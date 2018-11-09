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Лучшие программы 15.01.2024 3 минуты

ТОП-5 программ для разгона оперативной памяти

А также важная информация о разгоне и его последствиях.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Перед тем, как разгонять оперативную память, необходимо выяснить, поддерживает ли планка ОЗУ эту функцию. К оверклокингу необходимо подходить очень осторожно. Например, увеличив частоту оперативной памяти на планке, которая не поддерживает оверклокинг, можно снизить срок ее службы. В большинстве случаев у начинающих любителей оверклокинга разгоняемые ими ОЗУ, CPU и другие комплектующие бьстро выходят из строя. Либо вообще не показывают результатов разгона.

Важно!

Какой-то конкретной программы для разгона ОЗУ нет. Все действия по увеличению напряжения и частоты будут производиться только в BIOS. Проводят эту процедуру в современных материнских платах с ОЗУ, созданной для разгона. Поэтому мы расскажем о программах, которые оптимизируют работу памяти, очищают ее в автоматическом режиме, чтобы увеличить производительность.

Важно! Со слишком высокими параметрами компьютер просто не запустится. Если у пользователя появился синий экран смерти после разгона или компьютер перестал включаться, нужно с помощью перемычки «CRL CMOS» вернуться к заводским настройкам.

Thaiphoon Burner

Thaiphoon Burner — узкоспециализированное программное обеспечение. Оно считывает и обрабатывает информацию из раздела SPD оперативной памяти, который содержит информацию о разработчике и параметрах функционирования. Интерфейс только англоязычный.

Функции:

  • наличие встроенного эмулятора для анализа изменений для оверклокеров;
  • поддержка SDRAM, DDR, DDR-II, DDR-III, Intel Extreme Memory Profiles;
  • доступ к регистрам устройств подключенных к шине System Management Bus.

Thaiphoon Burner

RAM Booster

RAM Booster — системное программное обеспечение, которое позволяет прибавить немного скорости для повышения производительности компьютера. Принцип работы ее заключается в отслеживании степени использования ОЗУ компьютером. Она высвобождает заданный пользователем объем оперативной памяти.

Функции:

  • установка критической отметки для высвобождения свободного места памяти;
  • работа с файлом подкачки;
  • дополнительные опции для программ, которые работают в полноэкранном режиме;
  • дефрагментация памяти.

Эта программа легкая по весу и не займет много места в памяти накопителя. Она имеет удобный интерфейс для начинающих и уже продвинутых пользователей.

RAM Booster

MemTest

MemTest — еще одна простая и легкая утилита, которая позволяет тестировать оперативную память после разгона. Она поддерживает работу в 32 и 64-разрядных средах операционной системы Windows. С ней можно работать через командную строку.

Она не требует установки на ПК. Платные версии утилиты стоят от 5 до 14 долларов. Они имеют гораздо больше функций и работают с современными оперативными устройствами, которые имеют память больше 16 ГБ.

MemTest

MemReduct

MemReduct — небольшая и функциональная утилита, способная оптимизировать работу ОЗУ и повышать ее производительность. Программное обеспечение пригодно для компьютеров и ноутбуков с небольшим объемом оперативной памяти. В остальных случаях она не принесет желаемого результата.

Функции:

  • запуск очистки памяти в фоновом режиме;
  • всплывающие уведомления о количестве занятой ОЗУ;
  • повышение производительности за счет удаления системного кэша.

MemReduct

AIDA64

AIDA64 — это самая популярная программа, которая позволяет тестировать компьютер под нагрузками после разгона, наблюдать за датчиками температуры. На официальном сайте есть платные версии утилиты и беспластные демоверсии. Цена AIDA варьируется от $59 до $219 в зависимости от версии.

Функции:

  • тестирование памяти и кэша;
  • стресс-тесты для определения проблем у процессоров, памяти, SSD;
  • мониторинг температуры, напряжения вентиляторов.

AIDA64

Разогнать память можно в BIOS, а через нее посмотреть, как процедура повлияла на работу ПК.

Выбор программного обеспечения, которое пользователь будет устанавливать себе на ПК или ноутбук, зависит от его навыков. Первые две утилиты и последняя подойдут для опытных пользователей и системных администраторов. Программами MemTest и MemReduct могут пользоваться новички.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

AIDA64
AIDA64

Версия 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (26)
MemTest86
MemTest86

Версия 11.7.1000

Программа для тестирования оперативной памяти

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
MemTest
MemTest

Версия 7.0

Программа для диагностики оперативной памяти

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
RAM Booster
RAM Booster

Версия 2.0

Программа для оптимизации оперативной памяти компьютера

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Обсуждение статьи

1 отзыв

евгений

Не могу поменять частоту оперативной памяти в биосе.
Надо увеличить частоту оперативной памяти,как это сделать?
В самом биосе частота не меняется.