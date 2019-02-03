Программы для форматирования жестких дисков (HDD и SSD)

Часто компьютеры продаются с единственным системным разделом на диске. Если пользователю необходима другая структура (например, специфическая файловая система или отдельное место под данные), а стандартные инструменты ОС не подходят, придется использовать программы для форматирования жестких дисков.

Paragon Hard Disk Manager Некогда бесплатный продукт Partition Manager от Paragon теперь входит в состав комплексного продукта Hard Disk Manager, где ему выделена отдельная вкладка. Для полноценной работы с ней потребуется активировать соответствующий функционал в учетной записи. После этого можно выполнять разнообразные операции с установленными в систему жесткими дисками. Программа поддерживает создание разделов разного типа, при этом можно выбрать произвольное количество из доступного на носителе пространства. Одновременно можно указать и тип файловой системы, а также предпочитаемое для него буквенное обозначение (программа работает с Windows 7 SP1 и выше). Для удобства можно использовать системные компоненты, непосредственно отвечающие за форматирование. Программа удобна тем, что позволяет гибко распределять свободное место между разделами. При выполнении потенциально опасных действий, таких как удаление раздела, приложение покажет соответствующее предупреждение. Аналогично при форматировании существующего раздела — чтобы избежать случайного стирания данных, необходимо поставить галочку. Также Paragon Hard Disk Manager поддерживает перевод HFS в NTFS и обратно без переформатирования диска. Плюсы : полный комплекс действий с разделами, включая создание/удаление/сжатие/расширение и форматирование.

: полный комплекс действий с разделами, включая создание/удаление/сжатие/расширение и форматирование. Минусы: весь функционал доступен после покупки, для действий с разделами нужна регистрация.

Aomei Partition Assistant Менеджер дисков Aomei Partition Assistant позволяет отформатировать раздел или диск в различные файловые системы — как обычные для Windows (NTFS, семейство FAT), так и привычные для Linux-пользователей (например, Ext2/3/4). Программа работает с любыми распространенными носителями: традиционные HDD и твердотельные SSD-накопители;

карты памяти и подключаемые по USB периферические устройства, включая внешние жесткие диски;

RAID-массивы. Диски могут быть как MBR, так и GPT. В последнем случае поддерживаются накопители емкостью свыше 8 терабайт. Программа Aomei Partition Assistant доступна в стандартной редакции (бесплатно) или в профессиональном варианте (включает пожизненные обновления ПО). Для бесплатной версии доступны базовые действия с разделами — их создание, удаление, изменение размера и форматирование. Также можно осуществить конвертирование данных или перенос ОС на другой диск. Приложение работает не только в относительно свежих ОС (например, Vista и выше), но в ранних версиях — 2000 и XP. Это делает его универсальным инструментом для работы с парком старых компьютеров. Плюсы : универсальность и совместимость со старыми ОС.

: универсальность и совместимость со старыми ОС. Минусы: необходимость покупки для продвинутых операций вроде переноса ОС с MBR на GPT диск.

MiniTool Partition Wizard Программа MiniTool Partition Wizard разработана для управления дисками и их разделами: в ней можно корректировать размер, перемещать по диску, объединять и разделять, форматировать, изменять файловую систему и так далее. Приложение требует для работы Windows версии от XP и выше. Список поддерживаемых файловых систем включает FAT (популярные 16 и 32 разновидности и даже FAT12), ее модификацию exFAT и NTFS. Также возможна работа с разделами, отформатированными в Ext2/3/4. По типу носителя поддерживается корректная обработка HDD/SSD накопителей, внешних дисков и USB-флешек, карт памяти. MiniTool Partition Wizard также распознает динамические диски и аппаратный RAID. В бесплатной версии программы недоступен ряд функций, которые имеются в полном варианте. К примеру, изменить размер кластера или перевести NTFS раздел в FAT получится только в платных модификациях. Однако все базовые операции, включая создание, удаление, изменение размера или форматирование раздела, доступны пользователям без оплаты. Также в бесплатном варианте имеются встроенные утилиты для проверки производительности диска или анализа занятого пространства. Плюсы : простой интерфейс, полная поддержка базовых операций.

: простой интерфейс, полная поддержка базовых операций. Минусы: англоязычный интерфейс, продвинутые функции только в платной версии.

Acronis Disk Director Еще один мощный инструмент для работы с дисками — Acronis Disk Director . Эта программа позволяет с легкостью управлять разделами на локальном компьютере, а также восстанавливать случайно удаленные тома или выполнять резервное копирование. Программа платная, однако на сайте можно запросить триальный вариант. Программа совместима с системами на базе традиционного BIOS и современного UEFI. Для установки потребуется Windows XP или новее — в 10-ой версии также обеспечивается корректная работа. При форматировании пользователю предлагаются на выбор различные файловые системы: FAT16/32;

NTFS;

Ext3;

ReiserFS и другие. Фактически, можно оперировать как Windows-томами, так и разделами Linux. Помимо форматирования, поддерживаются все ключевые действия — создание раздела и его удаление, корректировка выделенного под него пространства, объединение с другим томом или создание нового раздела на свободном месте и так далее. Плюсы : удобный интерфейс с переводом на русский, множество возможностей по работе с дисками, поддержка различных ОС.

: удобный интерфейс с переводом на русский, множество возможностей по работе с дисками, поддержка различных ОС. Минусы: необходимость покупки платной версии для полноценного использования всех функций.