историю создания и правки авторов.

Плюсы:

  • Поддерживает большинство популярных форматов
  • WPS Writer — кроссплатформенное приложение с поддержкой автоматической синхронизации

Минусы:

  • Отдельные функции доступны только в премиум-версии
  • Некоторые подсказки отображаются на английском языке

FreeOffice

FreeOffice

Офисный пакет FreeOffice включает в себя различные приложения для работы с документами, в том числе и текстовый редактор TextMaker. Офисный пакет доступен для десктопных и мобильных устройств — Windows, Mac, Linux, Android, iOS.

Функционал редактора позволяет:

  • создавать различные типы документов — в редакторе доступны разные шаблоны документов;
  • форматировать и редактировать текст — можно добавлять поля, расчёты в текстах и таблицах, менять границы и заливку, вставлять скрытый и защищённый текст;
  • добавлять сложные таблицы — в любой части текстового документа можно вставить многостраничные таблицы;
  • проверять орфографию — в редакторе доступна проверка орфографии на 85 языках;
  • отслеживать изменения — можно следить за изменениями, принимая или отклоняя их.

Плюсы:

  • Редактор оптимизируется для сенсорных устройств
  • Полная поддержка Юникода

Минусы:

  • Поддержка только в формате форума
  • Некоторые форматы, например, DOCX, PPTX, XLSX недоступны при сохранении созданных документов

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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