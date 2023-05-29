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AOMEI Partition Assistant Standard Edition

AOMEI Partition Assistant Standard Edition

Программа для работы с разделами жестких дисков и накопителей

2,8 (80)
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Актуальная версия 10.12.1
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История изменений

Версия 10.12.1

  • Исправлена ошибка 32, которая могла возникать при клонировании диска в некоторых конфигурациях.
  • Исправлены другие известные ошибки.

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Оценки программы

2,8

80 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о AOMEI Partition Assistant Standard Edition

1 отзыв

evgeni

чтобы запустить установку добавьте расширение .exe