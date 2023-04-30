Paragon Hard Disk Manager — программа для управления жесткими дисками компьютера в ОС Windows 7 и выше (32 и 64 бит). Приложение позволяет выполнить над винчестером широкий спектр программных операций, связанных с разделами и хранящимися на носителе данными. Русский язык на данный момент недоступен.

Загрузочная флешка в Paragon Hard Disk Manager

Программа Paragon Hard Disk Manager представляет собой целый комплекс отдельных утилит, разбитых на несколько категорий в зависимости от предназначения. Приложение способно выполнять над жесткими дисками следующие операции:

Создание, удаление и форматирование разделов.

Восстановление удаленных разделов.

Скрытие, активация и деактивация разделов.

Назначение/переназначение букв разделов и изменение метки томов.

Конвертация файловых систем из одного типа в другой (поддерживаются NTFS, FAT/FAT32, ReFS).

Проверка целостности файловой системы.

Несмотря на то, что большинство этих операций можно выполнить при помощи стандартных Windows-компонентов, через программу Paragon Hard Disk Manager делать это гораздо проще и удобней.

Дополнительные операции Paragon Hard Disk Manager

В эту категорию функций также относятся различные операции над разделами дисков:

Разделение и объединение разделов.

Перераспределение дискового пространства между имеющимися разделами.

Изменение размера кластера.

Конвертация разделов в из логического в первичный и наоборот.

Редактирование секторов.

Сжатие и дефрагментация файловых таблиц (MFT), а также их конвертация из MBR в GPT и наоборот

Изменение SN (серийный номер) дисков.

Подключение виртуальных дисков и другие.

Затирание (удаление) данных

При необходимости обычного или перманентного (без возможности восстановления) удаления данных программа Paragon Hard Disk Manager также может прийти на помощь:

Применение к твердотельным (SSD) накопителям функции Trim SSD, позволяющей удалить неиспользуемые (помеченные как удаленные, но все еще хранящиеся на диске) данные физически.

Применение технологии Secure Erase для безвозвратного физического удаления данных с SSD и HDD.

Затирание разделов или диска целиком (в отличие от Secure Erase данная операция "превращает" все данные на диске в логические нули). Paragon Hard Disk Manager предлагает на выбор один из 10 алгоритмов затирания дисков.

Очистка свободного пространства (физическое удаление данных, которые лишь помечены как удаленные).

И другие.

Перенос (миграция) данных

При помощи Paragon Hard Disk Manager можно копировать разделы или даже целиком весь диск в файл-образ. Также программа способна выполнять полное копирование операционной системы на любой другой диск/раздел таким образом, что с нее можно будет загрузиться.

Резервирование/восстановление данных

Сюда относятся такие функции как:

Создание резервной копии файлов, системы, разделов или дисков целиком.

Восстановление данных из ранее созданных резервных копий.

Шифрование выбранных файлов или всех данных на диске.

Восстановление загрузчика Windows и другие.

Также в Paragon Hard Disk Manager предусмотрена функция автоматизации резервирования данных по расписанию с возможностью задания различных правил и политик при создании копии.

Создание загрузочных носителей

При помощи программы можно создавать загрузочные флешки и другие типы носителей с загрузочными приложениями, установщиками операционных систем, а также LiveCD с предварительным набором драйверов. Также программа позволяет создавать загрузочные файлы-образы, которые затем могут использоваться в любых целях.

Создание виртуальных дисков

При помощи данной функции можно выполнять самые различные операции над дисками и данными без опасности их повреждения. Программа способна создавать виртуальную копию дисков, любые операции над которыми также осуществляются виртуально. После выполнения необходимых действий пользователь может запустить функцию, которая последовательно выполнит все (или выбранные) операции, произведенные над виртуальными дисками.