DirectX Killer – специальная программа для удаления компонентов DirectX с Windows-компьютеров. Утилита может быть установлена как на старые версии Windows (2000, 2003 и XP), так и на актуальные Windows 7, 8, 8.1 и 10.

Через DirectX Killer пользователь может удалить как все инструменты DirectX, так и отдельные компоненты из пакета. Выборочное удаление может применяться для обновления DirectX, когда это невозможно в автоматическом режиме. Важно: после операций для активации всех изменений требуется перезагрузить систему.

Программа DirectX Killer обеспечивает корректное и безопасное удаление DirectX различных версий. Утилита находится в свободном доступе и быстро устанавливается на компьютер.