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Лучшие программы 09.04.2026 6 минут

Программы для создания разделов на жестком диске

Обзор программ для создания и выполнения других операций с разделами на жестком диске.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Создание разделов на жестком диске можно осуществить при помощи встроенного в Windows инструментария, но удобней делать это при помощи специализированных утилит. Такие программы — менеджеры дисков — позволяют не только создавать разделы, но и управлять ими. Друг от друга утилиты отличаются поддержкой тех или иных типов накопителей и файловых систем, способностью создания и манипуляции разделами/томами того или иного типа, набором дополнительных функций. Рассмотрим популярные менеджеры дисков для компьютеров под управлением Windows.

Paragon Hard Disk Manager

Условно-бесплатная программа

Paragon Hard Disk Manager — профессиональный менеджеров дисков для Windows. Программа распространяется в двух редакциях — платной и бесплатной. Paragon Hard Disk Manager — это название платной версии приложения, бесплатная версия с ограниченным функционалом именуется как Paragon Partition Manager.

Paragon Hard Disk Manager

Функциональные возможности бесплатной версии Paragon Partition Manager:

  • Создание, удаление, изменение размера, форматирование, проверка целостности и прочие стандартные операции над разделами.
  • Преобразование MBR-диска в GPT, и в обратную сторону.
  • Поддержка динамических дисков.
  • Из дополнительных вспомогательных функций: восстановление удаленных разделов, создание загрузочных носителей, управление через терминал Windows.

Платная версия программы Paragon Hard Disk Manager обладает всем вышеперечисленным функционалом и дополнительно обеспечивает пользователя следующими возможностями:

  • Скрытие, активация/деактивация, разделение и объединение разделов.
  • Конвертация файловых систем между NTFS, FAT/FAT32 и ReFS.
  • Проверка целостности, поиск логических ошибок и восстановление файловой системы.
  • Перераспределение дискового пространства между разделами.
  • Изменение размера кластера, сжатие и дефрагментация главной файловой таблицы (MFT), создание виртуальных дисков и монтирование образов.
  • Конвертация разделов из логического в основной и наоборот.
  • Изменение серийного номера дисков.
  • Безвозвратное удаление разделов вместе с хранящимися данными.
  • Создание инкрементных и дифференциальных резервных копий и восстановление данных на тот же или другой диск, как в ручном, так и автоматическом режиме по заданному пользователем расписанию.
  • Миграция Windows, в т.ч. серверных версий.
  • Защита данных с помощью шифрования AES-256 и другие функции.

EaseUS Partition Master

Условно-бесплатная программа

EaseUS Partition Master — мощная программа для создания различных типов разделов на жестких дисках и управления ими. Также утилита обладает рядом дополнительных функций.

EaseUS Partition Master

Ключевые особенности и основные функциональные возможности EASEUS Partition Master:

  • Помимо создания разделов, в т.ч. при использовании специального Мастера, программа обеспечивает функционалом по их массовому удалению, перераспределению, клонированию, перемещению, объединению, низкоуровневой очистке, скрытию и форматированию с использованием файловых систем FAT/FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, или EXT4, преобразованию из основного в логический, и наоборот.
  • Расширение системного раздела за счет нераспределенного дискового пространства, преобразование дисков из MBR в GPT и в обратную сторону без удаления разделов и потери данных.
  • Конвертация файловой системы разделов между NTFS и FAT32.
  • Наличие функции восстановления загрузочной записи MBR для устранения проблем с загрузкой Windows.
  • Миграция операционной системы.
  • Функция копирования и клонирования разделов или в файл-образ, который может быть использован в качестве резервной копии для последующего восстановления данных или самого раздела.
  • Дополнительный функционал: поверхностное тестирование диска, безвозвратное удаление данных, восстановление поврежденных и утерянных разделов, дефрагментация дисков, создание загрузочных носителей, перенос данных/приложений/настроек Windows с одного диска/раздела на другой.

AOMEI Partition Assistant

Условно-бесплатная программа

AOMEI Partition Assistant — менеджер дисков с удобным интерфейсом, наличием пошаговых Мастеров для выполнения ряда операций над дисками и рядом вспомогательных функций. Программа имеет пять редакций, каждая из которых обладает собственными возможностями и инструментами.

AOMEI Partition Assistant

Распространяемая бесплатно редакция AOMEI Partition Assistant Standard обладает следующим функционалом:

  • Выполнение всех стандартных операции с разделами дисков: создание, массовое удаление, изменение размера (сжатие, расширение, слияние нескольких разделов в один), форматирование, скрытие, инициализация и другие.
  • Проверка целостности разделов и выполнение поверхностного тестирования для выявления поврежденных секторов.
  • Клонирование разделов.
  • Отображение SMART-атрибутов диска.
  • Конвертирование разделов из формата NTFS в формат FAT без потери данных.
  • Перенос данных с MBR на GPT-диск и в обратную сторону.
  • Низкоуровневое безвозвратное удаление разделов и данных с накопителей.

