Программы для создания разделов на жестком диске

Создание разделов на жестком диске можно осуществить при помощи встроенного в Windows инструментария, но удобней делать это при помощи специализированных утилит. Такие программы — менеджеры дисков — позволяют не только создавать разделы, но и управлять ими. Друг от друга утилиты отличаются поддержкой тех или иных типов накопителей и файловых систем, способностью создания и манипуляции разделами/томами того или иного типа, набором дополнительных функций. Рассмотрим популярные менеджеры дисков для компьютеров под управлением Windows.
Paragon Hard Disk Manager
Условно-бесплатная программа
Paragon Hard Disk Manager — профессиональный менеджеров дисков для Windows. Программа распространяется в двух редакциях — платной и бесплатной. Paragon Hard Disk Manager — это название платной версии приложения, бесплатная версия с ограниченным функционалом именуется как Paragon Partition Manager.
Функциональные возможности бесплатной версии Paragon Partition Manager:
- Создание, удаление, изменение размера, форматирование, проверка целостности и прочие стандартные операции над разделами.
- Преобразование MBR-диска в GPT, и в обратную сторону.
- Поддержка динамических дисков.
- Из дополнительных вспомогательных функций: восстановление удаленных разделов, создание загрузочных носителей, управление через терминал Windows.
Платная версия программы Paragon Hard Disk Manager обладает всем вышеперечисленным функционалом и дополнительно обеспечивает пользователя следующими возможностями:
- Скрытие, активация/деактивация, разделение и объединение разделов.
- Конвертация файловых систем между NTFS, FAT/FAT32 и ReFS.
- Проверка целостности, поиск логических ошибок и восстановление файловой системы.
- Перераспределение дискового пространства между разделами.
- Изменение размера кластера, сжатие и дефрагментация главной файловой таблицы (MFT), создание виртуальных дисков и монтирование образов.
- Конвертация разделов из логического в основной и наоборот.
- Изменение серийного номера дисков.
- Безвозвратное удаление разделов вместе с хранящимися данными.
- Создание инкрементных и дифференциальных резервных копий и восстановление данных на тот же или другой диск, как в ручном, так и автоматическом режиме по заданному пользователем расписанию.
- Миграция Windows, в т.ч. серверных версий.
- Защита данных с помощью шифрования AES-256 и другие функции.
EaseUS Partition Master
Условно-бесплатная программа
EaseUS Partition Master — мощная программа для создания различных типов разделов на жестких дисках и управления ими. Также утилита обладает рядом дополнительных функций.
Ключевые особенности и основные функциональные возможности EASEUS Partition Master:
- Помимо создания разделов, в т.ч. при использовании специального Мастера, программа обеспечивает функционалом по их массовому удалению, перераспределению, клонированию, перемещению, объединению, низкоуровневой очистке, скрытию и форматированию с использованием файловых систем FAT/FAT32, NTFS, EXT2, EXT3, или EXT4, преобразованию из основного в логический, и наоборот.
- Расширение системного раздела за счет нераспределенного дискового пространства, преобразование дисков из MBR в GPT и в обратную сторону без удаления разделов и потери данных.
- Конвертация файловой системы разделов между NTFS и FAT32.
- Наличие функции восстановления загрузочной записи MBR для устранения проблем с загрузкой Windows.
- Миграция операционной системы.
- Функция копирования и клонирования разделов или в файл-образ, который может быть использован в качестве резервной копии для последующего восстановления данных или самого раздела.
- Дополнительный функционал: поверхностное тестирование диска, безвозвратное удаление данных, восстановление поврежденных и утерянных разделов, дефрагментация дисков, создание загрузочных носителей, перенос данных/приложений/настроек Windows с одного диска/раздела на другой.
AOMEI Partition Assistant
Условно-бесплатная программа
AOMEI Partition Assistant — менеджер дисков с удобным интерфейсом, наличием пошаговых Мастеров для выполнения ряда операций над дисками и рядом вспомогательных функций. Программа имеет пять редакций, каждая из которых обладает собственными возможностями и инструментами.
Распространяемая бесплатно редакция AOMEI Partition Assistant Standard обладает следующим функционалом:
- Выполнение всех стандартных операции с разделами дисков: создание, массовое удаление, изменение размера (сжатие, расширение, слияние нескольких разделов в один), форматирование, скрытие, инициализация и другие.
