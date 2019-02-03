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Программы для форматирования жестких дисков (HDD и SSD)

Список лучших программ для настройки и форматирования жестких дисков для Windows.

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

Часто компьютеры продаются с единственным системным разделом на диске. Если пользователю необходима другая структура (например, специфическая файловая система или отдельное место под данные), а стандартные инструменты ОС не подходят, придется использовать программы для форматирования жестких дисков.

Paragon Hard Disk Manager

Некогда бесплатный продукт Partition Manager от Paragon теперь входит в состав комплексного продукта Hard Disk Manager, где ему выделена отдельная вкладка. Для полноценной работы с ней потребуется активировать соответствующий функционал в учетной записи. После этого можно выполнять разнообразные операции с установленными в систему жесткими дисками.

Paragon Hard Disk Manager

Программа поддерживает создание разделов разного типа, при этом можно выбрать произвольное количество из доступного на носителе пространства. Одновременно можно указать и тип файловой системы, а также предпочитаемое для него буквенное обозначение (программа работает с Windows 7 SP1 и выше). Для удобства можно использовать системные компоненты, непосредственно отвечающие за форматирование.

Настройка Paragon Hard Disk Manager

Программа удобна тем, что позволяет гибко распределять свободное место между разделами. При выполнении потенциально опасных действий, таких как удаление раздела, приложение покажет соответствующее предупреждение. Аналогично при форматировании существующего раздела —  чтобы избежать случайного стирания данных, необходимо поставить галочку. Также Paragon Hard Disk Manager поддерживает перевод HFS в NTFS и обратно без переформатирования диска.

Форматирование диска в Paragon Hard Disk Manager

  • Плюсы: полный комплекс действий с разделами, включая создание/удаление/сжатие/расширение и форматирование.
  • Минусы: весь функционал доступен после покупки, для действий с разделами нужна регистрация.

Aomei Partition Assistant

Менеджер дисков Aomei Partition Assistant позволяет отформатировать раздел или диск в различные файловые системы — как обычные для Windows (NTFS, семейство FAT), так и привычные для Linux-пользователей (например, Ext2/3/4).

Aomei Partition Assistant

Программа работает с любыми распространенными носителями:

  • традиционные HDD и твердотельные SSD-накопители;
  • карты памяти и подключаемые по USB периферические устройства, включая внешние жесткие диски;
  • RAID-массивы.

Настройки Aomei Partition Assistant

Диски могут быть как MBR, так и GPT. В последнем случае поддерживаются накопители емкостью свыше 8 терабайт.

Функции программы Aomei Partition Assistant

Программа Aomei Partition Assistant доступна в стандартной редакции (бесплатно) или в профессиональном варианте (включает пожизненные обновления ПО). Для бесплатной версии доступны базовые действия с разделами — их создание, удаление, изменение размера и форматирование. Также можно осуществить конвертирование данных или перенос ОС на другой диск.

Форматирование через Aomei Partition Assistant

Приложение работает не только в относительно свежих ОС (например, Vista и выше), но в ранних версиях — 2000 и XP. Это делает его универсальным инструментом для работы с парком старых компьютеров.

  • Плюсы: универсальность и совместимость со старыми ОС.
  • Минусы: необходимость покупки для продвинутых операций вроде переноса ОС с MBR на GPT диск.

MiniTool Partition Wizard

Программа MiniTool Partition Wizard разработана для управления дисками и их разделами: в ней можно корректировать размер, перемещать по диску, объединять и разделять, форматировать, изменять файловую систему и так далее. Приложение требует для работы Windows версии от XP и выше. Список поддерживаемых файловых систем включает FAT (популярные 16 и 32 разновидности и даже FAT12), ее модификацию exFAT и NTFS. Также возможна работа с разделами, отформатированными в Ext2/3/4.

MiniTool Partition Wizard

По типу носителя поддерживается корректная обработка HDD/SSD накопителей, внешних дисков и USB-флешек, карт памяти. MiniTool Partition Wizard также распознает динамические диски и аппаратный RAID.

Настройка форматирования в MiniTool Partition Wizard

В бесплатной версии программы недоступен ряд функций, которые имеются в полном варианте. К примеру, изменить размер кластера или перевести NTFS раздел в FAT получится только в платных модификациях. Однако все базовые операции, включая создание, удаление, изменение размера или форматирование раздела, доступны пользователям без оплаты. Также в бесплатном варианте имеются встроенные утилиты для проверки производительности диска или анализа занятого пространства.

Форматирование диска MiniTool Partition Wizard

  • Плюсы: простой интерфейс, полная поддержка базовых операций.
  • Минусы: англоязычный интерфейс, продвинутые функции только в платной версии.

Acronis Disk Director

Еще один мощный инструмент для работы с дисками — Acronis Disk Director. Эта программа позволяет с легкостью управлять разделами на локальном компьютере, а также восстанавливать случайно удаленные тома или выполнять резервное копирование. Программа платная, однако на сайте можно запросить триальный вариант.

Acronis Disk Director

Программа совместима с системами на базе традиционного BIOS и современного UEFI. Для установки потребуется Windows XP или новее — в 10-ой версии также обеспечивается корректная работа.

Настройки Acronis Disk Director

При форматировании пользователю предлагаются на выбор различные файловые системы:

  • FAT16/32;
  • NTFS;
  • Ext3;
  • ReiserFS и другие.

Рабочий интерфейс Acronis Disk Director

Фактически, можно оперировать как Windows-томами, так и разделами Linux.

Помимо форматирования, поддерживаются все ключевые действия — создание раздела и его удаление, корректировка выделенного под него пространства, объединение с другим томом или создание нового раздела на свободном месте и так далее.

Форматирование диска в Acronis Disk Director

  • Плюсы: удобный интерфейс с переводом на русский, множество возможностей по работе с дисками, поддержка различных ОС.
  • Минусы: необходимость покупки платной версии для полноценного использования всех функций.

EaseUS Partition Master

Программа EaseUS Partition Master разработана как универсальное средство управления дисками на компьютере. Она работает в различных версиях Windows — в настольных вариантах от XP и новее, в серверных системах от 2003 и выше.

EaseUS Partition Master

Бесплатная версия программы позволяет выполнять все необходимые на базовом уровне операции с разделами:

  • добавление нового раздела или удаление существующего;
  • изменение выделенного под раздел пространства;
  • перемещение тома;
  • разделение раздела на два новых или объединение пары в один;
  • проверка и просмотр содержимого разделов.

Настройки EaseUS Partition Master

Кроме того, есть ограничения на размер обрабатываемых дисков — только 8 терабайт. Впрочем, для большинства домашних компьютеров этого наверняка будет достаточно.

В полнофункциональные версии вынесены более сложные операции, такие как перенос ОС на другой носитель, управление работой через командную строку и т.д. Также отсутствует ограничение по размеру обрабатываемых разделов.

Свойства диска в EaseUS Partition Master

Опция форматирования доступна бесплатно и корректно обрабатывает разнообразные носители. Можно использовать EaseUS Partition Master с жесткими дисками, USB-флешками, картами памяти.

  • Плюсы: нетребовательность к ОС, много поддерживаемых функций.
  • Минусы: нет русского языка в интерфейсе, предлагает дополнительное ПО при установке, полный набор функций доступен только в платной редакции.

Автор статьи

Редакция SoftSalad Редакция SoftSalad 814 статей

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