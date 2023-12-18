6 программ на замену Microsoft Word

Проблемы с доступом к программному обеспечению Microsoft Office в России начались ещё в 2022 году. Компания то уходила с российского рынка, то возвращалась. В августе 2023 года корпорация объявила о прекращении выдачи лицензии российским компаниям. Но и рядовым пользователям приобрести лицензию легальным способом практически невозможно. На этом фоне актуален вопрос о том, как найти альтернативы популярным продуктам. Предлагаем подборку программ, которыми можно заменить Word.

Google Docs Google Docs входит в пакет офисных приложений Google Workspace и предназначен для работы с текстами. Одна из основных особенностей сервиса в том, что все пользовательские документы хранятся в облачном хранилище и получить к ним доступ можно с разных устройств. Сервис пока доступен для частных пользователей, а вот использование Google Docs в корпоративной версии на данный момент невозможно, поскольку с августа 2023 года Google начал блокировать свои сервисы для российских компаний. Функционал сервиса позволяет: форматировать текст разными способами — добавлять заголовки, маркированные и нумерованные списки, разные шрифты, цвет и размер шрифта, вставлять изображения и таблицы; проверять грамматику и орфографию — в сервисе для этого есть встроенные инструменты; работать над документами совместно в режиме реального времени — можно предоставлять доступ по общей или индивидуальной ссылке; просматривать историю версий — при необходимости можно вернуться к предыдущему варианту документа; настраивать интеграции с другими сервисами. Плюсы: Доступ к документам с любого устройства при наличии интернет-соединения

Совместная работа над документами и редактирование в режиме реального времени

Расширение функционала сервиса за счёт разных интеграций Минусы: Отсутствие десктопной версии, что может не отвечать требованиям конфиденциальности

Сложность использования сервиса в корпоративной версии

Отсутствие оперативной техподдержки

«Р7-Офис» Текстовый редактор «Р7-Офис» входит в состав одноимённого офисного пакета. При этом редактор поддерживает все известные форматы, в том числе и созданные в Word. Интерфейс текстового редактора интуитивно понятен: при наведении на любой элемент всплывают подсказки. Текстовый редактор можно использовать в веб-версии, а также в виде десктопного или мобильного приложения офисного пакета. Функционал текстового редактора позволяет: использовать различные способы форматирования — доступны изменение заголовков, выбор и изменение шрифтов, различные способы выделения, вставка изображений, таблиц и различных элементов и прочее;

работать над документами совместно в режиме реального времени — можно использовать как обычные комментарии с доступом по общей или индивидуальной ссылке, так и встроенный чат;

включать полезные плагины — распознавание текста, фоторедактор, речь, «Главред»;

настраивать защиту документа — можно защищать документ с помощью пароля;

рисовать внутри документа — встроенные инструменты позволяют создавать рисунки от руки в любой части документа. Плюсы: Есть все необходимые функции и поддерживаются все популярные форматы

Можно совместно работать над разными типами документов в одном интерфейсе

Есть доступная и оперативная техподдержка Минусы: В облачной версии бесплатное дисковое пространство ограничено 5 ГБ на пользователя

Бесплатно использовать редактор можно только в рамках 30-дневного тестового периода

Calligra Words Текстовый редактор Calligra Words по умолчанию использует формат OpenDocument. Из особенностей можно отметить то, что редактор ориентирован на стили вместо конкретных атрибутов шрифта и врезки вместо страниц. Интерфейс Calligra Words отличается от Microsoft Office. Кроме того, редактор хоть и поддерживает чтение форматов .doc и .docx, но не поддерживает возможность сохранения ни в один из них. Функционал редактора позволяет: использовать фреймовое редактирование — совмещать поддержку структуры с редактированием отдельных текстовых выражений;

встраивать документы — можно добавить в текущий документ сторонние документы без необходимости выхода из редактора;

настраивать пользовательский интерфейс — можно менять представление панели с учётом приоритетности функций;

менять форматирование — для этого доступны стандартные функции вроде изменения шрифтов, стилей, заголовков. Плюсы: Можно открывать сторонние файлы и сохранять созданные документы

Интерфейс интуитивно понятен, хотя доступен только на английском языке Минусы: Создание многих популярных форматов не поддерживается

Поддержка пользователей отсутствует

Интерфейс сильно отличается от привычного Word, что может вызвать сложности при первоначальном использовании

LibreOffice Офисный пакет LibreOffice включает в себя текстовый редактор Writer. Он достаточно прост в использовании и будет понятен любому, кто пользовался текстовыми редакторами. Функционал обеспечивает все необходимые базовые возможности. Офисный пакет можно скачать для ПК и мобильных устройств. Онлайн-версия недоступна. Здесь можно: создавать текстовые документы в разных форматах — в числе поддерживаемых форматы ODF, DOC и HTML;

структурировать документ по своему усмотрению — доступно добавление закладок и гиперссылок, добавление таблиц и графических объектов;

форматировать текст — можно использовать разные стили, менять абзацы и добавлять символы, создавать списки, выбирать разметку страницы;

редактировать документ — к тексту можно добавлять примечания и специальные отметки, чтобы делиться с коллегами;

работать с графикой — в редакторе доступны различные графические элементы и функция рисования. Плюсы: Поддерживаются документы, созданные в Word

Интерфейс схож с популярными редакторами Минусы: Отсутствует официальная поддержка

Могут быть сложности с установкой, которая может потребовать помощи специалистов

WPS Writer Бесплатный текстовый редактор WPS Writer — одно из приложений офисного пакета WPS Office. Редактор совместим с 15 форматами файлов, включая .doc, .docx, .docm, .dotm, .txt, .rtf и другими. WPS Writer доступен на разных платформах: ПК с Windows, Mac, Linux, Android, iPhone, iPad и в облаке. Здесь доступно: создавать документы по шаблонам — доступно более 100 000 редактируемых шаблонов;

форматировать текст — можно менять заголовки, цвета, шрифты, стили, варианты выделения;

использовать искусственный интеллект — в рамках пакета WPS Office можно использовать инструмент WPS AI, который помогает в создании контента;

работать с графикой — можно вставлять изображения, таблицы, фигуры, иконки, диаграммы и прочее;

совместно работать над документами — можно отслеживать время редактирования, историю создания и правки авторов. Плюсы: Поддерживает большинство популярных форматов

WPS Writer — кроссплатформенное приложение с поддержкой автоматической синхронизации Минусы: Отдельные функции доступны только в премиум-версии

Некоторые подсказки отображаются на английском языке