Платные версии AOMEI Partition Assistant, включающие редакции Professional, Server, Unlimited и Tech, обладают всеми вышеперечисленными и рядом дополнительных функций:

  • Разбивка разделов и перераспределение дискового пространства места.
  • Миграция операционной системы между дисками с MBR на GPT (в любых направлениях).
  • Конвертация системного диска между MBR и GPT.
  • Конвертация основного диска в логический, динамического в базовый, и в обратных направлениях.
  • Создание загрузочных накопителей для WinPE (среды загрузки Windows).
  • Создание загрузочных SSD и Flash-носителей Windows To Go (Live USB) для возможности загрузки системы прямо с накопителя информации, а также загрузочных носителей для восстановления Windows (Windows Recovery Environment или WinRE).
  • Наличие функционала для управления динамическими дисками с зеркальными, составными и чередующимися разделами.
  • Расширенные возможности по клонированию дисков и другие возможности.

MiniTool Partition Wizard

Условно-бесплатная программа

MiniTool Partition Wizard менеджер дисков, состоящий из нескольких функциональных модулей:

  • Менеджер разделов (обеспечивает управление разделами дисков).
  • Средство клонирования дисков и разделов, миграции ОС, резервного копирования данных.
  • Инструмент диагностики и анализа целостности разделов и дисков.
  • Средство восстановления данных, с отформатированных и поврежденных вследствие возникновения логических ошибок дисков и разделов.

Распространяемая бесплатно редакция MiniTool Partition Wizard Free обладает следующими особенностями и функционалом:

  • Создание первичных и логических дисков с использованием файловых систем NTFS, Ext2/3/4, Linux Swap, FAT/FAT32 или RAW (неформатированный раздел).
  • Преобразование разделов между файловыми системами NTFS и FAT без потери данных.
  • Копирование, изменение размера, массовое удаление, скрытие, изменение размера кластера, буквы диска и метки тома, серийного номера и другие операции с разделами и дисками.
  • Выполнение поверхностного теста диска на наличие поврежденных секторов, проверка целостности, восстановление файловой системы и утерянных разделов.
  • Восстановление основной загрузочной записи MBR, конвертация MBR диска (в т.ч. системного) в GPT, и наоборот, первичных разделов в логические.
  • Наличие функции безвозвратного удаления данных с дисков при использовании таких методов, как Write Zero, Random Data и DoD 5220.22-M.
  • Получение полной информации о разделе, включая идентификатор типа, файловую систему, серийный номер, первый физический сектор и другие сведения.

IM-Magic Partition Resizer

Условно-бесплатная программа

IM-Magic Partition Resizer — многофункциональный менеджер дисков, распространяющийся в нескольких редакциях — Free Edition (бесплатная версия, не поддерживающая некоторые профессиональные функции), Pro Edition (платная полнофункциональная версия), Server Edition (версия для серверных компьютеров) и Unlimited Edition (полнофункциональная редакция, которую можно установить на неограниченного количество компьютеров).

IM-Magic Partition Resizer

Функциональные возможности программы IM-Magic Partition Resizer:

  • Создание, удаление, форматирование, скрытие, объединение смежных, клонирование, резервное копирование, преобразование и прочие операции с разделами.
  • Поддержка файловых систем NTFS (v1.2, v3.0, v3.1), FAT12, FAT16, FAT32, Ext2/3/4 и exFAT.
  • Изменение размера томов и перераспределение дискового пространства без потери данных.
  • Перенос (миграция) операционной системы с одного раздела на другой.
  • Преобразование динамического диска в базовый, MBR-диска в GPT, и в обратную сторону.
  • Наличие функция проверки целостности разделов, выявления поврежденных секторов и их исправления.
  • Конвертация файловой системы между NTFS и FAT с переносом данных.
  • Дефрагментация диска.
  • Расширение загрузочного раздела за счет дискового пространства любого выбранного раздела.
  • Наличие функционала по удалению данных с диска без возможности восстановления.
  • Отображение различных технических сведений о дисках: имена объекта NT, GUID, файловая система, размер сектора, размер кластера, номера разделов, номера физических секторов, количество скрытых секторов и др.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Программы из статьи

AOMEI Partition Assistant Standard Edition
AOMEI Partition Assistant Standard Edition

Версия 10.12.1

Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (80)
EASEUS Partition Master
EASEUS Partition Master

Версия 2080

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Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (8)
MiniTool Partition Wizard
MiniTool Partition Wizard

Версия 13.9

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Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (20)
Paragon Hard Disk Manager
Paragon Hard Disk Manager

Версия 17.9.1

Программа для управления дисками и разделами на HDD и SSD

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