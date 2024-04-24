Программы-часы на рабочий стол для Windows

Программы-часы на рабочем столе позволяют видеть время, устанавливать будильник, выставлять таймер на автоматическое завершение работы персонального компьютера. Некоторые утилиты часов поддерживают отображение IP-адресов, время в столицах других государств.

8GadgetPack 8GadgetPack — это не только часы. Программа умеет показывать погоду, время в различных странах, загруженность процессора, оперативной памяти и календарь. Благодаря ему можно вытащить на рабочий стол виджет с основными иконками программ, которые часто используются и закрепить этот виджет поверх остальных окон. Он позволит работать в одном софте, например, в браузере, и одновременно открывать нужные утилиты. На рабочий стол можно вытащить и другие виджеты: Курс валют.

Головоломку.

Новостную строку.

Галерею слайдов. Программа открывает в правой части экрана специальную ленту, похожую на ту, которая была в Windows Vista. В эту ленту можно занести любой виджет. Саму ленту можно сделать прозрачной или закрепить на экране в непрозрачном виде.

HTC Home HTC Home — одна программа для показа времени на рабочем столе. Интерфейс утилиты имеет лаконичный и простой вид. Софт полностью русифицирован. Программное обеспечение распространяется бесплатно. Эти часы напоминают виджет часов на мобильных телефонах HTC. Помимо основного времени, они показывают погоду. Можно настроить прогноз погоды на несколько дней, либо только на 1 день. В настройках можно выставить аналоговый или цифровой вид часов. Также можно закрепить этот виджет поверх всех окон на рабочем столе, либо сделать его практически невидимым.

Sharp World Clock Sharp World Clock — софт десктопных часов для 32 и 64-битных версий операционной системы Windows 7, 8, 10 и 11. Часы показывают местное время для нескольких городов и часовых поясов с правильным переходом на летнее время. У пользователя есть выбор количества часов, отображаемых на рабочем столе. Размеры часов можно изменять без потери визуального качества. Интерфейс русифицирован. Главное окно можно изменять и перетаскивать в любое место на рабочем столе. В виджете присутствует удобная мировая карта, встроенный калькулятор и конвертер часовых поясов и будильник. В часах можно встроенный календарь для напоминаний. Время в программе легко синхронизировать с атомными часами и серверами, часы можно сворачивать в системный трей. Sharp World Clock показывает рядом с временем флаг страны, к которой относятся часы. Есть возможность просмотреть полный список городов любых стран мира. Также можно добавить свой собственный, если его нет в списке. При желании можно открыть карту мира и на ней непосредственно просматривать часовые пояса, смотреть где сейчас утро, а где ночь, есть расчет лунных фаз.

Free Alarm Clock Free Alarm Clock — это одновременно часы и будильник. Софт позволяет сформировать большое количество будильников с индивидуальными настройками и параметрами. Программа распространяется бесплатно. Интерфейс русифицирован. Будильники можно повторять, либо делать одиночными. Есть возможность выбора дней недели, времени, мелодии звонка, текстового сообщения. Мелодию можно выбрать из имеющихся на компьютере в .mp3. Free Alarm Clock умеет выводить компьютер или ноутбук из спящего режима, автоматически включать монитор. Интерфейс софта простой и удобный.