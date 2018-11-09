ТОП-5 программ для разгона оперативной памяти

Перед тем, как разгонять оперативную память, необходимо выяснить, поддерживает ли планка ОЗУ эту функцию. К оверклокингу необходимо подходить очень осторожно. Например, увеличив частоту оперативной памяти на планке, которая не поддерживает оверклокинг, можно снизить срок ее службы. В большинстве случаев у начинающих любителей оверклокинга разгоняемые ими ОЗУ, CPU и другие комплектующие бьстро выходят из строя. Либо вообще не показывают результатов разгона.
Важно!
Какой-то конкретной программы для разгона ОЗУ нет. Все действия по увеличению напряжения и частоты будут производиться только в BIOS. Проводят эту процедуру в современных материнских платах с ОЗУ, созданной для разгона. Поэтому мы расскажем о программах, которые оптимизируют работу памяти, очищают ее в автоматическом режиме, чтобы увеличить производительность.
Важно! Со слишком высокими параметрами компьютер просто не запустится. Если у пользователя появился синий экран смерти после разгона или компьютер перестал включаться, нужно с помощью перемычки «CRL CMOS» вернуться к заводским настройкам.
Thaiphoon Burner
Thaiphoon Burner — узкоспециализированное программное обеспечение. Оно считывает и обрабатывает информацию из раздела SPD оперативной памяти, который содержит информацию о разработчике и параметрах функционирования. Интерфейс только англоязычный.
Функции:
- наличие встроенного эмулятора для анализа изменений для оверклокеров;
- поддержка SDRAM, DDR, DDR-II, DDR-III, Intel Extreme Memory Profiles;
- доступ к регистрам устройств подключенных к шине System Management Bus.
RAM Booster
RAM Booster — системное программное обеспечение, которое позволяет прибавить немного скорости для повышения производительности компьютера. Принцип работы ее заключается в отслеживании степени использования ОЗУ компьютером. Она высвобождает заданный пользователем объем оперативной памяти.
Функции:
- установка критической отметки для высвобождения свободного места памяти;
- работа с файлом подкачки;
- дополнительные опции для программ, которые работают в полноэкранном режиме;
- дефрагментация памяти.
Эта программа легкая по весу и не займет много места в памяти накопителя. Она имеет удобный интерфейс для начинающих и уже продвинутых пользователей.
MemTest
MemTest — еще одна простая и легкая утилита, которая позволяет тестировать оперативную память после разгона. Она поддерживает работу в 32 и 64-разрядных средах операционной системы Windows. С ней можно работать через командную строку.
Она не требует установки на ПК. Платные версии утилиты стоят от 5 до 14 долларов. Они имеют гораздо больше функций и работают с современными оперативными устройствами, которые имеют память больше 16 ГБ.
MemReduct
MemReduct — небольшая и функциональная утилита, способная оптимизировать работу ОЗУ и повышать ее производительность. Программное обеспечение пригодно для компьютеров и ноутбуков с небольшим объемом оперативной памяти. В остальных случаях она не принесет желаемого результата.
Функции:
- запуск очистки памяти в фоновом режиме;
- всплывающие уведомления о количестве занятой ОЗУ;
- повышение производительности за счет удаления системного кэша.
AIDA64
AIDA64 — это самая популярная программа, которая позволяет тестировать компьютер под нагрузками после разгона, наблюдать за датчиками температуры. На официальном сайте есть платные версии утилиты и беспластные демоверсии. Цена AIDA варьируется от $59 до $219 в зависимости от версии.
Функции:
- тестирование памяти и кэша;
- стресс-тесты для определения проблем у процессоров, памяти, SSD;
- мониторинг температуры, напряжения вентиляторов.
Разогнать память можно в BIOS, а через нее посмотреть, как процедура повлияла на работу ПК.
Выбор программного обеспечения, которое пользователь будет устанавливать себе на ПК или ноутбук, зависит от его навыков. Первые две утилиты и последняя подойдут для опытных пользователей и системных администраторов. Программами MemTest и MemReduct могут пользоваться новички.