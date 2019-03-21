Как перенести Windows с HDD на SSD?

Переход с HDD на SSD повысит производительность и скорость работы компьютера. Главная проблема во время смены накопителя информации — необходимость установки операционной системы и программ на новый накопитель. Решить эту проблему можно с помощью специальных программ, которые дают возможность перенести операционную систему Windows с HDD на SSD-диск без потери данных.

AOMEI Partition Assistant AOMEI Partition Assistant — приложение, которое позволяет перенести Windows с HDD на SSD и создать резервную копию системы. В инструменте есть опция для удаления всей информации с диска, а также функция создания загрузочных компакт-дисков. Программа AOMEI Partition Assistant бесплатная и переведена на русский язык. Выберите функцию "Перенос ОС" в программе AOMEI Partition Assistant — этот инструмент используется для копирования операционной системы Windows на SSD. Откроется мастер копирования системы. Чтобы выполнить быстрый перенос Windows, необходимо выбрать раздел на SSD, куда будет скопирована система. После выбора дискового пространства утилита начнет перенос операционной системы в автоматическом режиме. Главные преимущества приложения AOMEI Partition Assistant: возможность создания резервной копии системы для дальнейшего восстановления данных;

инструмент удаления всех разделов жесткого диска;

форматирование диска;

создание загрузочного компакт-диска;

функция проверки поверхности диска на наличие неисправностей;

безопасная очистка SSD. Недостатки программы: нельзя выбрать отдельные папки и разделы для переноса на SSD..

MiniTool Partition Wizard MiniTool Partition Wizard — программа для быстрого переноса операционной системы Windows с жесткого диска (HDD) на твердотелый накопитель (SSD). В приложении есть возможность копирования и восстановления разделов, а также функция, которая позволяет клонировать диск. Программа MiniTool Partition Wizard бесплатная, интерфейс переведен на русский язык. В главном меню утилиты MiniTool Partition Wizard выберите инструмент "Migrate OS", который используется для переноса операционной системы с одного накопителя информации на другой. Откроется мастер переноса системы. Выберите первый режим работы "I would like to move my operating system to another hard disk" и нажмите "Next", чтобы продолжить работы с приложением. На следующем этапе работы необходимо выбрать целевой диск, на который софт перенесет операционную систему. После выбора диска нажмите "Next". Перенос Windows запустится в автоматическом режиме. Главные преимущества утилиты MiniTool Partition Wizard : инструмент, который позволяет клонировать диск;

тестирование производительности накопителя информации;

возможность копирования и восстановления разделов. Недостатки приложения: отсутствует инструмент для создания загрузочных компакт-дисков;

нельзя перенести отдельные файлы или папки.