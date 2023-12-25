SoftSalad СОФТСАЛАТ

Администрирование

Программа для администрирования Windows применяются системными администраторами для управления компьютерной сетью на предприятиях, в офисах и компаниях.

Найдено 195 программ

DriverHub
DriverHub 2.3.7.0

Программа для установки и обновления драйверов

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
Carambis Cleaner
Carambis Cleaner 1.6.0.2157

Программа для оптимизации компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
AIDA64
AIDA64 8.40.5000

Программа идентификации компонентов, тестирования и диагностики компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
GhostMouse
GhostMouse 3.2.3

Программа-автокликер для мышки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5
Process Monitor
Process Monitor 4.12

Программа для мониторинга и управления процессами Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
Veyon
Veyon 4.11.4.0

Программа для удаленного доступа к компьютерам

Рейтинг 4,4 из 5 4,4
DriverMax
DriverMax 18.0.310

Программа для обновления драйверов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5
PowerISO
PowerISO 9.5

Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков

Рейтинг 3,2 из 5 3,2
Termius
Termius 10.2.1.0

Программа для доступа к рабочему компьютеру или серверу из дома

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
NVIDIA App
NVIDIA App 11.0.9.565

Программа для настройки и управления видеокартами NVIDIA

Рейтинг 3,0 из 5 3,0
WinDirStat
WinDirStat 2.9.3

Программа для анализа дискового пространства на любых типах накопителей

Рейтинг 3,3 из 5 3,3
Revo Uninstaller
Revo Uninstaller 2.7.2

Программа для полного удаления программ

Рейтинг 2,8 из 5 2,8
SoftPerfect RAM Disk
SoftPerfect RAM Disk 26.10

Программа для создания виртуальных дисков в ОЗУ

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
ShutUp10
ShutUp10 3.6.1135

Программа для настройки Windows 10

Рейтинг 5,0 из 5 5,0
XYplorer
XYplorer 28.40.0600

Многофункциональный файловый менеджер для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0