- Проверка целостности разделов и выполнение поверхностного тестирования для выявления поврежденных секторов.
- Клонирование разделов.
- Отображение SMART-атрибутов диска.
- Конвертирование разделов из формата NTFS в формат FAT без потери данных.
- Перенос данных с MBR на GPT-диск и в обратную сторону.
- Низкоуровневое безвозвратное удаление разделов и данных с накопителей.
Платные версии AOMEI Partition Assistant, включающие редакции Professional, Server, Unlimited и Tech, обладают всеми вышеперечисленными и рядом дополнительных функций:
- Разбивка разделов и перераспределение дискового пространства места.
- Миграция операционной системы между дисками с MBR на GPT (в любых направлениях).
- Конвертация системного диска между MBR и GPT.
- Конвертация основного диска в логический, динамического в базовый, и в обратных направлениях.
- Создание загрузочных накопителей для WinPE (среды загрузки Windows).
- Создание загрузочных SSD и Flash-носителей Windows To Go (Live USB) для возможности загрузки системы прямо с накопителя информации, а также загрузочных носителей для восстановления Windows (Windows Recovery Environment или WinRE).
- Наличие функционала для управления динамическими дисками с зеркальными, составными и чередующимися разделами.
- Расширенные возможности по клонированию дисков и другие возможности.
MiniTool Partition Wizard
Условно-бесплатная программа
MiniTool Partition Wizard менеджер дисков, состоящий из нескольких функциональных модулей:
- Менеджер разделов (обеспечивает управление разделами дисков).
- Средство клонирования дисков и разделов, миграции ОС, резервного копирования данных.
- Инструмент диагностики и анализа целостности разделов и дисков.
- Средство восстановления данных, с отформатированных и поврежденных вследствие возникновения логических ошибок дисков и разделов.
Распространяемая бесплатно редакция MiniTool Partition Wizard Free обладает следующими особенностями и функционалом:
- Создание первичных и логических дисков с использованием файловых систем NTFS, Ext2/3/4, Linux Swap, FAT/FAT32 или RAW (неформатированный раздел).
- Преобразование разделов между файловыми системами NTFS и FAT без потери данных.
- Копирование, изменение размера, массовое удаление, скрытие, изменение размера кластера, буквы диска и метки тома, серийного номера и другие операции с разделами и дисками.
- Выполнение поверхностного теста диска на наличие поврежденных секторов, проверка целостности, восстановление файловой системы и утерянных разделов.
- Восстановление основной загрузочной записи MBR, конвертация MBR диска (в т.ч. системного) в GPT, и наоборот, первичных разделов в логические.
- Наличие функции безвозвратного удаления данных с дисков при использовании таких методов, как Write Zero, Random Data и DoD 5220.22-M.
- Получение полной информации о разделе, включая идентификатор типа, файловую систему, серийный номер, первый физический сектор и другие сведения.
IM-Magic Partition Resizer
Условно-бесплатная программа
IM-Magic Partition Resizer — многофункциональный менеджер дисков, распространяющийся в нескольких редакциях — Free Edition (бесплатная версия, не поддерживающая некоторые профессиональные функции), Pro Edition (платная полнофункциональная версия), Server Edition (версия для серверных компьютеров) и Unlimited Edition (полнофункциональная редакция, которую можно установить на неограниченного количество компьютеров).
Функциональные возможности программы IM-Magic Partition Resizer:
- Создание, удаление, форматирование, скрытие, объединение смежных, клонирование, резервное копирование, преобразование и прочие операции с разделами.
- Поддержка файловых систем NTFS (v1.2, v3.0, v3.1), FAT12, FAT16, FAT32, Ext2/3/4 и exFAT.
- Изменение размера томов и перераспределение дискового пространства без потери данных.
- Перенос (миграция) операционной системы с одного раздела на другой.
- Преобразование динамического диска в базовый, MBR-диска в GPT, и в обратную сторону.
- Наличие функция проверки целостности разделов, выявления поврежденных секторов и их исправления.
- Конвертация файловой системы между NTFS и FAT с переносом данных.
- Дефрагментация диска.
- Расширение загрузочного раздела за счет дискового пространства любого выбранного раздела.
- Наличие функционала по удалению данных с диска без возможности восстановления.
- Отображение различных технических сведений о дисках: имена объекта NT, GUID, файловая система, размер сектора, размер кластера, номера разделов, номера физических секторов, количество скрытых секторов и др.