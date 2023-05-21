Программы для создания разделов на жестком диске

Создание разделов на жестком диске можно осуществить при помощи встроенного в Windows инструментария, но удобней делать это при помощи специализированных утилит. Такие программы — менеджеры дисков — позволяют не только создавать разделы, но и управлять ими. Друг от друга утилиты отличаются поддержкой тех или иных типов накопителей и файловых систем, способностью создания и манипуляции разделами/томами того или иного типа, набором дополнительных функций. Рассмотрим популярные менеджеры дисков для компьютеров под управлением Windows.

Paragon Hard Disk Manager — профессиональный менеджеров дисков для Windows. Программа распространяется в двух редакциях — платной и бесплатной. Paragon Hard Disk Manager — это название платной версии приложения, бесплатная версия с ограниченным функционалом именуется как Paragon Partition Manager.

EaseUS Partition Master — мощная программа для создания различных типов разделов на жестких дисках и управления ими. Также утилита обладает рядом дополнительных функций.

AOMEI Partition Assistant

Условно-бесплатная программа

AOMEI Partition Assistant — менеджер дисков с удобным интерфейсом, наличием пошаговых Мастеров для выполнения ряда операций над дисками и рядом вспомогательных функций. Программа имеет пять редакций, каждая из которых обладает собственными возможностями и инструментами.

Распространяемая бесплатно редакция AOMEI Partition Assistant Standard обладает следующим функционалом:

Выполнение всех стандартных операции с разделами дисков: создание, массовое удаление, изменение размера (сжатие, расширение, слияние нескольких разделов в один), форматирование, скрытие, инициализация и другие.

Проверка целостности разделов и выполнение поверхностного тестирования для выявления поврежденных секторов.

Клонирование разделов.

Отображение SMART-атрибутов диска.

Конвертирование разделов из формата NTFS в формат FAT без потери данных.

Перенос данных с MBR на GPT-диск и в обратную сторону.

Низкоуровневое безвозвратное удаление разделов и данных с накопителей.

Платные версии AOMEI Partition Assistant, включающие редакции Professional, Server, Unlimited и Tech, обладают всеми вышеперечисленными и рядом дополнительных функций: