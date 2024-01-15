Лучшие 4К-плееры для компьютера

Новые технологии предоставляют возможность просмотра кинофильмов в качестве кинокартин из кинотеатра, не выходя из дома. Речь идет о 4 К видеоплеерах. Высокое разрешение позволяет насладиться мелкими деталями, не чувствовать резких переходов при перемотке видео.
Многие стриминговые сервисы тоже поддерживают стандарт 4 К и 60 FPS. Поэтому производители видеоплееров для компьютеров улучшили собственные программы, добавив возможность просматривать фильмы в 4К и 8К разрешении.
Некоторые из представленных плееров для просмотра в 4К полностью бесплатны, другие же предоставляют только пробную бесплатную версию.
VLC Media Player
Первым в рейтинге располагается видеопроигрыватель VLC Media Player. Он предлагает кроссплатформенную поддержку мультимедиа. Современная платформа с открытым исходным кодом способна воспроизводить практически все форматы видеороликов, которые существуют сегодня.
Из преимуществ видеоплеера VLC Media отмечают:
- бесплатное использование;
- возможность воспроизведения потокового вещания, дисков, веб-камер;
- отсутствие рекламы;
- простота эксплуатации;
- возможность воспроизведения видео в 8К;
- высокая производительность.
Из недостатков отмечают требовательность к «начинке» ПК или смартфонов и тяжеловесность программы.
MPC-HC
Широкоизвестный плеер MPC-НС расположился на втором месте рейтинга. К одному из преимуществ проигрывателя относят легковесность: он не занимает много места на компьютере после установки. MPC-НС поддерживает практически все форматы без установки дополнительных кодеков и плагинов.
Из преимуществ проигрывателя выделяют:
- отсутствие рекламы;
- многофункциональность;
- настраиваемая платформа под себя.
Еще одним плюсом этой универсальной платформы считается возможность проигрывания DVB для просмотра более 4000 каналов интернет TV. По сути этот плеер является мощным домашним кинотеатром.
Он стоит на втором месте потому что, в отличие от VLC, для проигрывания видеозаписей с формата Matroska потребуется скачивание дополнительных кодеков. Также имеется нестабильность работы на устройствах с MacOS. Яркость и контраст нельзя настраивать автоматически.
KMPlayer
KMPlayer поддерживает не только видеоформаты, но и умеет проигрывать аудиозаписи в различных форматах: от MP3 до Flac. Проигрыватель оснащен богатым на настройки и универсальным интерфейсом. именно простота и универсальность делает его удобным в настройке под себя.
Он воспроизводит кинокартины с разрешением в 4К и 8К. Благодаря автоматическому обновлению кодеков открывает все форматы, появляющиеся в интернете.
Из плюсов выделяют:
- одинаковая производительность в работе на мощных и слабых компьютер;
- поддержка OGG, WMA 8/7, AAC и MPEG ½;
- возможность подключения очков виртуальной реальности;
- совместимость с операционными системами Windows, Андроид, MacOS;
- простой и удобный интерфейс.
Также есть более продвинутая версия для современных компьютеров с поддержкой как 4K, так и 8К-видео: KMPlayer 64X.
Три места в ТОПЕ занимают видеоплеера с бесплатной лицензией. Однако есть проигрыватели, в которых для просмотра фильмов потребуется не только зарегистрироваться, но и заплатить за лицензию.
PowerDVD
PowerDVD создан для проигрывания DVD-дисков и Blu-Ray. Также он поддерживает большое количество форматов. Видеоплеер оснащен функциями и технологиями, которые не поддерживают предыдущие плеера. Например, технология Truetheater улучшает резкость картинки и освещенность, увеличивает качество звука.
Разработчиками предусмотрена возможность плавной перемотки вперед и назад, горячие клавиши. Плеер проигрывает фильмы с разрешением 4К и 8К. Еще из плюсов отмечают возможность просмотра интернет-телевидения.
Несмотря на большое количество плюсов, есть незначительные минусы:
- покупка лицензии для получения доступа к полному функционалу программы;
- обязательная регистрация;
- проигрыватель доступен только операционной системы Windows не ниже 7 версии.
8K Player
8K Player также воспроизводит кинофильмы и в 4K. Помимо этого он умеет воспроизводить Blu-Ray диски, изготовленные в любом регионе. Видеопроигрыватель поддерживает практически все форматы, в которых распространяются в интернете кинокартины. Помимо трансляции качественной картинки, плеер воспроизводит звук для 7,1 канальных аудиосистем. Видеопроигрыватель умеет записывать трансляции с стриминговых сервисов.
Плеер совместим с операционными системами Windows и MacOS. Из плюсов отмечают:
- удобный интерфейс;
- возможность создания скриншотов любимых сцен из фильмов;
- занимает мало места.
Из минусов выделяют короткий бесплатный тестовый период, высокую стоимость покупки лицензии на приобретение проигрывателя с полным набором функций — $69,95.
Free Blu-Ray player
Free Blu-Ray Player поддерживает операционные системы Windows и MacOS. Видеопроигрыватель не только работает с Blu-Ray дисками, но и умеет проигрывать кинокартины в форматах: TS, MTS, MP4, M4V, QT, MOV, MPG, MPEG, MPEG2, MPEG4, MJPG, MJPEG, AVI, FLV, RM, RMVB, WMV, MKV.
В бесплатной версии программы работают все функции для воспроизведения фильмов и аудиофайлов. В утилите разработан качественный алгоритм кодирования, поэтому проигрывание фильмов проходит без помех и задержек даже на слабых компьютерах.
Для качественной работы утилиты требуется процессор не менее Core 2 Duo и память ОЗУ не менее 1 Gb. Из плюсов отмечают:
- русскоязычный интерфейс;
- поддержка файлов ISO;
- богатый функционал.
Из минусов: отсутствие совместимости со старыми версиями ОС (ниже 10) в бесплатной версии программы. Также в бесплатной версии плеер не проигрывает диски Blu-Ray из регионов, которые не совместимы с регионом, где находится пользователь.
Для просмотра фильмов в 4К можно использовать любой из приведенных выше медиаплееров. Покупать или же пользоваться бесплатными плеерами — решать пользователю. Нужно сказать, что по тем функциям, которые нужны рядовому пользователю для просмотра фильмов на ПК или ноутбуке, они подходят все.