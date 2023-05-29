AOMEI Partition Assistant — сервисная утилита для работы с информацией, хранящейся на жестких дисках, SSD и Flash-накопителях. Программа имеет целый комплекс средств, позволяющих оперировать с файловой системой дисков, выполнять полное копирование разделов, создавать образы и множество других операций.

Зачем нужна программа AOMEI Partition Assistant Standard Edition?

Количество встроенных в AOMEI Partition Assistant функций зависит от версии приложения. Программный продукт выпускается в трех вариантах — Standard (бесплатная версия), Professional (платная версия) и Server (для работы с серверными носителями информации).

Версия Standard включает в себя функции, которых достаточно для выполнения ряда простых задач с носителями информации:

Операции с разделами (логическими дисками) носителей: создание/удаление, изменение объема, сжатие, расширение, слияние нескольких разделов в один, разделение, форматирование, скрытие, разметка и другие операции.

Полное копирование (включая все разделы) носителей.

Конвертирование разделов диска и хранимых на них данных из формата NTFS в формат FAT

Создание загрузочного программного обеспечения WinPE (среда загрузки Windows) для последующего переноса данных на загрузочный накопитель.

Создание загрузочных SSD и Flash-носителей Windows To Go (Live USB) для возможности загрузки системы прямо с накопителя информации.

Создание SSD и Flash-носителей для восстановления системы установленной на ПК Windows (Windows Recovery Environment или WinRE).

Низкоуровневое удаление данных с твердотельных (SSD) накопителей.

Конвертирование загрузочной записи MBR в запись GPT и в обратную сторону.

Перенос (миграция) программной среды Windows на SDD или HDD-диск.

Платная Professional-версия приложения AOMEI Partition Assistant имеет все вышеперечисленные, а также ряд дополнительных функций:

Расширенный функционал переноса программной среды Windows (возможен перенос с конвертацией загрузочной записи MBR в GPT и наоборот).

Расширение разделов диска за счет свободного пространства других существующих разделов.

Дополнительный функционал для работы с разделами дисков, включая операции по их восстановлению вследствие логических ошибок.

Изменение объемов динамических разделов (зеркальные, составные, чередующиеся тома).

Конвертирование динамических разделов в базовые (статичные) с переносом всей хранимой на них информации.

Смена идентификационного (ID) и серийного (SE) номера разделов.

В Server-версии программы AOMEI Partition Assistant предусмотрены те же возможности, что в редакции Professional. Основное отличие — возможность работы с накопителями информации больших объемов, использующихся на серверах под управлением ОС Windows Server.

Совместимость с Windows

Все редакции программы AOMEI Partition Assistant предназначены для работы в среде Windows любой версии, начиная с XP, разрядностью 32 и 64 бит. Версия Server может использоваться на серверах с Windows Server, начиная с Win 2003 и заканчивая Win WHS 2011. Интерфейс переведен на русский язык, но многие наименования функций приведены на английском.