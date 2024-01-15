Лучшие 4К-плееры для компьютера

Новые технологии предоставляют возможность просмотра кинофильмов в качестве кинокартин из кинотеатра, не выходя из дома. Речь идет о 4 К видеоплеерах. Высокое разрешение позволяет насладиться мелкими деталями, не чувствовать резких переходов при перемотке видео.

Многие стриминговые сервисы тоже поддерживают стандарт 4 К и 60 FPS. Поэтому производители видеоплееров для компьютеров улучшили собственные программы, добавив возможность просматривать фильмы в 4К и 8К разрешении.

Некоторые из представленных плееров для просмотра в 4К полностью бесплатны, другие же предоставляют только пробную бесплатную версию.

VLC Media Player Первым в рейтинге располагается видеопроигрыватель VLC Media Player. Он предлагает кроссплатформенную поддержку мультимедиа. Современная платформа с открытым исходным кодом способна воспроизводить практически все форматы видеороликов, которые существуют сегодня. Из преимуществ видеоплеера VLC Media отмечают: бесплатное использование;

возможность воспроизведения потокового вещания, дисков, веб-камер;

отсутствие рекламы;

простота эксплуатации;

возможность воспроизведения видео в 8К;

высокая производительность. Из недостатков отмечают требовательность к «начинке» ПК или смартфонов и тяжеловесность программы.

MPC-HC Широкоизвестный плеер MPC-НС расположился на втором месте рейтинга. К одному из преимуществ проигрывателя относят легковесность: он не занимает много места на компьютере после установки. MPC-НС поддерживает практически все форматы без установки дополнительных кодеков и плагинов. Из преимуществ проигрывателя выделяют: отсутствие рекламы;

многофункциональность;

настраиваемая платформа под себя. Еще одним плюсом этой универсальной платформы считается возможность проигрывания DVB для просмотра более 4000 каналов интернет TV. По сути этот плеер является мощным домашним кинотеатром. Он стоит на втором месте потому что, в отличие от VLC, для проигрывания видеозаписей с формата Matroska потребуется скачивание дополнительных кодеков. Также имеется нестабильность работы на устройствах с MacOS. Яркость и контраст нельзя настраивать автоматически.

KMPlayer KMPlayer поддерживает не только видеоформаты, но и умеет проигрывать аудиозаписи в различных форматах: от MP3 до Flac. Проигрыватель оснащен богатым на настройки и универсальным интерфейсом. именно простота и универсальность делает его удобным в настройке под себя. Он воспроизводит кинокартины с разрешением в 4К и 8К. Благодаря автоматическому обновлению кодеков открывает все форматы, появляющиеся в интернете. Из плюсов выделяют: одинаковая производительность в работе на мощных и слабых компьютер;

поддержка OGG, WMA 8/7, AAC и MPEG ½;

возможность подключения очков виртуальной реальности;

совместимость с операционными системами Windows, Андроид, MacOS;

простой и удобный интерфейс. Также есть более продвинутая версия для современных компьютеров с поддержкой как 4K, так и 8К-видео: KMPlayer 64X. Три места в ТОПЕ занимают видеоплеера с бесплатной лицензией. Однако есть проигрыватели, в которых для просмотра фильмов потребуется не только зарегистрироваться, но и заплатить за лицензию.

PowerDVD PowerDVD создан для проигрывания DVD-дисков и Blu-Ray. Также он поддерживает большое количество форматов. Видеоплеер оснащен функциями и технологиями, которые не поддерживают предыдущие плеера. Например, технология Truetheater улучшает резкость картинки и освещенность, увеличивает качество звука. Разработчиками предусмотрена возможность плавной перемотки вперед и назад, горячие клавиши. Плеер проигрывает фильмы с разрешением 4К и 8К. Еще из плюсов отмечают возможность просмотра интернет-телевидения. Несмотря на большое количество плюсов, есть незначительные минусы: покупка лицензии для получения доступа к полному функционалу программы;

обязательная регистрация;

проигрыватель доступен только операционной системы Windows не ниже 7 версии.

8K Player 8K Player также воспроизводит кинофильмы и в 4K. Помимо этого он умеет воспроизводить Blu-Ray диски, изготовленные в любом регионе. Видеопроигрыватель поддерживает практически все форматы, в которых распространяются в интернете кинокартины. Помимо трансляции качественной картинки, плеер воспроизводит звук для 7,1 канальных аудиосистем. Видеопроигрыватель умеет записывать трансляции с стриминговых сервисов. Плеер совместим с операционными системами Windows и MacOS. Из плюсов отмечают: удобный интерфейс;

возможность создания скриншотов любимых сцен из фильмов;

занимает мало места. Из минусов выделяют короткий бесплатный тестовый период, высокую стоимость покупки лицензии на приобретение проигрывателя с полным набором функций — $69,95.