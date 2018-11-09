ТОП-5 программ для разгона оперативной памяти

Перед тем, как разгонять оперативную память, необходимо выяснить, поддерживает ли планка ОЗУ эту функцию. К оверклокингу необходимо подходить очень осторожно. Например, увеличив частоту оперативной памяти на планке, которая не поддерживает оверклокинг, можно снизить срок ее службы. В большинстве случаев у начинающих любителей оверклокинга разгоняемые ими ОЗУ, CPU и другие комплектующие бьстро выходят из строя. Либо вообще не показывают результатов разгона.

Важно! Какой-то конкретной программы для разгона ОЗУ нет. Все действия по увеличению напряжения и частоты будут производиться только в BIOS. Проводят эту процедуру в современных материнских платах с ОЗУ, созданной для разгона. Поэтому мы расскажем о программах, которые оптимизируют работу памяти, очищают ее в автоматическом режиме, чтобы увеличить производительность. Важно! Со слишком высокими параметрами компьютер просто не запустится. Если у пользователя появился синий экран смерти после разгона или компьютер перестал включаться, нужно с помощью перемычки «CRL CMOS» вернуться к заводским настройкам.

Thaiphoon Burner Thaiphoon Burner — узкоспециализированное программное обеспечение. Оно считывает и обрабатывает информацию из раздела SPD оперативной памяти, который содержит информацию о разработчике и параметрах функционирования. Интерфейс только англоязычный. Функции: наличие встроенного эмулятора для анализа изменений для оверклокеров;

поддержка SDRAM, DDR, DDR-II, DDR-III, Intel Extreme Memory Profiles;

доступ к регистрам устройств подключенных к шине System Management Bus.

RAM Booster RAM Booster — системное программное обеспечение, которое позволяет прибавить немного скорости для повышения производительности компьютера. Принцип работы ее заключается в отслеживании степени использования ОЗУ компьютером. Она высвобождает заданный пользователем объем оперативной памяти. Функции: установка критической отметки для высвобождения свободного места памяти;

работа с файлом подкачки;

дополнительные опции для программ, которые работают в полноэкранном режиме;

дефрагментация памяти. Эта программа легкая по весу и не займет много места в памяти накопителя. Она имеет удобный интерфейс для начинающих и уже продвинутых пользователей.

MemTest MemTest — еще одна простая и легкая утилита, которая позволяет тестировать оперативную память после разгона. Она поддерживает работу в 32 и 64-разрядных средах операционной системы Windows. С ней можно работать через командную строку. Она не требует установки на ПК. Платные версии утилиты стоят от 5 до 14 долларов. Они имеют гораздо больше функций и работают с современными оперативными устройствами, которые имеют память больше 16 ГБ.

MemReduct MemReduct — небольшая и функциональная утилита, способная оптимизировать работу ОЗУ и повышать ее производительность. Программное обеспечение пригодно для компьютеров и ноутбуков с небольшим объемом оперативной памяти. В остальных случаях она не принесет желаемого результата. Функции: запуск очистки памяти в фоновом режиме;

всплывающие уведомления о количестве занятой ОЗУ;

повышение производительности за счет удаления системного кэша.